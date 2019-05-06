الحلقة الاولى من سلسلة رمضان ميش كي العادة { الصدمة}

اليوم هو الأحد اليوم الثاني من عطلة الأسبوع في فرنسا

الساعة تشير إلى الخامسة صباحا ،جميع من في بيت عائلة أحمد يغط في نوم عميق ،بعد أسبوع متعِب جدا

فجأة يرن هاتفه وزوجته بجانبه تكره الازعاج الصباحي

ترننننن ترننننن

قفز من مكانه مرعوبا كي لا يزعجها

( يحاول فتح عينيه بصعوبة لينجح في فتح عين والعين الاخرى ما تزال نائمة ) - أف وشكون هذا من الصباح اللي يعيط( يحاول فتح عينيه بصعوبة لينجح في فتح عين والعين الاخرى ما تزال نائمة )

( ردت في هدوء وكأنها تقول له سأمررها لك اليوم ) - سي كي شيغي( ردت في هدوء وكأنها تقول له سأمررها لك اليوم )

- استناي ترا نشوف مزال العمش مسكرلي عينيا ،هذا من البلاد خير نشالله عيطو بكري

- اف بوخكوا بوغكوا وعلاه دايما ما يعرفوش يخيرو الوقت اللي يعيطو فيه أف

- الو صباح الخير ،خير ميمتي واش كاين ق الخير

- لاباس وليدي لاباس ق الخير الحمد لله واش راك وهاذيك اللفعة ووليداتك لاباس ...ما تڤوليش راڤدين

- لالا اللفعة آآ جميلة ديجا رآها تعجن فالمطلوع لابأس لاباس... علاه علاه مع الصباح يبدا القصف خلي على الأقل نص نهار نصحصح وابداي

- ايه علابالي قاضك الحال عليها ،المهم ميش موضوعي هذا

- شوف آ سيدي ،واش هو موضوعك ميمتي

- عيطتلك نڤولك ابعثلي برجمة أنا وبويك نحوسو نجيو

- أه أه نتي وشكون

- انا وبويك لاه تخلعت ،

- وتخليو الدار وحدها ولا كيفاه

- اسمع ....اختك الصقيرة وزوجتها العام اللي فات وڤعدت أنا وبويك وحدنا ،وقررنا كل عام نقضيو رمضان عند واحد وهذا العام طاحت عليك الڤرعة

- ياو انا اللي رايح نولي قرعة ....

- واش ڤلت وليدي

- والو ميمتي.... هيه رمضان مزالو سمانتين وكت ندير البرجمة ووكت نبعثها ووكت يمدولكم الفيزا يكون العيد الكبير نشالله ...

- ههههههههههه

- علاه تضحكي خير

- ما تخافش ولد العمري قام بالواجب

- كيفاش ما فهمتش

- دارلنا هذاك الحزج فالنوتيل وعطاولنا انا وبويك ثلث شهر في عينين العدو هههه

- أما رايحة تهبليني وعلاه تعيطيلي مع الصباح كي درتو كلش

- إيه يخي لازم البرجمة مالا وين نباتو كون ما تخدمهاش نباتو برا واقيلا

- آه يا ربي والصبر من عندك اصبري دقيقة ننوض نصحصح ونعاودلك نشرب قهوتي برك

- هذا راك ما تقهويتش لضرك روح روح وليدي ضرك تطيب هاذيك اللفعة المطلوعة الاولى افطر بيها

- ايه ايه ضرك ناكل المطلوعة الاولى والاخرى ....على حسابها كلينا هوا اليوم

- خير واش بيهم كاسكيسباس ،واش من مطلوع يخي مزال رمضان ما جاش مزال ما يبيعوهش

...مكان والو من بعد نحكيلك ، ننوض نطيب قهوة ونصلي على الاقل نهدا شويه طار النوم. - إيييه يا الدنيا...مكان والو من بعد نحكيلك ، ننوض نطيب قهوة ونصلي على الاقل نهدا شويه طار النوم.

- ايه شيغي ما تنساش دير أوملات للاولاد كي ينوضو وخرج الخبز من الكونجي نسيت نخرج ،نرجع نرڤد شويه يف

- معليهش معليهش هاني رايح ،كون نڤولك يطيرلك النوم على شهرين... يا رب وعڤبها على خير

....

بعد ثلاث ساعات نوم تستيقظ جميلة حرم أحمد من النوم

- صباح الخير شيغي مزال مع التيليفيزيون ما تملش من اخبار المظاهرات

- ايه خليني مني أنا... اڤعدي نهدر معاك ،كيفاه راه المورال لابأس يخي .

- مون ديو مون ديو كي تڤولي المورال نعرف كاينة حاجة ڤراف ،صبحت رايقة أباغ لابال نتاع تا مامون اللي نوضنا على الخمسة وكسرلي النوم

- مالا استعدي للصدمة والضربة القاضية... تراااااا ،ما وبوي يحوسو يجيو يصومو معانا رمضان .....

- يااااا كال كاتاستغوف كال مالوغ كيفاه وكت بعثتلهم برجمة وما شاورتنيش ،....ولا كاميغا كاشي ڤولي كاميغا كاشي ما نزعفش عليك !!!!!

- هههه لالا ميش كاميغا كاشي واقع معاش ما احتاجوش برجمة دارو حزج نوتيل هههههه

- اه كيفاه واش هو

- غيزاغفازيو أوتيل ما شيغي ...

- أنا مانيش داكوغ دير في بالك جو سوي با داكوغ ،عيطلها ڤلها ما تجيش حير كيفاش تدير .... يا ماما يحوسو يقتلوني

- يا ولدي هاكي عارفة ڤعدو وحدهم مكانش اللي معاهم ....

- وعلاه وعلاه ..بوغكوا ما راحتش لخاوتك لخرين

- حبت تبدا من عندي انا بنهم الكبير ،ولا نسيتي ...

- ما نحبش نفهم دير أي حاجة المهم ما تجيش ،اذا كان كي نروح كل عام دي جوغ عشر ايام برك نڤعدهم عندهم ترجعهملي كوشماغ ،اتخيل شهر وعندي وفي ملعبي أنا ....با بوسيبل ،تنوض على الربعة نتاع الصباح وتصبح تغسل وتسيق على الستة والغدا تغديني على العشرة نتاع الصباح با بوسيبل با بوسيبل أوغ دو كاستيو ألڤى حل دبر راسك...

- يخي راهو رمضان يعني مكان لا غدا لا عشا ،والصباح السحور عادي نايضين نايضين .

- راك علابالك ما ننوضش نسحر ونحب نسهر حتى للزوج مع المسلسلات ،ونسحر ونرڤد ...دبببببر راسك تلڤى سوليسيو لهاذ البخوبلام .

وبعد المناوشات الكبيرة التي أدت الى إيقاض الاولاد الثلاثة ،رحمة: تسعة عشرة سنة ،عمار: ستة عشر سنة ،رفيدة : سبع سنوات

صدم الجميع من خبر قدوم جدتهم وجدهم ليقضو معهم رمضان سوى الصغيرة رفيدة

- ياااا سي جينيال ڤغو ماغ و ڤغو باغ جينيال ،نحبهم بزاف

- تي توا جينيال في عينيك يا وحد الستوتة مانيش قابلة وضرك يعيطلهم ڤدامي ويلڤى حل

- معليهش ضرك نسيي

- لالا ميش تسيي لازم تتأكد انهم ما يجيوش.

ويهتف المغلوب على أمره لوالدته

تررررنننننن رننننن

- ألو السلام عليكم واش راكي ميمتي لاباس

- لاباس وليدي الحمد لله فطرت مليح كليت مليح ...جا مطلوع مليح ولا يابس كي وجهها المكدد

- مليح مليح أميمتي مليح .. عيطتلك نڤولك راكي معولة تجي منك بالصح ولا تتمسخري بيا

- كيفاش نتمسخر هذا ،ولا ميش حابنا نجيو لاعود ميش حابنا نجيو ڤر ڤول ....

- لالا أنا ڤلت برك خاوتي وخواتاتي تخليوهم يرمضنو وحدهم موالفين بيكم،

- كل عام وحنا هنا نفطرو معاهم أنت اللي وحدك وليدي دايما تصوم وحدك ،وزيد خواتاتك يجيو مع ولادهم كي الجراد ياكلو الاخضر واليابس وانا نجري ونلايم وراهم وأنا صايمة كرهت وليدي خلي نجيو نديرولكم جو ،ونريح عندك من خدمة الدار والهم .

- من ناحية الجو راه رايح يتڤلب الجو ....يا ما ما كمش موالفين بالجو والساعة تتبدل لهنا يعني ما نفطروش بكري

- معليش مزلنا قادرين والحمد لله ،ولا ماكمش حابينا نجيو ؟؟؟؟؟،ولا اللفعة نتاعك ميش حابتنا ....نعرفها ڤر ڤر ڤول برك ما تخافش

- لالا أما كيفاه هاذ الهدرة راها فرحانة بزاف أنا اللي خايف عليكم برك ، ملي أصريتو دبرو روسكم .

وهنا ترمق جميلة زوجها بنظرة وكأن مقلتيها خرجتا من جمجمتها وتعني ( وجد روحك بعد ما تسكر التيليفون )-

- هاني نوجدلك فالفاح ( راس الحانوت) والتمر والفريك والكسكس و...

-احبسي أحبسي توجدي علاه ريزارفيتي

- ومالا كيفاه ريفارزينا ... يومين نشالله قبل رمضان نكونو عندكم ،هاني نبعثلك الساعة على ڤداه نلحڤو ،خليني رايحة نكمل حوايجي ما تساليش عليها ،سالي على ولادك ننسى أسماءهم ...

ويغلق احمد الهاتف وهو ينتظر انفجار قنبلة ،

- ايه واش درت فيها

( قالها وهو يغلق أذنيه وعينيه ) - ديجا ريزارفاو يومين قبل رمضان( قالها وهو يغلق أذنيه وعينيه )

- أه أه.... راسي راسي جو في موغيغ صغيرة يا ماما الحڤيني، ڤلتها عادي كلي ما صرا والو ...وفرحانة بيكم ودبرو روسكم ،رايحة نموت آه .....

- أجري يا طفل هات حبة نتاع سطر الراس ،تا ماغ رايحة تموت نشالله