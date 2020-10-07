مُ ــدَوّنتي { حڪَـآية [ت]مْتمآت شآبْ’ ~ •● .,’ | . |.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمان الرحيم ​

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف

الأنبياء والمرسلين

تحية طيبة .. و بعد:

مرحبا بكم في

مدونتي مدونتي



07_10_2020

[11:00]



لطالما حلمت ان اكون من المنتمين الى هذاا البيت, و بعد تفكير طويل ها انا الآن و اتمنى ان تجدواا في مدونتي ما يسركم.

ستكون هذه البداية و اتمنى الا تكون هنالك نهاية الا اذا فارقت الحياة.

..





في هذا الركن الصغير, اريد ان انزوي , .. اتأمل ...

قد ابكي ... قد اضحك ! .. قد اهذي ..!

اخترت ان اتخذ لي متنفسا

هنا..

لأن المكان عبق بخواطركم و إحساسكم...

هنا ستجدون شابا تجرع العديد من الكدمات لكنه

تجاوز العديد من الخيبات ...

حين تمتد أيادي العابثين...فتكدر صفو أجوائي...

حين تخلو الدنيا من قلب بريء يحتضن آلامي دون مقابل...

و لا أجد من يسعه حزني و ضيقي ...

حينها سأكون هنا...

كي أصرخ..أ غرد ... ابتهج .... أتألم ... أواقف زمن حرف الى حرف...









سأكون هنا.. أفعل ما يحلوا لي..

و لا لومة لائم...

لكنكم و إن التهمتم كلماتي ... حرفا بحرف...

لن تجدوني!!

... ستجدون بعضا مني ...

ستجدون ركام افكار و أحاسيس جامحة ..

خرجت عن طوعي ..

لن تجدوني...

لكن اتمنى أن تجدوا شيئا من أ نفسكم ..

بعضا من أحاسيسكم او تجاربكم..

إبحثوا عن صوركم بين حروفي ..

و حين تجدونها ... إرسموا عليها إبتسامة..

و احفظوها مع اغلى ما تملكون ...













كونوا دوما بخير من أجل من يحبكم ..

​ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرفالأنبياء والمرسلين.. و بعد:مرحبا بكم فيلطالما حلمت ان اكون من المنتمين الى هذاا البيت, و بعد تفكير طويل ها انا الآن و اتمنى ان تجدواا في مدونتي ما يسركم.ستكون هذه البداية و اتمنى الا تكون هنالك نهاية الا اذا فارقت الحياة...في هذا الركن الصغير, اريد ان, .....قد... قد! .. قد..!اخترت ان اتخذ لي متنفساهنا..لأن المكان عبق بخواطركم و إحساسكم...هنا ستجدون شابا تجرع العديد منلكنهتجاوز العديد من...حين تمتد أيادي العابثين...فتكدر صفو أجوائي...حين تخلو الدنيا منيحتضن آلامي دون مقابل...و لا أجد من يسعه حزني و ضيقي ...حينها سأكون هنا...كي أصرخ..أ.......... أواقف زمن حرف الى حرف...سأكون هنا.. أفعل ما يحلوا لي..و لا لومة لائم...لكنكم و إن... حرفا بحرف...لن تجدوني!!......ستجدونافكار و أحاسيس..خرجت عن..تجدوني...لكن اتمنى أن تجدوا شيئا من أ..بعضا من أحاسيسكم او تجاربكم..إبحثوا عن صوركم..و حين تجدونها ... إرسموا عليها إبتسامة..و احفظوها معما...كونوا دوما بخير من أجل من يحبكم .. أطيب تحيآتي

⚘ مُحمَد​