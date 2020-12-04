نعم زمن ردىء أتى على الناس ، لغفلة منهم وتهافتهم على أتتهه الأمور ، دون أن يهتموا بعظائم الأمور ، جاء وباء لم تعرفه البشرية منذ قرون ( كورونا) دمر ماتبقى من قيم إضافة إلى تخريب الإقتصاد ،وغيره من الأسس النفسية والإجتماعية ... زمن ردىء لم يعشه لاأباءنا ولا أجدادنا كنا نقرأ فى كتب التاريخ كيف كانت العصور الذهبية التى عاشها الناس وبالأخص العرب والمسلمين ، لكن اليوم أتى زمن تمزقت وشائج ، وإختل ميزان القيم ، وأصبحت الأنانية هى التى تسيطر على الناس ، لاتراحم ولا تعاون وفشل العالم فشلا ذريعا التصدى للوباء تمضى سنة كاملة ونحن ندخل نهاية العام التعيس 2020 ميلادى ولا بارقة تعيد الحياة قبل الوباء ، أنا كمسلم لاأعرف اليأس ، أملى بالله تعالى كبير وإيمانى به لايتزعزع قادر على كشف الغمة ،وهو الذى بيده الفرج . لكن للأسف الناس لم تتغير طباعهم رغم شراسة الوباء وتداعياته ..

ليس هناك شىء جميل فى هذا الزمن رغم أن هناك ومضات بعيدة فى آخر النفق علها تفيد الناس..

لقد شوه البعض من البشر صورة هذا الزمن ، وأكثروا الفساد فى كل شىء ، زاد الكذب والإفتراء ، زاد الدخل والتلاعب بعواطف الناس تحت ستار الدين ، ونصب ناس يدعون أنهم هم المسلمين فقط وغيرهم ملحد أو خارج عن الدين .. عاشت أجيال قبلنا عرفت ربها فعبدته حق عبادة ، والدين الإسلامى على وجه الخصوص أكمله الله تعالى ولايحتاج لبشر أن يكمله ويتفلسف فى فيماهو حق وماهو باطل .. الدين الإسلامى هو آخر الديانات السماوية السمحة والقرآن هو الكتاب المقدس الذى حفظه الله من التحريف ، والنبى والرسول سيدنا محمد على الصلاة والسلام هو خاتم النبيين والمرسلين .. فمن تكون تلك الجماعة أو الفرقة أو الحزب أو التيار الذى يدعى أنه الحريص على الإسلام وأنه جاء لبعث حضارة المسلمين من جديد ، الحضارات لاتبنى على الدم وقتل الناس وإنتهاك الحرمات، والغدر والإرهاب ، الحضارات تبنى بالعلم والتقدم فى متخلف المجالات ..

نعم كما بدأت موضوعى نحن فى زمن ردىء أتى على الناس ، والبعض منهم سبب تعاسة عالم اليوم بفعل تصرفات طائشة تحت أى مسمى يكون .. ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم ...

وللحدثت صلة ..