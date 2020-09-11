بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلمان عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

غض البصر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"زنى العين النظر"

مع تقليب المشاهد باليوتيوب وبرامج التواصل أصبح البعض يعتاد النظر إلى محرمات بالتساهل أورث قسوة للقلب وذنوبا متكررة ،من غير ندم اوتوبة، حتى ربما غلب الران على القلب من غير أن يشعر، قال ابن كثير رحمه الله:

"النظر داعية إلى فساد القلب كما قال بعض السلف :النظر سهام سم إلى القلب ولذلك أمر الله بخفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك ققال :"قل للمؤمنين يغظوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم "،وقيل من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته. تفسير ابن كثير

تامل هذه الآية كلما سوغت لك نفسك مبررات النظر لمحرم اوسماع موسيقى بأنه مشهد مضحك أو غريب او نحو ذلك من المبررات ،قال تعالى:

"إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا"

قال ابن تيمية رحمه الله:ذكر الله آية النور بعد غض البصر وحفظ الفرج ،وقال أبو الحسين الوراق رحمه الله :من غض بصره من محرم اورثه الله بذلك حكمة على لسانه يهتدي بها ويهدي بها إلى طريق مرضاته ،وهذا لأن الجزاء من جنس العمل ،فإذا كان النظر إلى محبوب فتركه لله عوضه الله ماهو أحب إليه منه، وإذا كان النظر بنور العين مكروها أو إلى مكروه فتركه لله أعطاه الله نورا في قلبه وبصرا يبصر به الخق. مجتموع الفتاوي. منقول للإفادة