عضلاتك تريد ان تخبرك بعدة أشياء !

أشياء تحاول عضلاتك قولها لك

يصيب العضلات عادة ألما شديدا ويمكن أن يزداد هذا الألم بعد ممارسة بعض الأنشطة، قد يبدأ هذا الألم بوجع طفيف ثم يزداد تدريجيا حتى يصبح شديد الوجع، فهذا الوجع يحدث نتيجة تراكم حمض "اللبنيك" في جميع أنحاء العضلات.يعد ألم العضلات أمرا شائعا للأسف حيث يصاب به أغلب الأشخاص وخصوصا في مراحل معينة من عمرهم، حيث تبدأ العضلات في إبداء ردود أفعال كي توصل إليك رسالة واضحة بأنه قد حان الوقت لمعرفة سبب الألم الذي أصابها.تشمل أسباب هذا الألم عدم الحرص على التغذية السليمة، وافتقار المرونة وعدم توازن الماء والأملاح في الجسم، فاحرص على معرفة سبب الألم حتى تساعد على منع تطوره إلى مراحل أخرى.يتسبب الإرهاق المستمر للعضلات والضغوطات والتوتر في حدوث ألم بالعضلات، وفيما يلي سنتحدث سويا عن 6 أشياء تود عضلاتك أن تخبرك بها حتى تنتبه لها وتتخذ الإجراء اللازم لمنع هذا الألم من التفاقم.1- أنت بحاجة إلى يوم راحةإذا أرهقت عضلاتك أصعب من المعتاد فذلك سيصيبها ما يسمى بالتمزق العضلي ولهذا السبب فإنك تشعر بالألم بعد اليوم الذي قمت فيه ببعض الأنشطة المجهدة، ولكي يبدأ جسمك بالتعافي من هذا التمزق وبناء العضلات من جديد فإنك بحاجة إلى اتباع نظام غذائي يحتوي على العناصر الضرورية لذلك.2- أنت مصاب بشد عضليإذا شعرت بالتعب والألم فإنك ستتساءل إذا كنت قد تعرضت لإصابة بالفعل أم ماذا، فلابد أن تعرف الفرق بين الألم العضلي والشد العضلي والانتباه إلى التوقيت الذي بدأ فيه الوجع وما المدة التي استغرقها، فالشد العضلي يحدث فجأة في عضلة واحدة بعد القيام بحركات معينة، بينما الألم العضلي يحدث عادة بعد 72 ساعة بعد أداء التمارين أو القيام بأنشطة مرهقة ويحدث على جانبي الجسم.يتم علاج الشد العضلي بالمنزل عن طريق (الراحة، وضع الثلج على مكان الإصابة أو تناول أدوية مضادة للالتهابات) وإذا استمر بعد ذلك الألم فلابد من استشارة الطبيب المختص.3- أنت بحاجة لشرب كمية كافية من الماءتحدث التقلصات في العضلات نتيجة انقباض العضلات بطريقة لا إرادية، لم يحدد الباحثون سبب ذلك التشنج المفاجئ بالضبط ولكن جفاف الجسم يؤدي إلى زيادة تلك التقلصات؛ لذا لابد من شرب كميات كافية من الماء يوميا، وعدم ممارسة التمارين تحت أشعة الشمس والحرارة الشديدة وأخذ فترات راحة متكررة لمنع حدوث ذلك التشنج العضلي.4- أنت بحاجة إلى تجديد المعادن بالجسملا تحتاج أجسامنا بعد التدريبات الرياضية أو العمل المكثف إلى رشفة ماء فقط! فهي ليست كافية على الإطلاق ولكن لابد أيضا من تجديد المعادن الموجودة بالجسم مثل: الصوديوم، البوتاسيوم والماغنيسيوم والتي تساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.يؤدي نضوب تلك المعادن بالجسم إلى إصابة العضلات بالتقلصات والألم لذا لابد من تناول المشروبات السكرية، الموز، زبدة الفول السوداني والحليب.5- أنت لست بحالة جيدةإذا شعرت بألم في العضلات دون سبب واضح فإن عضلاتك تنبهك بأنك لست على ما يرام وأنك في حالة إعياء خصوصا إذا كنت تشعر بالغثيان أو تميل إلى السبات العميق، ويقوم الجسم بعمل بعض الالتهابات عند محاربة بعض الفيروسات مثل: الإنفلونزا والتي تتسبب بحدوث ألم في العضلات فقم بزيارة الطبيب لأخذ العلاج اللازم.6- أنت تحمل نفسك فوق طاقتهالا ينبغي أبدا أن تكون التمارين الرياضية التي تمارسها مؤلمة أو فوق طاقتك، ولكن إذا ارتعشت عضلاتك قليلا أثناء التدريب فهذه علامة جيدة على أنك في طريقك لتقوية العضلات ولكن لا تقم بعمل تلك التمارين دفعة واحدة بل ابدأ بالقليل ثم بعد ذلك قم بتكثيف التمرينات.