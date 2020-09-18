تدبرها وانت تقرأ سورة الكهف ...

بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

"ذلك تأويل مالم تستطع عليه صبرا"

ثلاثة أمور لايصبر عليها أكثر الناس ولايتحملونها:

الفشل في مشروع تحمسوا له،

فقد حبيب تعلقوا به،

انتظار رزق،

خرق السفينة وقتل الغلام وخبس كنز اليتيمين، هي رحمة من ربك ،وهي قصص تمثل ثلاثة أمور لابد أن تصادفنا في الحياة ،

خرق السفينة :

يمثل فشل مشروعك ،قد يكون العيب الذي يحصل في حياتك هو سر نجاحك، ونجاتك في أمر قد يدمر نجاحك ، (وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا)

قتل الغلام :

يمثل فقد مانحب ،قد يكون قفدك لما تحب هو رحمة لك، (فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا)،

وبموته تحققت 3رحمات :

رحمة لللغلام، دخوله للجنة بلا ذنب

رحمة لوالديه، إبدالهما بخير في البر بهما

رحمة للمجتمع، من الطغيان والظلم

حبس كنز اليتيمين :

يمثل تأخر رزقك ،قد يكون تأخر الوظيفة ،الزواج ،الأطفال ،في حياتك خير لك ورحمة (فأراد ربك أن يبلغا أشدهم) قفد كان اليتيمان عرضة للأطماع ،وكانا في ضعف تدبر أموالهما ،هي قصص تمثل 3محاور رئيسية من قصص في حياتنا اليومية ،أراد الله أن يبين لنا بها ان الاصل في أمورنا كلها هي الرحمة ،فلا نحزن على الظاهر وننسى الرحمات المبطنة فيها من الله تعالى. تدبرها وأنت تقرأ سورة الكهف.