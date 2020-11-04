تحرشوا بكَ & بهِ؟ إذاً أنتَ وسيم & إختياركِ صائب!

سكون الفجر
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طاقم المراقبين
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله الذي هدانا الى دين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
وصلى اللهم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أما بعد ...
وأنا أتصفح الفيسبوك مر علي مقطع ڤيديو فيه إمرأءة مشهورة لكنني لم اتعرف اليها
الظاهر هي مشهورة بين التافهين والمنحطين أخلاقا وهناك الاعلامي الذي يقابلها ..
ما لفت انتباهي هو أنه سألها سؤالاً هو خط أحمر لكل أنثى سويّة ..
السؤال هو: لو كنتِ مع زوجك في مكان عام وتعرض للتحرش الجنسي فما ستكون ردة فعلكِ؟؟
معظم الرجال الآن سيبدو لهم الامر مخيفاً وربما أمراً مبالغاً به ( رجل يتعرض للتحرش!! )
جوابها: واااااو هذا الشيء يسعدني جداً ويجعلني أشعر بالفخر، وهذا دليل على أنني لست الوحيدة التي تراه وسيماً جذاباً
ثم تابعت حديثها قائلة: أنا لا أرغب بأن يكون زوجي جميل بعينيّ فقط فأنا جميلة جداً ومرغوبة وبالتأكيد أريد رجلاً مثلي بالجمال
فالمرأءة التي ستتحرش بزوجي لن تأكله أو تغتصبه، هي فقط تعبر عن مشاعرها وإعجابها بوسامته
قد يرى البعض أن تصريحات تلك القذرة نابع ان رأي شخصي
لكن الحقيقة أن بعض النساء والرجال على حدٍ سواء بات التحرش
يجري في عروقهم ومن إستطاعوا التمكن منه/ـها نالو منه بكل بساطة وأشبعوا رغباتهم
نعود للموضوع ..
معظم النساء بما فيهن انا نتحول الى (سوبر ساين)
بكل بساطة فور شعورنا بأن هناك من تخطف النظرات ولو من بعيد
فهذه هي فطرتنا التي فطر الله النساء عليها وهي الغيرة على زوجها
كيف لعيون شرهة أن تنظر الى زوجي وتتودد اليه؟؟ كييييييف يسمح لنفسه أن يتحدث اليها ويفسح المجال لها؟؟
ماذاا يعني أن تأتي احدى الكائنات التي تطلق على نفسها إمرأءة لتتحرش بزوجي باللفظ او باللمس أو حتى بالنظرات
بصراحة ستندم على اليوم الذي فكرت به المرور من ذاك المكان والتفكير بالتحرش
وهو لن يسلم من الموضوع يعني [رح يندم كتير والله]
هذا أولها
أما ثانيها
فإن زوجي لن يسلم من الموضوع أيضاً فمع إحترامي لكل الرجال المسلمين في العالم وأقول مسلمين لأنه لا يعنيني الرجال غير ذلك
إنما المسلم الذي تربى على الحشمة والأخلاق والرجولة فإن المرأءة يا أخي لا تتجرأ أن تقترب منك إلا إن رأت تجاوباً منك ..
لحظة يا سكون الفجر! كيف تجاوب يعني؟ هن يتجرأن دون الحاجة لاشارة ..
لا يا أخي فحتى بائعات الهوى لا يقتربن إلا ممن جاء يشتري
ستأتيك أولاً بالسلام عليكم وكيف الحال
وسترمي عليك الكلمات التي ان لم تكن منتبهاً لها فإنها توقعك بشباكها وتفهم تلك الكلمات على انها مفتاح الباب
لن تكون كلمات حب ولا كلمات شوق وغرام
صدقوني هي كلمات عادية
كيف حالك
سؤال عن الحياة كلام عادي يعني لكنها ستفهم ما تريد فهمه وانت يا الفاضل راحت عليك
ابقى احكي للمدام انك ما قصدت ولا تنسى الأيمان المغلظة
لانها صدقني ما رح تصدقك الا لهي بعدين تحس انك فعلاً ما كان قصدك وانو هديك هي الحقيرة
....
صدمت من الفيديو ورحت أنظر في تعليقات الناس فوجدت الأغلبية تدعم كلامها وكلهن من النساء وهناك من الذكور من يدعم كلامها
داعياً إلى التحرر وأن على المرء تقبل التحرش بصفة عامة لكن علينا محاربة التحرش الذي يدعو الى الإعتصاب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
أي منطق هذا وأي عقول تلك؟؟؟
هل هؤلاء بشر مثلنا؟؟
أرى بأن الشياطين باتت منتشرة بشكل كبير على هيئة بشر تنشر الرذيلة على الملأ ليتشرب منها الأفراد ونحصل أخيراً
على مجتمع قذر تسوقه شهوته وهواه
لا دين يردعه ولا مجتمع يمسكه عن الرذيلة
هذا والله أعلم
أتمنى أن تشاركونا آراءكم وبارك الله فيكم على منح موضوعي القليل من وقتكم
الى الملتقى بإذن الله