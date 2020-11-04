تحرشوا بكَ & بهِ؟ إذاً أنتَ وسيم & إختياركِ صائب!

السؤال هو:

لو كنتِ مع زوجك في مكان عام وتعرض للتحرش الجنسي فما ستكون ردة فعلكِ؟؟

رجل يتعرض للتحرش!!

جوابها

واااااو هذا الشيء يسعدني جداً ويجعلني أشعر بالفخر، وهذا دليل على أنني لست الوحيدة التي تراه وسيماً جذاباً

ثم تابعت حديثها قائلة: أنا لا أرغب بأن يكون زوجي جميل بعينيّ فقط فأنا جميلة جداً ومرغوبة وبالتأكيد أريد رجلاً مثلي بالجمال

فالمرأءة التي ستتحرش بزوجي لن تأكله أو تغتصبه، هي فقط تعبر عن مشاعرها وإعجابها بوسامته



(سوبر ساين)

رح يندم كتير والله

لحظة يا سكون الفجر! كيف تجاوب يعني؟ هن يتجرأن دون الحاجة لاشارة ..