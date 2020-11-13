اكرهك يا الكورونا اكثر من اي وقت مضى !!!!😒😒

السلام عليكم ....لا سلام ولا كلامراني مقلقة اليوميعني تكون متحمس تبدا ولهون لهيه وفي لخريكتلو فيك الحماس....ذاك النهار استاذة الانج دخلت للقسم خزرت فينا وقاتلنا انا نقريكم نتوماابدا بعيد الشر بعيد الشرعلاه ابن عمي راكي تشوف في الشواطن قدامك....والله يا استاذة العلوم الاسلامية قاتلنا وين راهم لولاد نتاوعكم وحنا يقراو معانا غي زوج قلنالها روحو قاتلنا اوااه مش عفسة مام انا نروح وهزت قواعطها كيما يقولوا وخرجت !!!!اي ده ياعم ؟؟؟.....ودخلونا دروس نتع العام لي فات قالك تقراوهم قبل وباه تبداو دروس جدد ودروس صفية ودروس لا صفية يعني دروس تقراوهم في القسم ودروس في الدار .... واحد التجغبيلواحد التخلاط ايا كيفاه وحدة كاملة نتع تاريخ يقولك اقراوها في ساعة ونص مش مانبا ساعتين ...لي في الاصل نقراوها في شهر !!!!....قالك زوج فصول واش من زوج فصول يرحم باباك من نيتك....ويحوسو يحبسو لقراية15 يوم ايا ذرك فهمونا واش قرينا ننحبسو لقراية يزودو علينا الضغط برك .... اتعايش مع الوباء وبلع !!!! مش سكر المدارس والكورونا ومن بعد تروح تتحظن ذاك وتسلم على ذاك وتخرج بلا كمامة .... علاه قعدنا متخلفين من التخمام لبيريمي يخمو بواحد المنطق يدوخ( اني فهمت درس المنطق باركولي....سامحونيساعة على ساعة من الضغط بزاف تتقلق وتولي تهدر بركهانا صابرين واش يدير الواحدفي امان الله ورعايته