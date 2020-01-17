تأملوا الرحمات في سورة الكهف...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في غاية الجمال..

تأملو الرحمات في سورة(الكهف)

*(ربنا آتنا من لدنك رحمة)

*(ينشر لكم ربكم من رحمته)

*(ربك الغفور ذو الرحمة)

*(آتيناه رحمة من عندنا)

*(وأقرب رحما)

*(رحمة من ربك)

*(قال هذا رحمة من ربي)

سبع رحمات..

تبارك الرحمان

إنها كافية لأيام الأسبوع



يركب سفينة المساكين... فيخرقها!!

يلقى غلاما وحيدا... فيقتله!!

يأبو أن يضيفوه... فيقيم جداره!!



أي خير هو الذي يختبئ وراء كل هذه المصائب!!

-قليل من الصبر.. فينكشف القدر

-فإذا وراء السفينة لو صلحت..ملك سيغتصها

-ووراء الغلام لوعاش..والدان مؤمنان سيشقيان

-ووراء الجدار لولم يقام.. كنز لأيتام سيضيع

عجبا لمن يزور الكهف كل جمعة ولم يدر بعد أنه

لو كشف سحب الغيب لنا

مااخترنا إلا مااختاره الله لنا