مُ ــدَوّنتي { حڪَـآية [ت]مْتمآت شآبْ’ ~ •● .,’ | . |.

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُتميز ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
815
النقاط
551
العمر
26
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين
تحية طيبة .. و بعد:
مرحبا بكم في
💌مدونتي 💌

07_10_2020
[11:00]

لطالما حلمت ان اكون من المنتمين الى هذاا البيت, و بعد تفكير طويل ها انا الآن و اتمنى ان تجدواا في مدونتي ما يسركم.
ستكون هذه البداية و اتمنى الا تكون هنالك نهاية الا اذا فارقت الحياة.
..
🍁🍁

في هذا الركن الصغير, اريد ان انزوي, ..اتأمل...
قد ابكي... قد اضحك! .. قد اهذي..!
اخترت ان اتخذ لي متنفسا
هنا..😇
لأن المكان عبق بخواطركم و إحساسكم...
هنا ستجدون شابا تجرع العديد من الكدمات لكنه
تجاوز العديد من الخيبات ...
حين تمتد أيادي العابثين...فتكدر صفو أجوائي...
حين تخلو الدنيا من قلب بريء يحتضن آلامي دون مقابل...
و لا أجد من يسعه حزني و ضيقي ...
حينها سأكون هنا...
كي أصرخ..أغرد...ابتهج .... أتألم ... أواقف زمن حرف الى حرف...

:D
🍃🍂🍃

سأكون هنا.. أفعل ما يحلوا لي..
و لا لومة لائم...
لكنكم و إن التهمتم كلماتي... حرفا بحرف...
لن تجدوني!!
... ستجدون بعضا مني...
ستجدون ركام افكار و أحاسيس جامحة..
خرجت عن طوعي..
لن تجدوني...
لكن اتمنى أن تجدوا شيئا من أنفسكم..
بعضا من أحاسيسكم او تجاربكم..
إبحثوا عن صوركم بين حروفي..
و حين تجدونها ... إرسموا عليها إبتسامة..
و احفظوها مع اغلى ما تملكون...


😊



كونوا دوما بخير من أجل من يحبكم ..🍀
أطيب تحيآتي
⚘ مُحمَد​
 
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُتميز ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
815
النقاط
551
العمر
26
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
/

الحمد لله ... وعلى بركة الله
___

نستبشر بالإفتتاح ..

من الأشياء المريحة في الدنيا أن الرزق والنصيب والتوفيق كله من الله سبحانه

كلام الناس كله في كِفَّة، وتدابير الربُّ في كفَّةٍ أخرى لا يُعيقها عائق.​
 
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