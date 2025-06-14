انواع النساء في هذا الزمن

أنواع من النساء يجب على الرجال الصالحين تجنب الزواج منهنليست كل امرأة جميلة نعمة.من الأفضل أن تتزوج بعقلانية قبل أن تتزوج برشاقة.لأن الحب لن ينقذك من الكارثة .. الحكمة ستنقذك.إليكم أنواع النساء التي يجب تجنبها بأي ثمن:1. المتلاعبةتبكي عندما تشعر بالذنب.تلقى عليك اللوم.تكسرك، ثم تسخر من ألمك.خبيرة في التلاعب النفسى.ابتعد عنها قبل أن تفقد صوابك.2. أميرة "الحياة الهادئة" بلا ضجيجتريد حياة الملياردير في جيبك.طموحها؟ "العيش برفاهية".إذا تزوجتها .. فوضعك المالى على جهاز الإنعاش.3. النسوية المرةكل شيء عبارة عن حرب بين الجنسين.الخضوع عبودية.الاحترام قمع.ستقضيان كل يوم في صراع على السلطة.لا تريد السلام، بل تريد السيطرة.4. الباحثة عن الماللغة حبها هي محفظتك.تبدأ المحادثات بـ "أرسل لى طفلا"عندما تفلس، ستختفى كالدخان.5. المشتكية المزمنةلا شيء يرضيها.جهدك لا يكفي أبدا.نجاحك "متوسط"تزوجها ولن تعرف السلام أبدا.6. المنافسة السريةلا تريد رجلا، بل تريد منافسا.انتصاراتك تهددها.نموك يزعجها.ستحتفل بإخفاقاتك في صمت.7. الخائنة المعتادةتغازل ١٠ رجال.تحتفظ بـ"أعزاء" من الرجال ذوى التاريخ.تخون، ثم تخدعك لرد فعلك.لا تقاتل .. اختفى.8. الكسولةلا تطبخ.لا تنظف.لا تقدم الدعم.خبيرة تيك توك بدوام كامل.حياة من المعاناة تنتظرك.9. ملكة الدراما العنيفة والسامةتدمر الممتلكات.تضع يدها عليك.تحول كل مشكلة صغيرة إلى حرب عالمية.تزوجها، ستكبر ١٠ سنوات في سنة واحدة.10. كارهة العائلةتحتقر عائلتك.تريد عزلك.تثير الخلافات فى كل تجمع عائلى.المرأة التى لا تستطيع التعايش مع أهلك ستحولك تدريجيا إلى يتيم.11. الأخت المتدينة المزيفةتستشهد بالمصحف لكنها تمارس السحر.المسجد يوم الجمعة، والشيطان يوم السبتتستغل الله للتلاعب.تجنب التغليف الدينى الزائف.12 الإنتهازيةتبحث عن المنافع، لا عن الحب.مصلحة خفية.عندما تنضب المنافع، تختفى.تزوج بالولاء، لا بالشهوة.13. المفرطة فى انعدام الأمانتتهمك بالخيانة كلما غضضت الطرف.تريد مراقبة كل حركة من حركاتك.لا راحة بال.جنون العظمة ليس حبا، بل عذاب.14 الملكة الماديةتقدر المال على النزاهة.تحلم بحقائب فاخرة، لكنها لا تقدر الجوهر.الزواج بالنسبة لها صفقة.ستنفق أكثر مما ستتلقى.15. التى لا تسامحتسجل كل خطأتثير المشاكل القديمة عند الجدالات الجديدة.تحول ماضيك إلى سلاح.المرأة التى لا تسامح ستدفنك عاطفيا.16. المترددة، المرتبكةلا تعرف أبدا ما تريد.فى لحظة ما، تدخل، وفى اللحظة التالية تختفى.رحلة عاطفية مليئة بالتقلبات.سيتبخر سلامك.17. مستخدمة إنستجرام المهووسة بأسلوب الحياةمدمنة على حياة زائفة.تعيش من أجل التصديق.الزواج منها يعنى منافسة للإنترنت.لا يمكنك إرضاء شخص مدمن على التصفيق العلنى.18. الأنانيةتأخذ فقط.لا تعطى أبدا.كل شيء يدور حولها.العلاقة من طرف واحد هي مصير حتمى.الخلاصة :أيها الرجال .. لا تتزوجوا وأنتم مغمضوا الأعين.ليس كل وجه جميل يحمل قلبا طيبا.ليس كل "موعد" هو هبة من الله.ادرسوا قيمها.راقبوا عاداتها.اختبروا إخلاصها.واحرصوا دائما على الزواج من العقل قبل الشكل.أو أن الحياة ستخزيك علناً.أنواع