مصانع ملابس جملة, تعرف على عملية الانتاج من البداية للنهاية

Cotton Dor
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هل تسألت يوما عن مراحل صناعة ملابس جملة جاهزة ؟
فهناك أنواع وأشكال عديدة من الملابس التي تصنع داخل مصانع ملابس جملة ، التي تختلف في التصميم والالوان و الموديلات حسب المجتمع و البلد التي تصنع بداخلها ، وتوجد ملابس جملة جاهزة للأطفال والشباب والبنات، بمختلف الفئات العمرية ، وتمر جميع هذه الملابس بداخل جميع مصانع ملابس جملة بمراحل كثيرة ومختلفة، اولها غزل الاقمشة و معالجتها و صبغتها وحتى الشكل النهائي حسب نوع ملابس جملة المرغوب فيها .
ودائما ما يتسأل بعض الأشخاص الذين يريدون عمل مشروع متخصص في ملابس جملة جاهزة عن ما هي الخطوات الرئيسية للبدء في المشروع الخاص في ملابس جملة جاهزة، وماهي مراحل صناعة هذه الملابس داخل مصانع ملابس جملة ، وكيف يعرف المطلوب في السوق من ملابس جملة ، ويمكنكم من خلال هذا المقال معرفة مراحل صناعة ملابس جملة الجاهزة بالتفصيل وما يتم داخل مصانع ملابس جملة .
مراحل صناعة الملابس الجاهزة بداخل مصانع ملابس جملة :
هناك العديد من الاستفسارات من العملاء مع مجموعة متنوعة من الأسئلة، عن كل ما يتعلق بعملية تصنيع ملابس جملة اي بكميات كبيرة، وما هي مراحل التصنيع داخل مصانع ملابس جملة، ودائما ما يسأل أصحاب المشاريع الصغيرة عن ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها بعد ذلك، للبدء في تصنيع الملابس الجاهزة، وعمل مصنع صغير متخصص في ذلك مثل مصانع ملابس جملة عملاقة و مشهورة.
وسنوضح هنا أيضا الخطوات التي تخص تصنيع الملابس من البداية إلى النهاية، سيكون لديك فهم لما يمكن توقعه داخل اي من مصانع ملابس جملة .
1-مرحلة التصميم هو عملية إبتكارية تطلب مصمم يفكر بطريقة غير اعتيادية لجذب المشتري ، و ايضا تنسيق الأجزاء الداخلية للمنتج، ويجب ان يجمع بين الجانب الذوقي، والجانب الجمالي، ويقوم على أسس و مقومات علمية عالية ، وجمالية خلابة ، وتكنولوجية بحتة ، فهو يجمع بين جزئين العلم و الجمال، ويقوم المصمم بوضع التصميم، و رسمه على اوراق، أو على الكمبيوتر، ثم وضعه على مانيكان، و يقوم في كل تصميم بإبتكار أفكار مختلفة غير مسبوقة ، أو إعادة هيكلة تصاميم قديمة غير مستخدمة، ووضع لمسة عصرية عليها.
يتم توفير التصميم من قبل المشتري، بعد إرسال طلب بكمية ملابس جملة المرغوب بها للمصنع ، حيث يتم تحديد الشكل ورسمه مسبقا، من ثم تنفيذ هذه العملية يدويًا أو باستخدام الاجهزة المناسبة لها داخل مصانع ملابس جملة.
2- إعداد الباترون باترون عينة الملابس هو الذي يمثل جميع أجزاء العينة، وهو الذى يتم القص عليه، و فى أثناء عمل باترون العينة، يمكن للمصمم أن يضيف بعض التفاصيل الخاصة به ، مثل مقدار وسع أو ضيق الملابس، طول أو قصر الكم، إتساع اخر جزء من البنطلون، أو الفستان، أو ايا كانت الملابس المطلوبة، و هذه التفاصيل لا يوجد لها مقياساً محدداً فى جداول الباترون، و إنما ترجع إلى الذوق و الأفكار الابتكارية للتصميم.
3- قص العينة بعد الإنتهاء من الباترون، و إضافة أفكار المصمم عليها ، ندخل فى ثالث مرحلة، و هي قص الاقمشة على الباترون، و يجب الأخذ فى عين الإعتبار أن مقاس الاقمشة لابد و أن يطابق مقاس الباترون، كما يجب مراجعة أطوال خطوط الخياطة و مطابقتها لبعضها البعض، فمثلا لابد أن يكون خط الجنب فى الظهر مطابقاً لخط الجنب من الامام.
4- صنايعي متخصص لعمل العينة هذه المرحلة مهمة جداً فى صناعة ملابس جملة ، حيث أنه يوجد فى مصنع لتفصيل الملابس الجاهزة، صنايعي ماهر جداً، و يتمتع بخبرة عالية فى مجال تفصيل ملابس جملة جاهزة ، و يكون دوره إنه الذى يقوم بعمل العينة، ثم يقوم بمناقشة الباترونست فى طريقة خياطة هذه العينة، كما إنه من مهامه أن ينصح الباترونست فى طريقة الخياطة بطريقة معينة لتسهيل عملية الإنتاج بداخل مصانع ملابس جملة .
5- مراجعة العينة بعد الإنتهاء من الخياطة ، يتم مراجعتها، وتجريبها على مانيكان أو شخص حقيقي، و ذلك لتقييم جودة العينة، و للتأكد من سلامتها، ومن الممكن أن تحتاج العينة إلى بعض التعديلات، أو قد تظهر إسكتشات أفضل بعد تنفيذها ، أو تبدو أسوأ، فيتم تعديلها داخل مصانع ملابس جملة.
6- إعداد الباترون الصناعي نجد فى مصانع ملابس جملة ، و خصوصاً مصانع ملابس جملة الكبرى، نجد أنه يتم تحويل باترون العينة السابق، و غالباً يتم رسمه باليد، يتم تحويله إلى باترون صناعي، و في معظم الوقت يرسم باليد ايضاً، ولكن على ورق كرتون مقوى، مع إضافة المقادير الخاصة بالخياطة، أو يمكن أن يتم نقله على برامج كمبيوتر مخصصة، و تحويله إلى ماركر أو يمكن تعشيقه بشكل أدق و أسرع.
7- عملية الإنتاج الكمي فى هذه العملية داخل مصانع ملابس جملة تتم بنسخ عدة عينات من ذات العينة التى صممت، و يكون النسخ بعدة بألوان ، و مقاسات مختلفة تماما. للإنتاج بالجملة، يتم إضافة البدل مع بعض الصافي، يتم إجراء “نمط الانتاج” بشكل يدوي واستخدام الكمبيوتر.
8- وضع علامة الملابس و هي ورقة رقيقة الى حد ما، وتحتوي على كل جزء من الملابس الخاصة، لجعل عملية التقطيع اكثر سهولة، فيجب أن تكون هناك حاجة إليها، ويمكن إجراء العملية ووضع العلامة بشكلا يدويا وايضا باستخدام الحاسب.
9- بعد ذلك مرحلة الكي وتتم بفحص الملابس بشكل كامل وتكون وفقا لمواصفات الشخص المشتري، وبعد ذلك الفحص بشكل النهائي، للتأكد من وجود اى العيوب، ومن ثم كي الملابس وتجهيزها للتعبئة.
10- عملية التعبئة داخل مصانع ملابس جملة تتم التعبئة للملابس في أكياس مخصصة حسب الحجم والنوع ، ايضا يتم وضع العلامة المخصصة بها قبل التغليف، لمنح الملابس الماركة الخاصة بها، حتى تستطيع أن تنتشر في متاجر التجزئة. ويتم تعبئة الملابس باستخدام الطريق اليدوية. وذلك للحد من الاضرار، فيجب احتواء الملابس على الرسوم والعلامات، حتى تتمكن من خلالها الحفاظ على التعليمات الخاصة بالمشتري، وتتم هذه العملية بشكل يدويا، بعد الانتهاء من جميع العمليات المطلوبة، فيتم الارسال في النهاية إلى المشتري النهائى. وفى النهاية نود عزيزي القارئ أن نلفت انتباهك بإن هذه المراحل تختلف من مصانع ملابس جملة إلى آخرة، و لكن المراحل التى تم ذكرها فى المقال هى المراحل الأساسية لصناعة ملابس جملة. ولابد من أخذ عينات الإنتاج بشكل مسبق، وغسل القماش وفحص المادة الخام وشراء المواد الخام حتى تتم عملية الصناعة بشكل سليم.
مصانع ملابس جملة
بالنسبة لمعدات التصنيع داخل مصانع ملابس جملة، هناك العديد من المعدات والادوات اللازمة للصناعة الصحيحة، والتى يمكنن سردها كالاتى:
1-ماكينة قص القماش و هذة الماكينة تهتم بالقص قبل و بعد عملية التفصيل، حيث انها يمكنها قص الكثير من الأقمشة.
2-الماكينة العادية وتستخدم فى الخياطة الخاصة بالملابس، و هى من أكثر الماكينات إنتشاراً فى مصانع ملابس جملة، حيث تقوم بربط القماش و خياطتة.
3- ماكينة الحبكة و مهمتها إنها تعمل على خياطة أطراف القماش ، بعد الخياطة، لمنع التفكك الخاص بالانسجة.
4- ماكينة الدرزة و هى أهم الماكينات فى مصانع ملابس جملةحيث صناعة الملابس الجاهزة، والتي تحدد الشكل العام للملابس
5- ماكينة الكي و هى التى من خلالها يتم كي الملابس بعد الخياطة، بحيث تكون جاهزة للبيع المباشر فى أى وقت. والمصنع الخاص بصناعة الملابس الجاهزة يتكون من أقسام، قسم تصنيع الملابس، قسم التجارة، قسم أخذ العينات، قسم النسيج، قسم الزخارف والإكسسوار، قسم النشر، وقسم الخياطة، قسم الغسيل، قسم ضمان الجودة، قسم التشطيب والتعبئة، قسم الصيانة، قسم الشؤون المالية والحسابات، قسم الموارد البشرية.
فهناك أنواع وأشكال عديدة من الملابس التي تصنع داخل مصانع ملابس جملة ، التي تختلف في التصميم والالوان و الموديلات حسب المجتمع و البلد التي تصنع بداخلها ، وتوجد ملابس جملة جاهزة للأطفال والشباب والبنات، بمختلف الفئات العمرية ، وتمر جميع هذه الملابس بداخل جميع مصانع ملابس جملة بمراحل كثيرة ومختلفة، اولها غزل الاقمشة و معالجتها و صبغتها وحتى الشكل النهائي حسب نوع ملابس جملة المرغوب فيها .
ودائما ما يتسأل بعض الأشخاص الذين يريدون عمل مشروع متخصص في ملابس جملة جاهزة عن ما هي الخطوات الرئيسية للبدء في المشروع الخاص في ملابس جملة جاهزة، وماهي مراحل صناعة هذه الملابس داخل مصانع ملابس جملة ، وكيف يعرف المطلوب في السوق من ملابس جملة ، ويمكنكم من خلال هذا المقال معرفة مراحل صناعة ملابس جملة الجاهزة بالتفصيل وما يتم داخل مصانع ملابس جملة .
مراحل صناعة الملابس الجاهزة بداخل مصانع ملابس جملة :
هناك العديد من الاستفسارات من العملاء مع مجموعة متنوعة من الأسئلة، عن كل ما يتعلق بعملية تصنيع ملابس جملة اي بكميات كبيرة، وما هي مراحل التصنيع داخل مصانع ملابس جملة، ودائما ما يسأل أصحاب المشاريع الصغيرة عن ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها بعد ذلك، للبدء في تصنيع الملابس الجاهزة، وعمل مصنع صغير متخصص في ذلك مثل مصانع ملابس جملة عملاقة و مشهورة.
وسنوضح هنا أيضا الخطوات التي تخص تصنيع الملابس من البداية إلى النهاية، سيكون لديك فهم لما يمكن توقعه داخل اي من مصانع ملابس جملة .
1-مرحلة التصميم هو عملية إبتكارية تطلب مصمم يفكر بطريقة غير اعتيادية لجذب المشتري ، و ايضا تنسيق الأجزاء الداخلية للمنتج، ويجب ان يجمع بين الجانب الذوقي، والجانب الجمالي، ويقوم على أسس و مقومات علمية عالية ، وجمالية خلابة ، وتكنولوجية بحتة ، فهو يجمع بين جزئين العلم و الجمال، ويقوم المصمم بوضع التصميم، و رسمه على اوراق، أو على الكمبيوتر، ثم وضعه على مانيكان، و يقوم في كل تصميم بإبتكار أفكار مختلفة غير مسبوقة ، أو إعادة هيكلة تصاميم قديمة غير مستخدمة، ووضع لمسة عصرية عليها.
يتم توفير التصميم من قبل المشتري، بعد إرسال طلب بكمية ملابس جملة المرغوب بها للمصنع ، حيث يتم تحديد الشكل ورسمه مسبقا، من ثم تنفيذ هذه العملية يدويًا أو باستخدام الاجهزة المناسبة لها داخل مصانع ملابس جملة.
2- إعداد الباترون باترون عينة الملابس هو الذي يمثل جميع أجزاء العينة، وهو الذى يتم القص عليه، و فى أثناء عمل باترون العينة، يمكن للمصمم أن يضيف بعض التفاصيل الخاصة به ، مثل مقدار وسع أو ضيق الملابس، طول أو قصر الكم، إتساع اخر جزء من البنطلون، أو الفستان، أو ايا كانت الملابس المطلوبة، و هذه التفاصيل لا يوجد لها مقياساً محدداً فى جداول الباترون، و إنما ترجع إلى الذوق و الأفكار الابتكارية للتصميم.
3- قص العينة بعد الإنتهاء من الباترون، و إضافة أفكار المصمم عليها ، ندخل فى ثالث مرحلة، و هي قص الاقمشة على الباترون، و يجب الأخذ فى عين الإعتبار أن مقاس الاقمشة لابد و أن يطابق مقاس الباترون، كما يجب مراجعة أطوال خطوط الخياطة و مطابقتها لبعضها البعض، فمثلا لابد أن يكون خط الجنب فى الظهر مطابقاً لخط الجنب من الامام.
4- صنايعي متخصص لعمل العينة هذه المرحلة مهمة جداً فى صناعة ملابس جملة ، حيث أنه يوجد فى مصنع لتفصيل الملابس الجاهزة، صنايعي ماهر جداً، و يتمتع بخبرة عالية فى مجال تفصيل ملابس جملة جاهزة ، و يكون دوره إنه الذى يقوم بعمل العينة، ثم يقوم بمناقشة الباترونست فى طريقة خياطة هذه العينة، كما إنه من مهامه أن ينصح الباترونست فى طريقة الخياطة بطريقة معينة لتسهيل عملية الإنتاج بداخل مصانع ملابس جملة .
5- مراجعة العينة بعد الإنتهاء من الخياطة ، يتم مراجعتها، وتجريبها على مانيكان أو شخص حقيقي، و ذلك لتقييم جودة العينة، و للتأكد من سلامتها، ومن الممكن أن تحتاج العينة إلى بعض التعديلات، أو قد تظهر إسكتشات أفضل بعد تنفيذها ، أو تبدو أسوأ، فيتم تعديلها داخل مصانع ملابس جملة.
6- إعداد الباترون الصناعي نجد فى مصانع ملابس جملة ، و خصوصاً مصانع ملابس جملة الكبرى، نجد أنه يتم تحويل باترون العينة السابق، و غالباً يتم رسمه باليد، يتم تحويله إلى باترون صناعي، و في معظم الوقت يرسم باليد ايضاً، ولكن على ورق كرتون مقوى، مع إضافة المقادير الخاصة بالخياطة، أو يمكن أن يتم نقله على برامج كمبيوتر مخصصة، و تحويله إلى ماركر أو يمكن تعشيقه بشكل أدق و أسرع.
7- عملية الإنتاج الكمي فى هذه العملية داخل مصانع ملابس جملة تتم بنسخ عدة عينات من ذات العينة التى صممت، و يكون النسخ بعدة بألوان ، و مقاسات مختلفة تماما. للإنتاج بالجملة، يتم إضافة البدل مع بعض الصافي، يتم إجراء “نمط الانتاج” بشكل يدوي واستخدام الكمبيوتر.
8- وضع علامة الملابس و هي ورقة رقيقة الى حد ما، وتحتوي على كل جزء من الملابس الخاصة، لجعل عملية التقطيع اكثر سهولة، فيجب أن تكون هناك حاجة إليها، ويمكن إجراء العملية ووضع العلامة بشكلا يدويا وايضا باستخدام الحاسب.
9- بعد ذلك مرحلة الكي وتتم بفحص الملابس بشكل كامل وتكون وفقا لمواصفات الشخص المشتري، وبعد ذلك الفحص بشكل النهائي، للتأكد من وجود اى العيوب، ومن ثم كي الملابس وتجهيزها للتعبئة.
10- عملية التعبئة داخل مصانع ملابس جملة تتم التعبئة للملابس في أكياس مخصصة حسب الحجم والنوع ، ايضا يتم وضع العلامة المخصصة بها قبل التغليف، لمنح الملابس الماركة الخاصة بها، حتى تستطيع أن تنتشر في متاجر التجزئة. ويتم تعبئة الملابس باستخدام الطريق اليدوية. وذلك للحد من الاضرار، فيجب احتواء الملابس على الرسوم والعلامات، حتى تتمكن من خلالها الحفاظ على التعليمات الخاصة بالمشتري، وتتم هذه العملية بشكل يدويا، بعد الانتهاء من جميع العمليات المطلوبة، فيتم الارسال في النهاية إلى المشتري النهائى. وفى النهاية نود عزيزي القارئ أن نلفت انتباهك بإن هذه المراحل تختلف من مصانع ملابس جملة إلى آخرة، و لكن المراحل التى تم ذكرها فى المقال هى المراحل الأساسية لصناعة ملابس جملة. ولابد من أخذ عينات الإنتاج بشكل مسبق، وغسل القماش وفحص المادة الخام وشراء المواد الخام حتى تتم عملية الصناعة بشكل سليم.
مصانع ملابس جملة
بالنسبة لمعدات التصنيع داخل مصانع ملابس جملة، هناك العديد من المعدات والادوات اللازمة للصناعة الصحيحة، والتى يمكنن سردها كالاتى:
1-ماكينة قص القماش و هذة الماكينة تهتم بالقص قبل و بعد عملية التفصيل، حيث انها يمكنها قص الكثير من الأقمشة.
2-الماكينة العادية وتستخدم فى الخياطة الخاصة بالملابس، و هى من أكثر الماكينات إنتشاراً فى مصانع ملابس جملة، حيث تقوم بربط القماش و خياطتة.
3- ماكينة الحبكة و مهمتها إنها تعمل على خياطة أطراف القماش ، بعد الخياطة، لمنع التفكك الخاص بالانسجة.
4- ماكينة الدرزة و هى أهم الماكينات فى مصانع ملابس جملةحيث صناعة الملابس الجاهزة، والتي تحدد الشكل العام للملابس
5- ماكينة الكي و هى التى من خلالها يتم كي الملابس بعد الخياطة، بحيث تكون جاهزة للبيع المباشر فى أى وقت. والمصنع الخاص بصناعة الملابس الجاهزة يتكون من أقسام، قسم تصنيع الملابس، قسم التجارة، قسم أخذ العينات، قسم النسيج، قسم الزخارف والإكسسوار، قسم النشر، وقسم الخياطة، قسم الغسيل، قسم ضمان الجودة، قسم التشطيب والتعبئة، قسم الصيانة، قسم الشؤون المالية والحسابات، قسم الموارد البشرية.