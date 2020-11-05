بكل وضوح

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
563
النقاط
51
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
بكل وضوح:
استغرب من بشر يتخذ موقفا من اخيه البشر بخصوص حرية رأي أو قرار بنعم أو لا. والله نفسه جل في علاه منحنا الحرية فيما ما هو اعظم من ذلك في قوله: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) إن "خرطي" الوصاية الفكرية تحت أي قيمة أو مسمى لم تعد تجدي..ومن المفترض أن تقوم الحياة في المجتمع الانساني على الحرية وعلى الاحترام المتبادل دون تجريح او سوء أدب.
فحذار من علاقة (أب - طفل) حين يكون طرفي الاتصال(راشد - راشد)
مخ الهدرة:القدر ...والاحترام.
 
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