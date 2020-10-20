تنبيه.. للمعلمين

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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النقاط
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الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

#تنبيه_هام
بمناسبة الدخول المدرسي الجديد
على الأساتذة تفادي سؤال التلاميذ واش يخدم باباك ككل بداية موسم دراسي، فإنها تجرح مشاعر بعض التلاميذ فهناك من والده متوفي نتمنى من كل الأساتذة تجنب هذا السؤال لأنه لا يفيد في أي شيء لا للتلميذ ولا للأستاذ
أما النقطة الثانية تخص الأدوات المدرسية ..
قد تستعين بعض العائلات بأغلفة وكراريس السنة الماضية، فلا داعي للتعقيد يرحمكم الله
فبعض العائلات لا يملكون المال الكافي لشراء كل المستلزمات وخاصة إذا كان لديهم 4 أو 5 أبناء متمدرسون
إذا لم يستطع الطفل توفير كتاب: لا داعي لضربه وإهانته، أطلب منه أن يتابع مع زميله
وإذا تأخر عن إقتناء اللوازم المدرسية لا داعي لتذكيره أمام زملائه وإهانته، فربما لم يوفر والده ثمنها هذا إذا كان لديه والد أصلا..

وإذا اكتشفت أنه يتيم أو فقير يدرس عندك لا يمكنه توفير الكراريس والأغلفة خصص مبلغا بسيطا من أموالك أو من عند بعض المحسنين من معارفك واقتني له الكراريس دون أن تعلن ذلك ولك الاجر بإذن الله

كن إنسانا قبل أن تكون أستاذا واحذر أن تكسر قلب طفل يتيم أو فقير ذنبه الوحيد أنه خلق فقيرا.. فلا تدري بأي عمل تدخل الجنة.

وأرجو من كل من قرأ وتابع الموضوع المساعدة في نشره حتى تصل الفكرة للجميع

منقول للافادة باذن الله

تحياتي
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
1,151
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فار إلى الله
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ذكر
بارك الله فيك على الموضوع القيم الذي زاد في سماء المنتدى روعة في طرحك المميز والرائع جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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