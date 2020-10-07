آدم لا تتزوج !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمان الرحيم



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أسعد الله أوقاتكم ، أعضاءا ومشرفي وكل طاقم اللمة الغالية على قلبي أما بعد :

قلب موضوعي اليوم موجهة لفئة الرجال ، فأتمنى ان تكون رسالتي واضحة ...



أولئك الذين يعودون لحبيباتهم ولعهودعم القديمة بعد الزواج،



أولئك الذين يبحثون عن شماعةٍ يُعلقون عليها خطايَا خيانتهم، و يشربون مُهدئات أفكار سامة، سمجةٍ، تجعلهم يتصرفون بضمير مرتاح ..



أولئك الذين يتحججون بالقول :



" تورطنا في الزواج ، إستعجلنا، تسرعنا ووقعنا في المصيدة."



الزواج ليس ورطة، الزواج قرار، إختيار، رغبة، عهد ، شرف، ميثاق غليظ .



إن كانت حياتك فوضوية، إن كنت لا تزال تحتفظ برسائل نصيةٍ قديمة، أو رسائل ورقية أسفل الدرج لإنسانة أحببتها وأحبتك سابقًا، فلا تتزوج، ما الذي يدفعك للزواج ..!؟



لا تتزوج لتنسى ، لا تتزوج وجرحك لايزال ينزف، لا تتزوج لتطفئَ نار غضبك، لا تتزوج حين تخونك حبيبتك، لا تتزوج حين تُخذل ، لا تتزوج زواج شهر بل تزوج زواج عمر ، لا تتزوج وقلبك يخفق لإحداهن، لا تتزوج وزبد الحيرة لا يزال يطفو فوق ذهنك .. لا تُقدم على قرارٍ ساذج ، أرعن .



لا تظن أنك إن تزوجت ستعيش حياةً أخرى، ستستيقظ بعد ليلة الدخلة وقد نسيت حبيبتك، أو إنكسارك ، أو ضعفك ، تذكر دائما أن حياتك تتمة وإستمرار.. والأفكار التي تشغلك الآن، لن تختفي الآن! لكنها ستحتاج الوقت لتتوارى خلف مرتفعات النسيان، لذلك لا تتسرع فتظلم زوجتك ..



إنتظر الشفاء، وكل الجراح النفسية تُشفى بالزمن، فقط حين يمر عليها وقتٌ طويل ..!



لا تتزوج قبل أن تتصالح مع ماضيك، لا تتزوج قبل أن ترمم شتاتك ويندمل جرحك، خذ وقتك الكافي في التفكير ، إلى أن تستريح تماما ، وتستعيد عافية روحك النفسية، وتكون على إستعداد لتمزيق الكتابِ وحرق كل الصور التي بكيتَ من أجلها سابقًا بدم بارد .



تزوج حين تكون قد نظفت كل الكراكيب القديمة من حياتك ، وعقدت صلحا مع نفسك، تزوج حين تجد السكينة والأمان ، حين ترمم حطام ماضيك وتكون جاهزًا نفسيا لتبدأ بدايةً جديدة مع إنسانة جديدة ..



لا تعش متوجسًا تخشى أن تلفظ إسمَ إمرأة أخرى أمام زوجتك، لا تعش حياةً مضطربة ، تجلس مع إنسانة وتفكيرك مشغول بشخص آخر، لا تضرم النار في بيتك ، لا تعش غريبًا، حاضرَ الجسد، غائب الروح وسط أهلك.. فتظلمهم وتظلم نفسك ... فتقسو عليهم ، وتقسو على نفسك .



لا تختبئ في بيتك من زوجتك وتنتظر بشراهة رسائل لن تأتيِ.. أو تأتِي وتلك طامة كبرى!



لا تجعل ماضيك يُدمر حاضرك ومستقبلك.. لا تعش عيشة الثعلب الماكر وتتخذ من أبنائك وزوجتك وبيتك خرفانًا تنهش من سعادتهم ودفئهم .. كن لهم لا عليهم.. كن لهم .. لا عليهم .

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