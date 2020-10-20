أول عمرة بعد الجائحة.. 6 آلاف يؤدون المناسك بعد غياب ٦ أشهر

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
11,321
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
صور قيمة و جميلة جدا سلمت يمناك على الطرح الرائع والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
اللهم ارفع علينا البلاء و الوباء يا رب العالمين.....اللهم امين يارب العالمين اجمعين
 
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