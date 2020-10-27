آلام الظهر - السبب الحقيقي

طبيب صحتك
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قي كل يوم أذهب فيه إلى مكتبي ، يعاني 50٪ من العملاء الذين أراهم من آلام الظهر. كان لدي عميل يعاني من ألم شديد ، ولم يستطع الجلوس على كرسي ، أو الاستلقاء على وجهه أو مواجهة الوجه. كان على الأرض على ركبتيه ورأسه على الكرسي عندما خرجت إلى منطقة الانتظار. في أسبوع واحد ، ساعدت في تقليل الألم بنسبة 50٪ وفي 3 أسابيع عاد إلى العمل بدون ألم. لقد جرب هذا الرجل كل شيء لسنوات. لم يكن هذا صدفة كما أراها كل أسبوع في مكتبي. إنها ليست معجزة أيضًا ، مجرد فهم لماذا تؤلم ظهورنا. بطريقة ما فاتت المؤسسة الطبية هذا في تدريبهم.
أولاً ، أنا لست طبيباً ولا أتظاهر بأنني طبيب. أنا معالج بالتدليك تجاوز مجرد التدليك. لقد فتنت عضلات جسم الإنسان وكيف تلعب دورًا في شعورنا. كان هناك الكثير من الاهتمام الذي تم دفعه لتقوية عضلاتنا. في كل مجلة تمت مراجعتها من قبل الزملاء ، هناك مئات إلى آلاف الدراسات حول تقوية عضلاتنا. كان هناك القليل جدًا من الأبحاث حول سبب حاجتنا إلى التمدد وما هي أفضل طريقة. هذا هو السبب الرئيسي وراء عدم قدرتنا على اكتشاف آلام الظهر ، بشكل نهائي ، حتى الآن.
هناك ثلاث مناطق في الجسم يمكن أن تسبب آلام الظهر. لمعرفة أيهما ليس صعبًا. إذا كان ظهرك يؤلمك عند الوقوف بعد الجلوس أو الاستلقاء لفترة من الوقت ، أو بعد الوقوف لفترة من الوقت ، أو بعد الانحناء لالتقاط شيء ما ، فمن المحتمل أن يكون السبب في الجانب الأمامي من جسمك. بشكل أكثر تحديدًا ، الجزء الأمامي من الفخذين إذا كان الألم على جانبي أسفل الظهر. إذا كان الألم في المنتصف ، فمن المحتمل أن الفخذين الداخليين يسببان الألم ، ومن ناحية أخرى ، إذا كان ظهرك يؤلمك بعد الجلوس لفترة من الوقت ، فهذا يعني عادةً أن أوتار الركبة مشدودة.
كما ترون ، لم أقل شيئًا عن الظهر. يمكن لهذه المجموعات الثلاث من العضلات في الواقع إمالة الحوض للأمام أو للخلف مما يضع ضغطًا هائلاً على الجزء السفلي من العمود الفقري. يمكن أن يؤدي ذلك إلى انتفاخ الأقراص أو الانزلاق الغضروفي أو انضغاط الأعصاب لاحقًا إذا تركت دون علاج. دعنا لا ننتظر حتى يحدث ذلك.
إذا كنت تتمرن في صالة الألعاب الرياضية وتحدثت إلى مدرب حول هذه المناطق ، فسوف يعرضون تمارين إطالة لا تعمل حقًا. التمدد الرباعي حيث تقف وتسحب كعبك إلى وركك هو حقًا أكثر للركبة في أحسن الأحوال. قد تشعر بسحب في كوادك ولكن هذا فقط لأنها مشدودة وأي ثني شديد في الركبة سيؤدي إلى ذلك. القرفصاء سيفعل الشيء نفسه. بمجرد أن تصبح الكواد مشدودة بدرجة كافية ، لا يمكن للركبة أن تنحني إلى أقصى حد. في مربع الموارد أدناه سأضيف رابطًا لبعض مقاطع الفيديو الخاصة بي.
الخطأ الثاني في تمارين إطالة الظهر هو محاولة إطالة ظهرك بالانحناء إلى الأمام. إنه شعور جيد في الوقت الحالي ، لكن نظرًا لأنك لا تمد الفخذين الأماميين ، فلن يستمر طويلاً.
يمتد الفخذ الداخلي حيث تجلس على الأرض ، ضع باطن القدمين معًا ، ثم الضغط على الركبتين لأسفل لن يعمل أيضًا. إذا كنت مرنًا بالفعل ، فهذا أمر رائع ، وإلا فقد تؤذي نفسك.
من الخطأ أيضًا لمس أصابع قدميك بالوقوف والانحناء للأمام للتفكير في شد أوتار الركبة أو الظهر. أولاً ، لديك ثلاث أوتار في الركبة ، لذا فأنت تمدد واحدة فقط في أحسن الأحوال. ثانيًا ، إذا كان السبب في الجانب الأمامي ، فلن يساعد ذلك. عملت مع امرأة كانت شخصًا شغوفًا باليوغا. كانت تعاني من آلام في الظهر وذهبت إلى طبيبها. عندما أرته أنها تستطيع الانحناء للأمام وتضع راحتي يديها على الأرض ، قال ، "نعم ، أنت مرن ، هذه ليست المشكلة." عندما سألتها عن الانحناء للخلف لتمديد الفخذين الأماميين ، قالت إنها لم تفعل ذلك أبدًا لأنه كان صعبًا للغاية. لقد أوضحت لها كيفية شدها وفي غضون أسبوعين كانت خالية من الألم ولا تزال بعد 5 سنوات.
أكبر خطأ يرتكبه الناس في التمدد ، أو تعليم التمدد ، لا يشمل الدماغ. لن يسمح لك عقلك بفعل شيء ما إذا اعتقد أنك ستؤذي نفسك. إذا كان الدماغ لا يعتقد أنه يمكنك فعل ذلك ، فلن تفعل ذلك. التمدد هو إظهار للدماغ أن الحركة ممكنة. عندما يحاول الناس التمدد بقوة أو الاستمرار لأكثر من 5 ثوانٍ عندما يكونون في حالة ألم ، فإن الدماغ سوف ينقبض العضلات المتعارضة لوقف الألم. هذا يمكن أن يسبب تقلصات. سوف يستغرق الأمر عقلية مختلفة لتعلم كيفية التمدد بشكل صحيح.
المفتاح هو أن تكون قادرًا على التخلص من كل شيء تعلمناه عن التمدد وإعادة تعلم طريقة جديدة أكثر فائدة لجسمك. إذا تمكنت من القيام بذلك ، فستجد أنه كلما تقدمت في السن ، قل الألم الذي ستتحمله. لا أشعر بأي ألم يوميًا تقريبًا في سن الستين ، ولكن في سن الأربعين ، كنت أشعر بألم شديد مما دفعني إلى إنشاء هذه التقنية.
أولاً ، أنا لست طبيباً ولا أتظاهر بأنني طبيب. أنا معالج بالتدليك تجاوز مجرد التدليك. لقد فتنت عضلات جسم الإنسان وكيف تلعب دورًا في شعورنا. كان هناك الكثير من الاهتمام الذي تم دفعه لتقوية عضلاتنا. في كل مجلة تمت مراجعتها من قبل الزملاء ، هناك مئات إلى آلاف الدراسات حول تقوية عضلاتنا. كان هناك القليل جدًا من الأبحاث حول سبب حاجتنا إلى التمدد وما هي أفضل طريقة. هذا هو السبب الرئيسي وراء عدم قدرتنا على اكتشاف آلام الظهر ، بشكل نهائي ، حتى الآن.
هناك ثلاث مناطق في الجسم يمكن أن تسبب آلام الظهر. لمعرفة أيهما ليس صعبًا. إذا كان ظهرك يؤلمك عند الوقوف بعد الجلوس أو الاستلقاء لفترة من الوقت ، أو بعد الوقوف لفترة من الوقت ، أو بعد الانحناء لالتقاط شيء ما ، فمن المحتمل أن يكون السبب في الجانب الأمامي من جسمك. بشكل أكثر تحديدًا ، الجزء الأمامي من الفخذين إذا كان الألم على جانبي أسفل الظهر. إذا كان الألم في المنتصف ، فمن المحتمل أن الفخذين الداخليين يسببان الألم ، ومن ناحية أخرى ، إذا كان ظهرك يؤلمك بعد الجلوس لفترة من الوقت ، فهذا يعني عادةً أن أوتار الركبة مشدودة.
كما ترون ، لم أقل شيئًا عن الظهر. يمكن لهذه المجموعات الثلاث من العضلات في الواقع إمالة الحوض للأمام أو للخلف مما يضع ضغطًا هائلاً على الجزء السفلي من العمود الفقري. يمكن أن يؤدي ذلك إلى انتفاخ الأقراص أو الانزلاق الغضروفي أو انضغاط الأعصاب لاحقًا إذا تركت دون علاج. دعنا لا ننتظر حتى يحدث ذلك.
إذا كنت تتمرن في صالة الألعاب الرياضية وتحدثت إلى مدرب حول هذه المناطق ، فسوف يعرضون تمارين إطالة لا تعمل حقًا. التمدد الرباعي حيث تقف وتسحب كعبك إلى وركك هو حقًا أكثر للركبة في أحسن الأحوال. قد تشعر بسحب في كوادك ولكن هذا فقط لأنها مشدودة وأي ثني شديد في الركبة سيؤدي إلى ذلك. القرفصاء سيفعل الشيء نفسه. بمجرد أن تصبح الكواد مشدودة بدرجة كافية ، لا يمكن للركبة أن تنحني إلى أقصى حد. في مربع الموارد أدناه سأضيف رابطًا لبعض مقاطع الفيديو الخاصة بي.
الخطأ الثاني في تمارين إطالة الظهر هو محاولة إطالة ظهرك بالانحناء إلى الأمام. إنه شعور جيد في الوقت الحالي ، لكن نظرًا لأنك لا تمد الفخذين الأماميين ، فلن يستمر طويلاً.
يمتد الفخذ الداخلي حيث تجلس على الأرض ، ضع باطن القدمين معًا ، ثم الضغط على الركبتين لأسفل لن يعمل أيضًا. إذا كنت مرنًا بالفعل ، فهذا أمر رائع ، وإلا فقد تؤذي نفسك.
من الخطأ أيضًا لمس أصابع قدميك بالوقوف والانحناء للأمام للتفكير في شد أوتار الركبة أو الظهر. أولاً ، لديك ثلاث أوتار في الركبة ، لذا فأنت تمدد واحدة فقط في أحسن الأحوال. ثانيًا ، إذا كان السبب في الجانب الأمامي ، فلن يساعد ذلك. عملت مع امرأة كانت شخصًا شغوفًا باليوغا. كانت تعاني من آلام في الظهر وذهبت إلى طبيبها. عندما أرته أنها تستطيع الانحناء للأمام وتضع راحتي يديها على الأرض ، قال ، "نعم ، أنت مرن ، هذه ليست المشكلة." عندما سألتها عن الانحناء للخلف لتمديد الفخذين الأماميين ، قالت إنها لم تفعل ذلك أبدًا لأنه كان صعبًا للغاية. لقد أوضحت لها كيفية شدها وفي غضون أسبوعين كانت خالية من الألم ولا تزال بعد 5 سنوات.
أكبر خطأ يرتكبه الناس في التمدد ، أو تعليم التمدد ، لا يشمل الدماغ. لن يسمح لك عقلك بفعل شيء ما إذا اعتقد أنك ستؤذي نفسك. إذا كان الدماغ لا يعتقد أنه يمكنك فعل ذلك ، فلن تفعل ذلك. التمدد هو إظهار للدماغ أن الحركة ممكنة. عندما يحاول الناس التمدد بقوة أو الاستمرار لأكثر من 5 ثوانٍ عندما يكونون في حالة ألم ، فإن الدماغ سوف ينقبض العضلات المتعارضة لوقف الألم. هذا يمكن أن يسبب تقلصات. سوف يستغرق الأمر عقلية مختلفة لتعلم كيفية التمدد بشكل صحيح.
المفتاح هو أن تكون قادرًا على التخلص من كل شيء تعلمناه عن التمدد وإعادة تعلم طريقة جديدة أكثر فائدة لجسمك. إذا تمكنت من القيام بذلك ، فستجد أنه كلما تقدمت في السن ، قل الألم الذي ستتحمله. لا أشعر بأي ألم يوميًا تقريبًا في سن الستين ، ولكن في سن الأربعين ، كنت أشعر بألم شديد مما دفعني إلى إنشاء هذه التقنية.