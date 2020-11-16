الغسل عند الرجل

بسم الله و الصلاة و السلام على اشرف خلق الله

سيدنا محمد و من والاه و سار على هداه الى يوم الميعاد

أما بعد

احبتي في اللمة اردت ان اضع بين ايديكم

شرحا مبسطا للغسل نظرا لأهميته في حياة المسلم

حيث لا تقوم أغلب الواجبات إلا به



فإعلم اخي أنه ليس كل ماء يخرج من الرجل يوجب الغسل

وإنما الذي يوجب الغسل هو المني، وهو الماء الغليظ الذي يخرج دفقاً بلذة ويعقبه فتور

أو الذي يجد المرء أثره في ثيابه عند انتباهه من النوم، وهو ما يسمى بالاحتلام.



وإن خرج المني لمرض أو برد، لا عن شهوة - أي من غير دفق ولا لذة- فلا غسل فيه

وإنما منه الوضوء، لأنه يجب الوضوء من كل خارج من السبيلين.

ثم اعلم أنه قد يكون هذا الخارج منك ليس منياً

فقد يكون ودياً أو مذياً، والودي هو الماء الذي يخرج عقب البول

لمرض أو برد أو حمل ثقيل أو بذل جهد في رياضة أو نحو ذلك

وهو ماء أبيض خاثر، وحكمه حكم البول سواء، لأنه خارج من مخرج البول

وجار مجراه، وأما المذي فهو ماء لزج رقيق يخرج عند الشهوة والملاعبة للزوجة مثلاً

أو عند التفكر في الجماع ،وهو نجس، ولا يوجب الغسل، ولكن يوجب الوضوء

فانظر من أي الأقسام ذلك الخارج منك.

وإن كان الخارج منك مستمراً في خروجه، ولم يكن لديك وقت

متسع للطهارة والصلاة معا فحكمه حكم سلسل البول

وهو من يستمر معه الحدث دون انقطاع. ​