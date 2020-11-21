بعض ما قيل عن وادي سوف

إلياس

إلياس

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وقال مفدي زكرياء عن وادي سوف في إلياذة الجزائر :

و يا وادي سوف العرين الأمين *** ومعقـــل أبطالنـــــــا الثائريـن

و مأوى المـناجيـد من أرضنــا *** وأرض عشيرتنـــــــا الأقربيـن

و ربض المحاميد أحرار غومــا*** ومن حطموا الظلم والظالمين

و درب الســلاح لأوراســـــــنا *** وقد ضاقت سبــل بالسالكين

أينسى إبـن شهـرة أحرارنـــا *** تلقــف رايـتــــــه باليـمـيـــــــن

أننسى ثلاثة أيــــام نحــــس *** وسوستال يندب في النائحين

و أخضر يحصد حمر الحواصــل*** فيها ويقطـع منـــها الوتيــــــن

و ضرغامها الهاشمي الشريف *** يذيق "بواز" العـــذاب المهيــــن

و كم كان سوف لضم الصفوف *** وجمع الشتات الحريص الضمين

وقال الشاعرالكبير سعيد المثردي :

سأكتب تاريخ واديــــك شــــــعرا *** وإن صيغ ذكره يا ســـــوف نثـــرا

و أروي عن السمر أمجاد قومي *** فينطق واديك بالشعــــــر دهــــــرا

سلوا أخضر الجند عن سر قومي *** سلوا جنة الوادي يعـــــرف خيـــرا

سلوا في المداشر غيطان نخلي *** سلوا الأرض في سوف شبرا فشبرا

تحدث أيا وادي ســــــوف النظال *** بما حقق السمر في الحــــــرب كرا

فمن أم في البيد فــــــوج رمــال *** نواة تنظم في الشعب ســـــــــــرا

و من سرب الفجر نحو الشمـال *** سلاحا لأوراس ينظـــــــــر ثــــــــأرا

و من فجر النور عنــــد الكثـــيب *** وعانق في غرة الشهـــــــر قـــدرا

فداء الجزائــــــر روح الشهيــــــد *** إلى جانب الرســــل يلقاه أجـــــرا

قال الأستاذ أبو بكر مراد بعنوان سوف العمالقة:

هذي التي أهـواهـا وتــهوانــــــي *** قصائد عشقها تنمو بوجداني

أزجي لــها الأشــــعار مــعتـــــرف *** صبــــابة حب متيــــــم ولهان

هي الضـــاد سل عـنها مـواطنـها ***تجد لها سوف خير أوطـــــــان

إمارة الشعر بعض من معالمها هنا *** يكللها نخلي وكثبـــــــــــاني

سوف ياسوف والشعر فيك رسالة*** وحبذا الشعر تبيـــانا لتبياني

قال الشاعر السوري أحمد هويس:

مدينة الوادي ضمي صفوة النجب *** من رادة الفكـــر والابـــداع والأدب

وعانقي النخوة العربـــاء في طرب *** باسم الأصالة والإسلام والنسب

وقال في قصيدة أخرى:

غزال الوادي في عينيك سري ***فأطفئي لوعة النفس الأبية

أتيت أعانق النجوى وأهــــفو *** إلى ربـــــع هلالي الهــــوية

قال الشاعر السوري أحمد دوغان:

يا صفوة الوادي أتيت وقصتي *** بين الجموع كما رأيت تراني

ما كنت أبغي البوح إلا أنني *** في كل يوم أشتري كتماني

ورأيت في طبع النخيل أصالة ***عربية...أفتكذب العينــــــــان؟

قال الشيخ حمزة بوكوشة يناجي الوادي من بعيد:

سقاك الغيث يا وادي الرمال ***وصانتـــــك الأسنة والعـــــوالي

وما زالــــت بك الحصباء درا *** حصاهــا فائق أسنى اللئـــالي

تذكرني مــــرائي البحر ليلا*** بنور البـــدر من فوق الرمـــــــال

فتبعث في الفؤاد هوى دفينا *** فيلهي النفس عن مرأى الجمال

وفيها قال الشاعر سمير سطوف : جبل الثقافة لست بالوادي *** سميت ظلما يا جبين بلادي
بعض لبصور عن واد سوف
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