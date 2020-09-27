لماذا لانأخذ عبرة من الخطأ ؟؟

كثيرا مايرد هذا السؤال لدى كل واحد منا ، حينما يقع فى خطأ معين يتسبب له فى مشكلة صحية أو إقتصادية أو إجتماعية أو غيرذلك ، نعم هناك حقيقة أزلية أن الإنسان من طبيعته خلق أن يخطىء وينسى ، لكن الله سبحانه وتعالى وحده جلت قدرته هو الذى لايخطىء ولاينسى ، لكن على الإنسان العاقل الذى متعه الله بنعمة العقل والبصيرة ، أن يدرك مسببات وقوعه فى خطأ ما ، ولايكرر نفس الخطأ مرة أخرى ، اليوم يعانى العالم وباء خطير، لم يشهد له التاريخ مثيلا ، فى ضراوته وفتكه ليس بالنفس البشرية ، ولكن بكل المقومات الإقتصادية والإجتماعية والنفسية ، فقد يخطى إنسان بعدم إستعمال الكمامة على فمه وأنفه ، بحجة أن المكان نظيف ومعقم ولاداع من ذلك ، وحينما يصاب يقول ليتنى إستعملت الكمامة . هذا اللوم لايفيد بعد وقوع الخطأ ، الإسلام علمنا أن نأخذ حذرنا ، قبل أن نقدم على شىء ، تعود بعض الناس حينما يدخلون مطعم من المطاعم مثلا ، ويطلبون وجبة أو أى شىء يؤكل أو يشرب ، لايذهبوا إلى غسل أيديهم ، وهذا خطأ لأن النظافة من الإيمان، وغسل اليد قبل الأكل فيه وقاية للإنسان من الجراثيم والمكروبات ، لكن للأسف البعض يتجاهل ذلك على أساس أنه لن يلمس الأكل أو الشراب بيده ، فتنتقل إليه العدوى من أى مرض كان ، ثم بعد ذلك يقول ليتنى غسلت يدى أولا ، ثم ينسى وهكذا تمر الأيام ويقع فى نفس الخطأ ، نعم تصرفات قد تكون بسيطة ، لكن بعد ذلك يكون الثمن باهضا جدا .. لعل هذا الوباء جعله الله عبرة للناس ، كى يأخذوا حذرهم فى تصرفاتهم ، وأن يأخذوا العبرة من كل خطأ يقعون فيه ولايكررونه مرة أخرى ...

اللهم إرفع البلاء وإكشف الضر ، وألهمنا الصواب فى تصرفاتنا حتى لانقع فى الخطأ .. آمين يارب العالمين ..