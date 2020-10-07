مُ ــدَوّنتي { حڪَـآية [ت]مْتمآت شآبْ’ ~ •● .,’ | . |.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين
تحية طيبة
.. و بعد:
مرحبا بكم في
مدونتي
07_10_2020
[11:00]
لطالما حلمت ان اكون من المنتمين الى هذاا البيت, و بعد تفكير طويل ها انا الآن و اتمنى ان تجدواا في مدونتي ما يسركم.
ستكون هذه البداية و اتمنى الا تكون هنالك نهاية الا اذا فارقت الحياة.
..
في هذا الركن الصغير, اريد ان انزوي
, ..اتأمل
...
قد ابكي
... قد اضحك
! .. قد اهذي
..!
اخترت ان اتخذ لي متنفسا
هنا..
لأن المكان عبق بخواطركم و إحساسكم...
هنا ستجدون شابا تجرع العديد من الكدمات
لكنه
تجاوز العديد من الخيبات
...
حين تمتد أيادي العابثين...فتكدر صفو أجوائي...
حين تخلو الدنيا من قلب بريء
يحتضن آلامي دون مقابل...
و لا أجد من يسعه حزني و ضيقي ...
حينها سأكون هنا...
كي أصرخ..أغرد
...ابتهج
.... أتألم
... أواقف زمن حرف الى حرف...
سأكون هنا.. أفعل ما يحلوا لي..
و لا لومة لائم...
لكنكم و إن التهمتم كلماتي
... حرفا بحرف...
لن تجدوني!!
... ستجدون بعضا مني
...
ستجدون ركام
افكار و أحاسيس جامحة
..
خرجت عن طوعي
..
لن
تجدوني...
لكن اتمنى أن تجدوا شيئا من أنفسكم
..
بعضا من أحاسيسكم او تجاربكم..
إبحثوا عن صوركم بين حروفي
..
و حين تجدونها ... إرسموا عليها إبتسامة..
و احفظوها مع اغلى
ما تملكون
...
كونوا دوما بخير من أجل من يحبكم ..