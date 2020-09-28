ليس امامي خيار اخر سوى المغادرة

نعم سأغادر وأترك كل شيء لن اخذ معي شيء...

لا زاد ولا لباس... ولا ماء... ولا حتى ذكريات...

سأودع كل شيء وأمضي..

الى اللامكان....

..

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سأتركك.. مثلما تريد..

مثلما كنت تريد

ومثلما تقول لي دائما..

..

..

بقسوة

بغضب يحرق الأخضر واليابس

واحيانا اخرى بتهديد

ووعيد

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احيانا اخرى بهدوء..

..

..

لكن لم أكن قادرت

لم اكن استطيع

لم أكن لأتحمل فراقك

..

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كان لدي أمل ولو قليل تمسكت به مثلما يتمسك الرضيع بأمه وتشبثت به

..

..

كنت اعلم النهاية ولكن عاندتها وتمسكت بك

..

الى ان أتى يوم... فقدت كل امل

انهرت..... اتى يوم فقدت الاحساس بالمشاعر

اتى يوم فقدت الاحساس بالاحساس

..

..

قررت الرحيل... وسعدت أنت بذلك.. وتفاجئت انا كيف لك ان تسعد وأنت!!.....

..

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ها انا الان في ذلك المكان الذي التقينا فيه اول مرة

كان أول مكان قادتني اليه رجلي... تركت لهما حرية الاختيار

فقاداني الى.... البداية الحقيقية لكل انسان...

نهاية الاختبار وبداية كشف العلامات....

..

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ما زلت وحدي لم انهي الاختبار بعد

ترى كيف هي علامات عائلتي وزوجي وولدي

..

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وكيف ستكون علامتي انا!!!!