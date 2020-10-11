

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

مع الله بسم الله الرحمن الرحيماللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمدالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهمع الله

لولا الله

اللطيف

،لكانت المصائب خالية من

(الأجر والثواب) ،

لكنه لطيف إذا رتب البلاء أجورا عظيمة، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من السيئات

لولا الله

الواسع،

لضاقت الدنيا على أهلها وضافت النفوس من بعضها ولم نتحمل التكليف! لكنه الواسع ،وسع على عباده ،ولم يكلفهم فوق طاقتهم،

لولا الله

الستير،

لما جالسنا أحد، ولما أحبنا أحد، لكنه الستير يستر القبيح وينشر الحسن سبحانه وتعالى

لولا الله

الحليم،

لأهلكتنا ذنوبنا، لكن حلمه علينا عظيم ورحمته بنا لايسعها مدى

لولا الله

المجيب،

مااطمأنت نفوسنا ونحن ندعوه ،ونشكو إليه ضوائقنا، ولتخبطت قلوبنا هنا وهناك ،لكنه القريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه

لولا الله

الرحيم،

ماتراحم العباد ،ولفقد الابن حضن والده، والأم لم تر إحسان ابنها، والأخت تفقد حنان أخيها

(إنما هم يتراحمون بفضل الله)

لولا الله

الصمد،

لضاقت بحوائجنا دنيانا، ولتاهت في الدروب، آمالنا ورجاءاتنا لكنه الصمد المقصود في كل الحوائج سبحانه يدبر الأمر ليقضي لك حاجتك

لولا الله

الحبار،

لنا انحبر لنا كسر ،ولبقينا في حياتنا نتألم وكسور قلوبنا توجعنا ،لكنه الجبار يجبر ماانكسر ،يجبرنا ويعوضنا بما هو خير لنا

لولا الله

الحفيظ،

لطاشت قلوبنا خوفا على أنفسنا وعلى من نحب ،فالدنيا باتت مخيفة ،لكنه الحفيظ نستودعه أحبتنا ونحن مطمئنين أنهم في حفظ الحفيظ

لولا الله

الفتاح،

لاستغلقت عندنا الفهوم لكنه

(الفتاح)

تبارك اسمه يفتح على عباده ماستشكل وييسر عليهم

لولا الله

الودود،

ماتألفت القلوب ،لكنه ودود تبارك اسمه ،ألف قلوب المؤمنين على الخير والبر والإحسان ،ثم يجازيهم عليه خيرا وفيرا

لولا الله

العفو،

لقنطت النفوس ،فالأخطاء واقعة

(كل ابن آدم خطاء)