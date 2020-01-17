تأملوا الرحمات في سورة الكهف...

اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
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- 25 ماي 2018
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في غاية الجمال..
تأملو الرحمات في سورة(الكهف)
*(ربنا آتنا من لدنك رحمة)
*(ينشر لكم ربكم من رحمته)
*(ربك الغفور ذو الرحمة)
*(آتيناه رحمة من عندنا)
*(وأقرب رحما)
*(رحمة من ربك)
*(قال هذا رحمة من ربي)
سبع رحمات..
تبارك الرحمان
إنها كافية لأيام الأسبوع
يركب سفينة المساكين... فيخرقها!!
يلقى غلاما وحيدا... فيقتله!!
يأبو أن يضيفوه... فيقيم جداره!!
أي خير هو الذي يختبئ وراء كل هذه المصائب!!
-قليل من الصبر.. فينكشف القدر
-فإذا وراء السفينة لو صلحت..ملك سيغتصها
-ووراء الغلام لوعاش..والدان مؤمنان سيشقيان
-ووراء الجدار لولم يقام.. كنز لأيتام سيضيع
عجبا لمن يزور الكهف كل جمعة ولم يدر بعد أنه
لو كشف سحب الغيب لنا
مااخترنا إلا مااختاره الله لنا
علمتني
سورة الكهف
"فلينظر أيها أزكى طعاما"
لاتأكل إلا طيبا ولاتطعم إلا طيبا فالله طيب لايقبل إلا طيبا
علمتني
سورة الكهف
"ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا"
الصديق الصالح من إذا صاحبته
تعلقت بالآخرة
علمتني
سورة الكهف
انه لاسبيل إلى نيل الهداية إلا من الله فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين سبحانه
"من يهد الله فهو المهتد"
علمتني
سورة الكهف
ان الله امات أصحاب الكهف ثلاث مائة عام وازدادوا تسعا ثم أحياهم بعد ذلك قادر على أن يحيي أمتنا مهما طال سباتها
علمتني
سورة الكهف
من الأدب مع الله تعالى أن لايقول العبد سأفعل كذا مستقبلا الا بعدها إن شاء الله
علمتني
سورة الكهف
"واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني الله ربي لأقرب من هذا رشدا"
ذكر الله والدعاء علاج للنفس والنسيان
علمتني
سورةالكهف
ان عذاب الدنيا مهما بلغ فإنه لايقارن بعذاب الآخرة
"ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا"
نعوذ بالله من النار
علمتني
سورة الكهف
احفظ الله يحفظك
"ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال "
قال ابن عباس لو لم يقلبوا لأكلتهم الارض
علمتني
سورة الكهف
أنها نور من بين كل جمعة وجمعة وحفظ عشرة آيات أولها آو آخرها يحفظك من المسيح الدجال
علمتني
سورة الكهف
ان على المسلم أن يأوي الى سورة الكهف تلاوة وتدبرا وعملا لينجو من أعظم الفتن فتنة الدجال وفتنة الدين والمال والعلم والملك
علمتني
سورة الكهف
"ولايشعرن بكم أحدا"
قال أهل العلم يستفاد من هذه الآية مشروعية كتمان بعض الأعمال وعدم اظهارها
علمتني
سورة الكهف
أنه أعظم علاج للنسيان هو الإكثار من ذكر الله تعالى "واذكر ربك إذا نسيت"
اللهم اجعل لنا في هذه الساعة من هذه الجمعة ساعة استجابة
جابرة للقلوب ساترة للعيوب ماحية للذنوب مفرجة للكروب
اللهم آمين يارب العالمين
اللهم اجعل هذه الجمعة حاملة لنا من الخير فوق مانرجوا
واشرح صدورنا
واشفي مرضانا
وارحم موتانا
اللهم آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في غاية الجمال..
تأملو الرحمات في سورة(الكهف)
*(ربنا آتنا من لدنك رحمة)
*(ينشر لكم ربكم من رحمته)
*(ربك الغفور ذو الرحمة)
*(آتيناه رحمة من عندنا)
*(وأقرب رحما)
*(رحمة من ربك)
*(قال هذا رحمة من ربي)
سبع رحمات..
تبارك الرحمان
إنها كافية لأيام الأسبوع
يركب سفينة المساكين... فيخرقها!!
يلقى غلاما وحيدا... فيقتله!!
يأبو أن يضيفوه... فيقيم جداره!!
أي خير هو الذي يختبئ وراء كل هذه المصائب!!
-قليل من الصبر.. فينكشف القدر
-فإذا وراء السفينة لو صلحت..ملك سيغتصها
-ووراء الغلام لوعاش..والدان مؤمنان سيشقيان
-ووراء الجدار لولم يقام.. كنز لأيتام سيضيع
عجبا لمن يزور الكهف كل جمعة ولم يدر بعد أنه
لو كشف سحب الغيب لنا
مااخترنا إلا مااختاره الله لنا
علمتني
سورة الكهف
"فلينظر أيها أزكى طعاما"
لاتأكل إلا طيبا ولاتطعم إلا طيبا فالله طيب لايقبل إلا طيبا
علمتني
سورة الكهف
"ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا"
الصديق الصالح من إذا صاحبته
تعلقت بالآخرة
علمتني
سورة الكهف
انه لاسبيل إلى نيل الهداية إلا من الله فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين سبحانه
"من يهد الله فهو المهتد"
علمتني
سورة الكهف
ان الله امات أصحاب الكهف ثلاث مائة عام وازدادوا تسعا ثم أحياهم بعد ذلك قادر على أن يحيي أمتنا مهما طال سباتها
علمتني
سورة الكهف
من الأدب مع الله تعالى أن لايقول العبد سأفعل كذا مستقبلا الا بعدها إن شاء الله
علمتني
سورة الكهف
"واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني الله ربي لأقرب من هذا رشدا"
ذكر الله والدعاء علاج للنفس والنسيان
علمتني
سورةالكهف
ان عذاب الدنيا مهما بلغ فإنه لايقارن بعذاب الآخرة
"ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا"
نعوذ بالله من النار
علمتني
سورة الكهف
احفظ الله يحفظك
"ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال "
قال ابن عباس لو لم يقلبوا لأكلتهم الارض
علمتني
سورة الكهف
أنها نور من بين كل جمعة وجمعة وحفظ عشرة آيات أولها آو آخرها يحفظك من المسيح الدجال
علمتني
سورة الكهف
ان على المسلم أن يأوي الى سورة الكهف تلاوة وتدبرا وعملا لينجو من أعظم الفتن فتنة الدجال وفتنة الدين والمال والعلم والملك
علمتني
سورة الكهف
"ولايشعرن بكم أحدا"
قال أهل العلم يستفاد من هذه الآية مشروعية كتمان بعض الأعمال وعدم اظهارها
علمتني
سورة الكهف
أنه أعظم علاج للنسيان هو الإكثار من ذكر الله تعالى "واذكر ربك إذا نسيت"
اللهم اجعل لنا في هذه الساعة من هذه الجمعة ساعة استجابة
جابرة للقلوب ساترة للعيوب ماحية للذنوب مفرجة للكروب
اللهم آمين يارب العالمين
اللهم اجعل هذه الجمعة حاملة لنا من الخير فوق مانرجوا
واشرح صدورنا
واشفي مرضانا
وارحم موتانا
اللهم آمين
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