فوائد رجيم الزبادي وبذور الشيا

تبر رجيم الزبادي وبذور الشيا من أهم الوصفات الفعالة لإنقاص الوزن، والتي أثبتت فعاليتها بجدارة للتنحيف. ولا يعمل رجيم الزبادي و بذور الشيا فحسب على إنقاص الوزن، إنما أيضاً يساعد على التخلص من الدهون بشكل فعال وخاصة في منطقة البطن والتي تعتبر من أكثر المناطق التي تتراكم فيها الدهون.



فوائد بذور الشيا لإنقاص الوزن تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف مما يمنحكِ الشعور بالامتلاء والشبع و بالتالي تحدّ من الشهية والإفراط في تناول الطعام.



إضافة إلى ذلك، تعتبر بذور الشيا من البذور الطبيعية ذات السعرات الحرارية المنخفضة، كما أنّ الألياف التي تحتوي عليها بذور الشيا ترفع من عملية التمثيل الغذائي في الجسم وتحسّن عملية الأيض، كما تسهّل هضم الطعام و تنظيم نشاط الأمعاء، كما من فوائد بذور الشيا للتنحيف امتصاص السوائل الزائدة في الجسم.



ومن العناصر الغذائية المهمة الموجودة بكمية كبيرة في بذور الشيا، نذكر الكالسيوم الذي يعزز هضم الدهون، فضلا عن البروتين الذي يساعد على مدّ الجسم بالطاقة خلال إتباع رجيم وأداء المهام اليومية بدون تعب و توتر. البروتين والكالسيوم يعملان أيضاً على بناء العضلات و المحافظة على صحة العظام.



فوائد الزبادي لإنقاص الوزن يخلِّص الزبادي من الدهون المتراكمة حول الخصر والكرش، من دون التأثير سلبًا في عضلات الجسم. الزبادي يزيد من الشعور بالشبع لفترة أطول من المعتاد، كما يحتوي على الـ'بروبيوتيك'، وهي مادة مفيدة في تحسين عمليتي الهضم، والأيض في الجسم.



رجيم الزبادي وبذور الشيا لإنقاص الوزن بهدف إتمام عملية إنقاص الوزن بطريقة صحية و مضمونة، ننصحك بتناول هذا الخليط من بذور الشيا مع الزبادي للحصول على النتائج المثالية لإعداد خليط الزبادي مع الشيا والفواكه .



إليكم الوصفة السهلة التالية:



المقادير:



ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا المذوبة في نصف كوب الماء ومنقوعة لمدة نصف ساعة كوب من الزبادي



نصف كوب من الفراولة



حبة موز مقطعة حبة نكتارين مقطعة



ملعقة كبيرة عسل نصف كوب من الشوفان المحمّص.



طريقة التحضير: امزجي بذور الشيا مع الزبادي، ثم أضيفي الفواكه إلى الخليط.



ضعي بعدها العسل وحبّات الشوفان فوق المزيج. قومي بتناول هذا الخليط يومياً أو قبل النوم واستمتعي بنتائجه الباهرة لإنقاص الوزن.