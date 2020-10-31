كيف تختار تخصصك الجامعي ؟

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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يمر الطالب في مشواره الدراسي بعدة محطات لاختيار توجهه المهني بعد التخرج ، أهم هذه المحطات دون شك هو اختيار التخصص الجامعي بعد البكالوريا.
ـ انظر للمستقبل و حدد هدفك بدقة
إذا حددت هدفك بشكل واضح منذ الصغر فإن ذلك سيسهل عليك بشكل كبير الاختيار فاختيار الطموح و أحلام الصغر غالبا ما ينال منك الرضا و يدفعك لتقديم أفضل ما لديك للتفوق فيه.
ـ ألق نظرة على دليل الناجح في البكالوريا و معدلات القبول
تجد في دليل الناجح التخصصات المتاحة لكل شعبة مما يعطيك نظرة عن الخيارات التي تكون بين يديك كما يمكنك إيجاد معدلات القبول في السنوات الأخيرة
لمشاهدة دليل الناجح و معدلات القبول اضغط هنا
ـ ألق نظرة على هذه المعلومات عن التخصصات الجامعية
يوفر لك موقع التعليم الجامعي التابع للموقع الأول للدراسة في الجزائر معلومات متنوعة عن التخصصات الجامعية كعروض التكوين و المواد المدروسة و برامجها و آراء الطلاب و العديد من المعلومات الأخرى فلا تتردد في مطالعة كل التفاصيل لأن مستقبلك يستحق أن تعطيه كل الوقت لقراءة جميع التفاصيل طالع : موقع التعليم الجامعي
ـ قيم نفسك و قدراتك و ميولاتك
اختر التخصص الذي ترى أنك قادر على التفوق فيه لما تعرفه عن نفسك و أي مجال تحبذه لكن هذا لا يعني أن لا تختار تخصصا لأنك تظن نفسك غير قادر عليه رغم حبك له فلتعلم أن الثقة بالنفس و حب التخصص كافيتان لتجاوز كل النقائص و العمل بجد للتفوق في التخصص المفضل لديك
ـ تقبل نصائح أهلك و أساتذتك و الطلاب الجامعيين
يعتبر الأهل و الأساتذة أقرب الناس إليك و أعلمهم بمستواك في كل مادة فلا تتردد في أخذ النصائح منهم لاختيار أمثل كما يعتبر الاستفسار عن تخصص ما من طلابه السابقين أحد أفضل النصائح شريطة أن تختار عدة طلاب فلا يمكن تعميم رأي طالب واحد على التخصص
يمكنك في موقع التعليم الجامعي إيجاد آراء طلاب عن التخصصات كما يمكنك إيجاد روابط مجموعات في الفايسبوك لطلاب العديد من التخصصات للتواصل معهم
ـ صلاة الاستخارة
إذا استمرت حيرتك بين التخصصات فصل صلاة الاستخارة و سيرشدك الله إلى أفضل اختيار
نتمنى أن يوفقكم الله في الاختيار
ـ انظر للمستقبل و حدد هدفك بدقة
إذا حددت هدفك بشكل واضح منذ الصغر فإن ذلك سيسهل عليك بشكل كبير الاختيار فاختيار الطموح و أحلام الصغر غالبا ما ينال منك الرضا و يدفعك لتقديم أفضل ما لديك للتفوق فيه.
ـ ألق نظرة على دليل الناجح في البكالوريا و معدلات القبول
تجد في دليل الناجح التخصصات المتاحة لكل شعبة مما يعطيك نظرة عن الخيارات التي تكون بين يديك كما يمكنك إيجاد معدلات القبول في السنوات الأخيرة
لمشاهدة دليل الناجح و معدلات القبول اضغط هنا
ـ ألق نظرة على هذه المعلومات عن التخصصات الجامعية
يوفر لك موقع التعليم الجامعي التابع للموقع الأول للدراسة في الجزائر معلومات متنوعة عن التخصصات الجامعية كعروض التكوين و المواد المدروسة و برامجها و آراء الطلاب و العديد من المعلومات الأخرى فلا تتردد في مطالعة كل التفاصيل لأن مستقبلك يستحق أن تعطيه كل الوقت لقراءة جميع التفاصيل طالع : موقع التعليم الجامعي
ـ قيم نفسك و قدراتك و ميولاتك
اختر التخصص الذي ترى أنك قادر على التفوق فيه لما تعرفه عن نفسك و أي مجال تحبذه لكن هذا لا يعني أن لا تختار تخصصا لأنك تظن نفسك غير قادر عليه رغم حبك له فلتعلم أن الثقة بالنفس و حب التخصص كافيتان لتجاوز كل النقائص و العمل بجد للتفوق في التخصص المفضل لديك
ـ تقبل نصائح أهلك و أساتذتك و الطلاب الجامعيين
يعتبر الأهل و الأساتذة أقرب الناس إليك و أعلمهم بمستواك في كل مادة فلا تتردد في أخذ النصائح منهم لاختيار أمثل كما يعتبر الاستفسار عن تخصص ما من طلابه السابقين أحد أفضل النصائح شريطة أن تختار عدة طلاب فلا يمكن تعميم رأي طالب واحد على التخصص
يمكنك في موقع التعليم الجامعي إيجاد آراء طلاب عن التخصصات كما يمكنك إيجاد روابط مجموعات في الفايسبوك لطلاب العديد من التخصصات للتواصل معهم
ـ صلاة الاستخارة
إذا استمرت حيرتك بين التخصصات فصل صلاة الاستخارة و سيرشدك الله إلى أفضل اختيار
نتمنى أن يوفقكم الله في الاختيار