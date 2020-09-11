ساعة الإجابة في يوم الجمعة ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,424
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
من أصح الأقوال في تحديد ساعة الإجابة من يوم الجمعة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إن في الجمعة لساعة، لايوافقها مسلم ،قائم يصلي ،يسال الله خيرا إلا أعطاه إياه"وأشار بيده يقللها .رواه البخاري في صحيحه. ومسلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إلتمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة ،بعد العصر إلى غيبوبة الجمعة" صحيح الترميذي
ال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"يوم الجمعة ثنتا عشر ساعة ،لايوجد فيها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه الله عز وجل إياه فألتمسوها آخر ساعة بعد العصر"صحيح أبي داود.
قال الألباني رحمه الله:"وقد صح إتفاق الصحابة أنها آخر ساعة من يوم الجمعة ،فلا يجوز مخالفتهم "صحيح الترغيب.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وروىسعيد بن منصور باسناد صحيحآ إلى ابي سلمة بن عبد الرحمان "ان أناسا من الصحابة اجتمعوا فتذكروا ساعة ،ثم افترقوا، فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة ،ورجحه كثير من الأئمة أيضا" فتح الباري
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,424
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
يقول أحد الصالحين:
مادعوت الله بدعوة بين العصر والمغرب يوم الجمعة، إلا استجاب لي ربي حتى استحيت
اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا ،وعحزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا ،اللهم اسعد قلوبنا بما أنت تعلن به منا ،اللهم اجعل مانريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا ،اللهم أسعدنا سعادتين الدنيا بخيرها والجنة بفردوسها،
اللهم إشفي كل مريض وارزق كل محتاج وارحم كل ميت
ساعة الإحابة
 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,424
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
قال الامين محمد:
باااارك الله فيك اخيتي
رحم الله بطنا حملك و أبا رباك يا بنت الاصل الطيب
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وفيك بارك الله
اللهم آمين يارب
شكرا لك أخي الكريم لكلامك الطيب هدا من طيب أصلك
جزاك الله خيرا وجنتا عرضها السموات والأرض
 
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