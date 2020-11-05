بكل وضوح :

استغرب من بشر يتخذ موقفا من اخيه البشر بخصوص حرية رأي أو قرار بنعم أو لا. والله نفسه جل في علاه منحنا الحرية فيما ما هو اعظم من ذلك في قوله: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) إن "خرطي" الوصاية الفكرية تحت أي قيمة أو مسمى لم تعد تجدي..ومن المفترض أن تقوم الحياة في المجتمع الانساني على الحرية وعلى الاحترام المتبادل دون تجريح او سوء أدب.

فحذار من علاقة (أب - طفل) حين يكون طرفي الاتصال(راشد - راشد)

مخ الهدرة:القدر ...والاحترام .