أسرار الرجال

يعذب المرأة كثيراً صمت الرجل ..إنها لا تدري لماذا يصمت ..ذاك لأنها لا تصمت إلا عندما تكون غاضبة أو محبطة أو حزينة ..أما حينما ترتاح فهي تثرثر ... مالا تعرفه المرأة عن الرجل .. هو أن الصمت هو الحالة الطبيعية لديه .. فهو يصمت لأنه ببساطة ليس لديه ما يقوله ...وتحاول المرأة أن تجره للكلام ..لأنها تعرف أنها إذا صمتت .. فهي تنتظر منه أن يسألها .. عن سر صمتها ..ثم تبدأ بالأسئلة التي يضيق بها الرجل ذرعاً .. ويعتبرها تحقيقاً ويصاب بالحيرة أمامها لأنه ببساطة ..لا يعرف ماذا يقول .. لذا فعلى حواء حينما يصمت وترغب في أن يتكلم ..ألا تلاحقه بالأسئلة.. وإنما تسترسل في الحديث عن موضوع يحبه ..بطريقة سلسة ناعمة .. وسوف يتجاوب معها ...

2ـ تقدم المرأة الكثير للرجل.. وتصدم حينما تطلب منه شيئاً ثم يصيح في وجهها أنه لا يستطيع .. مع أنه طلب تافه جداً ...ما لا تعرفه المرأة عن الرجل هو أنه شديد التركيز فيما حوله ..وأي تشويش يثير أعصابه ..حتى وإن كان يحبها ...لذا فعليها أن تتجنب أن تطلب منه ما تريد حينما يكون منهمكاً في أي شيء ..أي شيء .. حتى لو كان شيئاً تافهاً في نظرها ...

3ـ تنتظر المرأة من زوجها أن يكون فارسها الذي يحنو عليها ويرق لشكواها .. ولكنها تصدم حينما تشتكي له .. بأنه يقول ( الموضوع تافه ولا يستحق منك هذا القلق ).. وتظنها لامبالاة منه بها . ومالا تعرفه المرأة هو أن الرجل يقدم لها ما يحتاجه هو ظناً منه أنه حل سيريحها مثل ما يريحه ..فهو يحتاج ممن حوله إلى الثقة بقدراته ..وقدرته على حل الصعاب ....وعند الرجال .. فمثل هذا الرد يعتبر منطقياً جداً ومطلوباً ..أنه يعني أنت قوي بما فيه الكفاية .. لتتجاوز هذا الأمر بسهولة ... ولكن المسكينة تغرق في حزنها وتتهمه باللامبالا.....

4وإلحاقاً بهذه النقطة فإن المرأة تستغرب من الرجل عصبيته وعدم تقديره لاهتمامها به ... وردوده الفظة على أسئلتها التي توحي بالقلق عليه . . إنها تحتاج الاهتمام والحنان ..وتظن أنه يحتاجه ..هو يحتاجه ولكن ليس بهذه الطريقة ... ويحتاج منها أكثر إلى أن تحسسها بثقتها .. وإكبارها وتقديرها ...

5ـ تستغرب المرأة حينما تذهب مع زوجها للسوق حيث يصبح عصبياً ويستعجلها ..فيما تريد هي أن تختار على مهل ... وكثيرا ما ينتهي التسوق بمشكلة .. مالا تعرفه المرأة هو أن التسوق ليس مشكلة عند الرجل .. بل المشكلة في أن الرجل يميل دائماً إلى التركيز في نظراته .. تفكيره .. كلماته .. لذا يتعبه التشويش الموجود في السوق .. كثرة البضائع .. والمحلات .. والبائعين .. فيما تستمتع المرأة بهذا التنوع .. وهي لا تفهم لِمَ هو عصبي هكذا ( للمعلومية .. تستطيع المرأة أن تتحدث بالهاتف وهي تحمل طفلها .. وتراقب طبق العشاء على النار .. بكل يسر .. بينما يعتبر الرجل مثل هذا تعذيباً )

. 6ـ ما أن يبدي الرجل ملاحظته على المرأة في زيها ..طريقة كلامها .. حتى تبادر بالتغيير إرضاء له .. ولكن يحترق قلبها المسكينة حينما لا ترى منه هذا التجاوب .. بل تراه عنيداً أحياناً في إجابتها لما تريده من تغيير. المرأة ببساطة تسعى لترضي زوجها .. أما هو فيعتبر محاولة التغيـير تحدياً صارخاً لشخصيته ..فيقاوم .. وأكبر خطا تقـترفه المتزوجات حديثا في حق أزواجهن هو أن تدخل بيت زوجها وفي رأسها فكرة ( سأغيره نحو الأفضل ) ما لا تعرفه المرأة هو أن الرجل لابد من أن يحس بالقبول من المرأة ، إذا أحس بالقبول ارتاح كثيرا ولم تعد مسألة التغيـير حساسة بالنسبة له ... بعدما تحسـس المرأة الرجل بالقبول ... تستطيع لفت انتباهه إلى ما تريد بغير النصح ( أحبك كثيراً حينما تجلس بجانبي وأنا متضايقة ) (أنت كبير في عيني وتكبر أكثر حينما تحتويني وأنا أشتكي لك )

7ـ أحيانا تلاحظ المرأة .. رغم أنها لم تقصر في شيء .. إلا أن الرجل صار عصبياً فظاً سهل الاستـثارة .. ينـتـظر حدوث أدنى مشكلة .. ليخرج من المنزل ... تغضب هي .. وبعد يومين .. يعود أبو الشباب إلى وضعه الطبيعي .. وكأن شيئاً لم يكن .. تـنـتـظر منه أن يعتذر .. وهو لا يفهم لماذا تعامله بهذه العجرفة ... مما يزيد الأمور سوءاً . مالا تعرفه المرأة عن الرجل هو أنه يصاب بدورة عاطفية شهرية .. هذه الدورة لابد منها وإلا اخـتـنـق حباً .. الرجل بعد فترة يحس بفقدان التوازن .. وبحاجة لأن يعيش مع نفسه فقط ... يدخل إلى أعماقه ويغلق عليه أبواب كهفه والويل لمن يقـترب .. وهذا سر المزاج العصبي .. وبعد أن تنتهي الدورة تستمر يومين أو ثلاثة على الأكثر .. يعود وكله حب وشوق إلى زوجته التي لا يفهم لماذا هي عصبية غير لطيفة . غالبا .. حينما يدخل الرجل كهفه تلاحقه المرأة تظن أنه غاضب منها .. وملاحقتها تزيده انسحاباًَ .. على المرأة أن تـترك الرجل براحته .. وتستقبل عودته إليها بحب وحنان ...لأنه كان بحاجة إلى هذه العزلة .. طبعاً هذا الكلام لا ينطبق على جميع الرجال ( حتى نخرج من فخ التعميم ).. وقد توجد بعضها في رجل ولا توجد في آخر...... والله يجعل أيامكم كلها فرح وسعادة ...