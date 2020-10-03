إعترافات ₹ حواء !

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#إعترافات_إمرأة ..تقول احدى النساء بعد 35 عاما من الزواج .. اكتشفت ان #الرجل ..- هو الذي يضحي بجميع الأشياء التي بين يديه ليعطيها #لزوجته او #أبناءه او #لامه او #لاخته او #اباه او #حفيده ...- وهو الذي #يضحي بشبابه وصحته من أجل #زوجته #وأولاده، من خلال عمله بشكل متواصل، وأحياناً لأوقات متأخرة، دون أي تذمر أو شكوى.- وهو الذي يحاول بناء حياة عائلته، ومستقبل #أولاده، ولو أدى به ذلك إلى الاشتغال بـعملين أو أكثر ولو على حساب صحته .- وهو الذي #يكافح #ويناضل بشكل #دائم، ثم يتحمل #عتاب أمه وأبيه، وتوبيخ رئيسه في العمل.وفوق ذلك كله، فاللوم كل اللوم، يقع على رأسه دائماً ..- إذا خرج للترفيه عن نفسه قليلاً، فهو #إنسان غير #مسؤول ... - وإذا بقي في المنزل، فهو رجل #كسول.- إذا وبَّخ أبناءه إن أخطأوا فهو #متوحش، وإذا لم يوبخهم فهو #متساهل.- إذا منع #زوجته من العمل فهو #متسلط، وإذا تركها تعمل فهو #مستغل.- إذا سمع كلام أمه فهو #خاضع ،وإذا سمع كلام زوجته فهو #خانع .ورغم ذلك، #فالأب هو الإنسان الوحيد في العالم:- الذي يتمنى أن يصبح أولاده أفضل منه في كل شيء.- الأب هو الذي يرضى عن أولاده ويدعو لهم بالخير وهو في قمة خيبة أمله منهم.- والأب هو الذي يتحمل أبناءه صغاراً إذا داسوا على قدميه، ويتحملهم كباراً إذا داسوا على قلبه.- والأب هو الذي يعطي أولاده أفضل ما يملك بل كل ما يملك، إن لم يستطع أن يُقدم لهم أفضل ما في العالم.واذا كانت الام تحمل اطفالها 9 شهور في أحشائها .فإن الاب يحمل ابناءه في عقله وتفكيره العمر كله .وتنهي هذه المرأة الشجاعة إعترافها بالقول :احترموا كل رجل او اب في حياتكم، فأنتم لن تقدروا ولن تعلموا أبداً، كمَّ التضحيات التي يبذلها من أجلكم ...دمتم نعمة فى حياتنا لكم منا كل الحبمنقول .منقول.