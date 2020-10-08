♡ نزِيف هَذا القَلب ♡>>

خاطرتي حول نزيف هذا القلب "

هذا القلب



قلب عليل يشتكي من توالي الخيبات عليه



يشتكي من فراغ



لم يعد يؤمن بالحب و لا يصادفه



في وقت لم يبقى من الشيء الا اسمه



لم يبقى من الحب الا معناه



قضيتنا الكبرى في هذا المجتمع القلب



القلب المتطرف الذي يعشق من يعذبه و يهرب ممن يحبه



مثل ما ان فاقد الشيء لا يعطيه فالمتعلق بالحبيب يفقده



احب بصدق و تفاني في الحب لكن لا تظهر كل الحب لا تأخذ من الحبيب كل وقته لأنه سيتركك لنفسك



لنفسك التي اشغلتها به ولم تشغلها بك ثم انه



الحب يحب الاعتدال في كل شيء في الاهتمام في الاشتياق و كذلك التقبل ان تتقبل ان شريك القلب قد

تفقده او تملكه



