اكرهك يا الكورونا اكثر من اي وقت مضى !!!!😒😒

منى كريم
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2020
- المشاركات
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- منقولش 😏😏
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ....
لا سلام ولا كلام
راني مقلقة اليوم
يعني تكون متحمس تبدا ولهون لهيه وفي لخر
يكتلو فيك الحماس
....
ذاك النهار استاذة الانج دخلت للقسم خزرت فينا وقاتلنا انا نقريكم نتوما ابدا بعيد الشر بعيد الشر
علاه ابن عمي راكي تشوف في الشواطن قدامك
....
والله يا استاذة العلوم الاسلامية قاتلنا وين راهم لولاد نتاوعكم وحنا يقراو معانا غي زوج قلنالها روحو قاتلنا اوااه مش عفسة مام انا نروح وهزت قواعطها كيما يقولوا وخرجت !!!!
اي ده ياعم ؟؟؟
.....
ودخلونا دروس نتع العام لي فات قالك تقراوهم قبل وباه تبداو دروس جدد ودروس صفية ودروس لا صفية يعني دروس تقراوهم في القسم ودروس في الدار .... واحد التجغبيل
واحد التخلاط ايا كيفاه وحدة كاملة نتع تاريخ يقولك اقراوها في ساعة ونص مش مانبا ساعتين ... لي في الاصل نقراوها في شهر !!!!
....
قالك زوج فصول واش من زوج فصول يرحم باباك من نيتك
....
ويحوسو يحبسو لقراية15 يوم ايا ذرك فهمونا واش قرينا ننحبسو لقراية يزودو علينا الضغط برك .... اتعايش مع الوباء وبلع !!!! مش سكر المدارس والكورونا ومن بعد تروح تتحظن ذاك وتسلم على ذاك وتخرج بلا كمامة .... علاه قعدنا متخلفين من التخمام لبيريمي يخمو بواحد المنطق يدوخ ( اني فهمت درس المنطق باركولي)
....
سامحوني ساعة على ساعة من الضغط بزاف تتقلق وتولي تهدر برك
هانا صابرين واش يدير الواحد
في امان الله ورعايته
لا سلام ولا كلام
راني مقلقة اليوم
يعني تكون متحمس تبدا ولهون لهيه وفي لخر
يكتلو فيك الحماس
....
ذاك النهار استاذة الانج دخلت للقسم خزرت فينا وقاتلنا انا نقريكم نتوما ابدا بعيد الشر بعيد الشر
علاه ابن عمي راكي تشوف في الشواطن قدامك
....
والله يا استاذة العلوم الاسلامية قاتلنا وين راهم لولاد نتاوعكم وحنا يقراو معانا غي زوج قلنالها روحو قاتلنا اوااه مش عفسة مام انا نروح وهزت قواعطها كيما يقولوا وخرجت !!!!
اي ده ياعم ؟؟؟
.....
ودخلونا دروس نتع العام لي فات قالك تقراوهم قبل وباه تبداو دروس جدد ودروس صفية ودروس لا صفية يعني دروس تقراوهم في القسم ودروس في الدار .... واحد التجغبيل
واحد التخلاط ايا كيفاه وحدة كاملة نتع تاريخ يقولك اقراوها في ساعة ونص مش مانبا ساعتين ... لي في الاصل نقراوها في شهر !!!!
....
قالك زوج فصول واش من زوج فصول يرحم باباك من نيتك
....
ويحوسو يحبسو لقراية15 يوم ايا ذرك فهمونا واش قرينا ننحبسو لقراية يزودو علينا الضغط برك .... اتعايش مع الوباء وبلع !!!! مش سكر المدارس والكورونا ومن بعد تروح تتحظن ذاك وتسلم على ذاك وتخرج بلا كمامة .... علاه قعدنا متخلفين من التخمام لبيريمي يخمو بواحد المنطق يدوخ ( اني فهمت درس المنطق باركولي)
....
سامحوني ساعة على ساعة من الضغط بزاف تتقلق وتولي تهدر برك
هانا صابرين واش يدير الواحد
في امان الله ورعايته