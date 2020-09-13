عندما يتحول الاستاذ الى دراكولا ....... للأسف

السلام عليكم

من المتعارف عليه ان الاستاذ بمثابة الاب بالنسبة للتلميذ

فبالاضافة الى ما يقدمه له من علم

يقدم ايضا امورا حسية و روحية و معنوية

كالحنان و الابتسامة و النصيحة و المحبة

و العاطفة الابوية الفطرية الغير متصنعة او المبتذلة

فيحمله الطفل او التلميذ في مخيلته

و يبادله الاحترام و الحب و العطف

فالطبيب اذا جاءه استاذه في عيادته سيقدم له

ما يلزم بمقام شيخه و استاذه و يكرمه بما يليق به

و كطلك بقية الموظفين او العمال

و ربما من العيب ان تجلس في المقدمة و استاذك في المقعد الخلفي للسيارة

و من العيب ان تأخذ منه اجرة على عمل تقدمه له

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لكن

عندما يكون الاستاذ دراكولا او مجرم او مصاص دماء او آلة مدمرة

للبراءة هنا يجب ان نتوقف للحظات



اليوم على الفيسبوك وجدت هته القصة



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رسالة منقولة من إحدى التلميذات

في الوقت الذي ينبغي ان يكون الاستاذ قدوة و مثلا اعلى لتلاميذه

و للأسف يصبح عندي مثالا للألم و سببا في الحزن و المآسي

أريد ان اقول لأستاذي كل يوم أتذكرك و أتذكر كلامك الجارح

و القاسي و المدمر

كيف أنسى و انت من كنت تعايرني بشكلي و تطلق عليَ الفكاهة لتضحك زملائي

عن شكلي

لا أنسى الالقاب التي كنت تنبزني بها و تطلقها عليَ

لن انسى انك تركت التلاميذ ينعتونني بألقاب غير لائقة و جارحة بسببك

لقد حطمتني يا استاذي

لقد عقدتني

لقد دمرتني

لقد افشلتني و حعلتني فاشلة

لقد جرحتني

لقد احزنتني

لقد اهنتني

لقد ابكيتني

لقد قتلتني



حسبي الله و نعم الوكيل فيك يا استاذي

حسبي الله و نعم الوكيل فيك

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هته رسالة لتلميذة

و الله احترت في هذا الاستاذ

بالأحرى في هذا المجرم



كيف مات ضميره ليعامل البراءة بتلك القسوة

اكيد لن يهنأ في حياته و ستصيبه دعوات هته الطفلة

و اهلها

للأسف ليس الاستاذ دائما مقدسا بل توجد عينة

لا تليق بها مكانة الاستاذ



ما ٍايكم احبتي​