سعادتك في عيشك مع حسناتك ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

تذكر أن الله يراقبك في كل عمل تعمله فجعلها كل الأعمال لوجه الكريم ،اجعل حسنة جارية مكان سيئة جارية،

فالمؤمن المخلص لله :أطيب الناس عيشا ،أنعمهم بالا ،أشرحهم صدرا، أسرهم قلبا، وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة .الداء والدواء

يامن تثقل عليك الصلاة ولا تجد بها لذة ،اقول لك فتش عن الذنوب داخل القلوب، يامن لم تذق طعم حلاوة الإيمان بعد أقول لم فتش عن الذنوب داخل القلوب فتجلس مع نفسك جلسة صدق تحادثها وتحاسبها قبل أن تحاسب ،فإذا عرفت مابك من الذنوب ،سارع بالتوبة إلى الله تعالى ،قال تعالى:

"وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين"

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لاإله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك،

كم من المؤذيات الحسية والمعنوية نستطيع إزالتها لننال الأجر العظيم، حديث،

لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، في شجرة قطعها من ظهر الطريق ،مانت تؤذي الناس .صحيح مسلم.

صفات المؤمن الراغب في الآخرة، قال ابن القيم في صفات المؤمن الراغب بالآخرة :

هو في واد والناس في واد

خاضع متواضع سليم القلب ،سريع القلب إلى ذكر الله

زاهد في كل شيئ سوى الله

راغب في كل مايقرب إلى الله

لايدخل في مالايعنيه ولايبخل بما لا ينقصه

وصفه الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحلم والوقار

لايعاتب ولايخاصم ولايطالب ولايرى له على أحد حق

مقبل على شأنه ،مكرم لإخوانه ،بخيل بزمانه، حافظ للسانه

(طريق الهجرتين ابن القيم) ،اللهم اجعلنا منهم.

استغفر الله العظيم وأتوب إليك