إعترافات ₹ حواء !

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُتميز ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
663
النقاط
551
العمر
26
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
#إعترافات_إمرأة ..
تقول احدى النساء بعد 35 عاما من الزواج .. اكتشفت ان #الرجل ..
- هو الذي يضحي بجميع الأشياء التي بين يديه ليعطيها #لزوجته او #أبناءه او #لامه او #لاخته او #اباه او #حفيده ...
- وهو الذي #يضحي بشبابه وصحته من أجل #زوجته #وأولاده، من خلال عمله بشكل متواصل، وأحياناً لأوقات متأخرة، دون أي تذمر أو شكوى.
- وهو الذي يحاول بناء حياة عائلته، ومستقبل #أولاده، ولو أدى به ذلك إلى الاشتغال بـعملين أو أكثر ولو على حساب صحته .
- وهو الذي #يكافح #ويناضل بشكل #دائم، ثم يتحمل #عتاب أمه وأبيه، وتوبيخ رئيسه في العمل.
وفوق ذلك كله، فاللوم كل اللوم، يقع على رأسه دائماً ..
- إذا خرج للترفيه عن نفسه قليلاً، فهو #إنسان غير #مسؤول ... - وإذا بقي في المنزل، فهو رجل #كسول.
- إذا وبَّخ أبناءه إن أخطأوا فهو #متوحش، وإذا لم يوبخهم فهو #متساهل.
- إذا منع #زوجته من العمل فهو #متسلط، وإذا تركها تعمل فهو #مستغل.
- إذا سمع كلام أمه فهو #خاضع ،
وإذا سمع كلام زوجته فهو #خانع .
ورغم ذلك، #فالأب هو الإنسان الوحيد في العالم:
- الذي يتمنى أن يصبح أولاده أفضل منه في كل شيء.
- الأب هو الذي يرضى عن أولاده ويدعو لهم بالخير وهو في قمة خيبة أمله منهم.
- والأب هو الذي يتحمل أبناءه صغاراً إذا داسوا على قدميه، ويتحملهم كباراً إذا داسوا على قلبه.
- والأب هو الذي يعطي أولاده أفضل ما يملك بل كل ما يملك، إن لم يستطع أن يُقدم لهم أفضل ما في العالم.
واذا كانت الام تحمل اطفالها 9 شهور في أحشائها .
فإن الاب يحمل ابناءه في عقله وتفكيره العمر كله .
وتنهي هذه المرأة الشجاعة إعترافها بالقول :
احترموا كل رجل او اب في حياتكم، فأنتم لن تقدروا ولن تعلموا أبداً، كمَّ التضحيات التي يبذلها من أجلكم ...
دمتم نعمة فى حياتنا لكم منا كل الحب ❤❤❤

منقول .
منقول.
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,884
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
الزوجة الصالحة هي التي تبقى وفية لزوجها في حياته و بعد وفاته تصونه و تربي أبناءها على الأصول و الدين تجعلهم رجال و نساء كي يكون قدوة لها في السراء و الضراء
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز اخي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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