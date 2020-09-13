عندما يتحول الاستاذ الى دراكولا ....... للأسف

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكمرسالة منقولة من إحدى التلميذات
من المتعارف عليه ان الاستاذ بمثابة الاب بالنسبة للتلميذ
فبالاضافة الى ما يقدمه له من علم
يقدم ايضا امورا حسية و روحية و معنوية
كالحنان و الابتسامة و النصيحة و المحبة
و العاطفة الابوية الفطرية الغير متصنعة او المبتذلة
فيحمله الطفل او التلميذ في مخيلته
و يبادله الاحترام و الحب و العطف
فالطبيب اذا جاءه استاذه في عيادته سيقدم له
ما يلزم بمقام شيخه و استاذه و يكرمه بما يليق به
و كطلك بقية الموظفين او العمال
و ربما من العيب ان تجلس في المقدمة و استاذك في المقعد الخلفي للسيارة
و من العيب ان تأخذ منه اجرة على عمل تقدمه له
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكن
عندما يكون الاستاذ دراكولا او مجرم او مصاص دماء او آلة مدمرة
للبراءة هنا يجب ان نتوقف للحظات
اليوم على الفيسبوك وجدت هته القصة
من المتعارف عليه ان الاستاذ بمثابة الاب بالنسبة للتلميذ
فبالاضافة الى ما يقدمه له من علم
يقدم ايضا امورا حسية و روحية و معنوية
كالحنان و الابتسامة و النصيحة و المحبة
و العاطفة الابوية الفطرية الغير متصنعة او المبتذلة
فيحمله الطفل او التلميذ في مخيلته
و يبادله الاحترام و الحب و العطف
فالطبيب اذا جاءه استاذه في عيادته سيقدم له
ما يلزم بمقام شيخه و استاذه و يكرمه بما يليق به
و كطلك بقية الموظفين او العمال
و ربما من العيب ان تجلس في المقدمة و استاذك في المقعد الخلفي للسيارة
و من العيب ان تأخذ منه اجرة على عمل تقدمه له
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكن
عندما يكون الاستاذ دراكولا او مجرم او مصاص دماء او آلة مدمرة
للبراءة هنا يجب ان نتوقف للحظات
اليوم على الفيسبوك وجدت هته القصة
في الوقت الذي ينبغي ان يكون الاستاذ قدوة و مثلا اعلى لتلاميذه
و للأسف يصبح عندي مثالا للألم و سببا في الحزن و المآسي
أريد ان اقول لأستاذي كل يوم أتذكرك و أتذكر كلامك الجارح
و القاسي و المدمر
كيف أنسى و انت من كنت تعايرني بشكلي و تطلق عليَ الفكاهة لتضحك زملائي
عن شكلي
لا أنسى الالقاب التي كنت تنبزني بها و تطلقها عليَ
لن انسى انك تركت التلاميذ ينعتونني بألقاب غير لائقة و جارحة بسببك
لقد حطمتني يا استاذي
لقد عقدتني
لقد دمرتني
لقد افشلتني و حعلتني فاشلة
لقد جرحتني
لقد احزنتني
لقد اهنتني
لقد ابكيتني
لقد قتلتني
حسبي الله و نعم الوكيل فيك يا استاذي
حسبي الله و نعم الوكيل فيك
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هته رسالة لتلميذة
و الله احترت في هذا الاستاذ
بالأحرى في هذا المجرم
كيف مات ضميره ليعامل البراءة بتلك القسوة
اكيد لن يهنأ في حياته و ستصيبه دعوات هته الطفلة
و اهلها
للأسف ليس الاستاذ دائما مقدسا بل توجد عينة
لا تليق بها مكانة الاستاذ
ما ٍايكم احبتي
هته رسالة لتلميذة
و الله احترت في هذا الاستاذ
بالأحرى في هذا المجرم
كيف مات ضميره ليعامل البراءة بتلك القسوة
اكيد لن يهنأ في حياته و ستصيبه دعوات هته الطفلة
و اهلها
للأسف ليس الاستاذ دائما مقدسا بل توجد عينة
لا تليق بها مكانة الاستاذ
ما ٍايكم احبتي