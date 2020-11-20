وكذلك ستجد الدفيز وأيضا الشركات التي يمكن أن تقوم بالتداول من خلالها فمن خلال الشركات يمكن أن تتداول على حسب إرادتك سواء في الأسهم الخاصة بالبيترول او شركات الأنترنيت أو العملات الإلكترونية فالموقع يوفر لك عدة طرق للتداول.لما تختار أي عملة إلكترونية او أي شركة تداول ستجد المؤشر وأيضا مكان فتح الصفقات داخل الموقع وهناك في الخطوط شيئين مهمين مؤشر الاحر يدل على بيع أما الأخضر يدل على الشراء ان كنت ترى ان الشركة في تصاعد من خلال التداول.وأيضا هناك الخطوطبالنسبة لطريقة الإيداع عبر الموقع فهي بسيطة للغاية سوف تقوم بالضغط على dépot أي ايداع لكي تتوجه إلى الصفحة الخاصة بوضع المال عبر الموقع.ستختار البنك الذي تريد أن تقوم بالإيداع فيه بطريقة بسيطة للغاية وهناك العديد من الأبناك الذي يدعمها الموقع من بين هذه الأبناكCredit/debit cardsBITCOINNetllerPerfect MoneyQIWISkrillWebMoneyWire transferوالعديد من البنوك الأخرى التي قد تجدها عبر الموقع وايضا من خلال الخانة الثانية يجب أن تضع المال الذي تريد أن تقوم بوضع فيه المال يمكن أن تقوم بإيداع 10 دولار فما وفق وأيضا ان كان لديك cod promo يمكن إضافته بعض ذلك يمكن أن تذهب إلى تابع لكي تكمل باقي طرق الإيداع حتى تتمكن من ملأ حسابك بالمال.حسنا إذا أردت أن تسحب الارباح الخاصة بك فهي طريقة جد بسيطة يجب أول شيء أن تقوم بالضغط على retrait لكي تقوم بعملية السحب بعد ذلك ستتوجه إلى الصفحة الموالية.حسنا لما تقوم بالدخول لهذه الصفحة ستجد طريقة السحب هناك عدة أبناك يمكن أن تختارها وأيضا يجب أن تضف المبلغ الذي تريد إضافته بعد ذلك ستتوجه إلى الصفحة التالية لتستطعي سحب المال خاص بك.وأيضا ستجد أبناك اخرى يمكن أن تعتمد عليها فالموقع يعتمد أبناك مختلفة في الدفع لك فقط تختار ما ينسبك وأيضا النسبة التي يمكن ان يقتطعها كل علمية التحويل.برامج التي يمكن أن تستعملها في التداول داخل منصة liteforex أو بالأحرى أهم الاجهزة التي تدفعم هذه المنصة الرائعة التي تعتبر من خيرة المنصات في التداول حاليا وهذا شيء رائع جدا.بالنسبة الموقع فهو يستعمل عدة برامج في التداول ومن بينها المنصات ميتا ترادر 4 وأيضا 5 ويعد هذين البرنامجين الأشهر في العالم من حيث دقة التداول.حسنا من خلال ضغطنا أخدين الميتاتراد ستجد هناك العديد من الاجهزة التي يدعمها الموقع هناك أجهزة الحاسوب وأيضا أجهزة الهواتف ستختار أحد الاجهزة المناسبة لك والتي تستطيع أن تعمل على التداول فيها بكل بساطة.حسنا لما تنتهي من تحميل البرنامج يجب أن تعمل على تسطيبه وفي الأخير ستجد المنصة على هذا الشكل سجل دخولك وقم بالتداول وكأنك تتداول في الموقع نفسه.التسجيل بالشركة