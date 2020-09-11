ساعة الإجابة في يوم الجمعة ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

من أصح الأقوال في تحديد ساعة الإجابة من يوم الجمعة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"إن في الجمعة لساعة، لايوافقها مسلم ،قائم يصلي ،يسال الله خيرا إلا أعطاه إياه"

وأشار بيده يقللها .رواه البخاري في صحيحه. ومسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"إلتمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة ،بعد العصر إلى غيبوبة الجمعة"

صحيح الترميذي

ال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"يوم الجمعة ثنتا عشر ساعة ،لايوجد فيها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه الله عز وجل إياه فألتمسوها آخر ساعة بعد العصر"

صحيح أبي داود.

قال الألباني رحمه الله:

"وقد صح إتفاق الصحابة أنها آخر ساعة من يوم الجمعة ،فلا يجوز مخالفتهم "

صحيح الترغيب.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وروىسعيد بن منصور باسناد صحيحآ إلى ابي سلمة بن عبد الرحمان

"ان أناسا من الصحابة اجتمعوا فتذكروا ساعة ،ثم افترقوا، فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة ،ورجحه كثير من الأئمة أيضا" فتح الباري