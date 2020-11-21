بعض ما قيل عن وادي سوف

وقال مفدي زكرياء عن وادي سوف في إلياذة الجزائر :و يا وادي سوف العرين الأمين *** ومعقـــل أبطالنـــــــا الثائريـنو مأوى المـناجيـد من أرضنــا *** وأرض عشيرتنـــــــا الأقربيـنو ربض المحاميد أحرار غومــا*** ومن حطموا الظلم والظالمينو درب الســلاح لأوراســـــــنا *** وقد ضاقت سبــل بالسالكينأينسى إبـن شهـرة أحرارنـــا *** تلقــف رايـتــــــه باليـمـيـــــــنأننسى ثلاثة أيــــام نحــــس *** وسوستال يندب في النائحينو أخضر يحصد حمر الحواصــل*** فيها ويقطـع منـــها الوتيــــــنو ضرغامها الهاشمي الشريف *** يذيق "بواز" العـــذاب المهيــــنو كم كان سوف لضم الصفوف *** وجمع الشتات الحريص الضمينوقال الشاعرالكبير سعيد المثردي :سأكتب تاريخ واديــــك شــــــعرا *** وإن صيغ ذكره يا ســـــوف نثـــراو أروي عن السمر أمجاد قومي *** فينطق واديك بالشعــــــر دهــــــراسلوا أخضر الجند عن سر قومي *** سلوا جنة الوادي يعـــــرف خيـــراسلوا في المداشر غيطان نخلي *** سلوا الأرض في سوف شبرا فشبراتحدث أيا وادي ســــــوف النظال *** بما حقق السمر في الحــــــرب كرافمن أم في البيد فــــــوج رمــال *** نواة تنظم في الشعب ســـــــــــراو من سرب الفجر نحو الشمـال *** سلاحا لأوراس ينظـــــــــر ثــــــــأراو من فجر النور عنــــد الكثـــيب *** وعانق في غرة الشهـــــــر قـــدرافداء الجزائــــــر روح الشهيــــــد *** إلى جانب الرســــل يلقاه أجـــــراقال الأستاذ أبو بكر مراد بعنوان سوف العمالقة:هذي التي أهـواهـا وتــهوانــــــي *** قصائد عشقها تنمو بوجدانيأزجي لــها الأشــــعار مــعتـــــرف *** صبــــابة حب متيــــــم ولهانهي الضـــاد سل عـنها مـواطنـها ***تجد لها سوف خير أوطـــــــانإمارة الشعر بعض من معالمها هنا *** يكللها نخلي وكثبـــــــــــانيسوف ياسوف والشعر فيك رسالة*** وحبذا الشعر تبيـــانا لتبيانيقال الشاعر السوري أحمد هويس:مدينة الوادي ضمي صفوة النجب *** من رادة الفكـــر والابـــداع والأدبوعانقي النخوة العربـــاء في طرب *** باسم الأصالة والإسلام والنسبوقال في قصيدة أخرى:غزال الوادي في عينيك سري ***فأطفئي لوعة النفس الأبيةأتيت أعانق النجوى وأهــــفو *** إلى ربـــــع هلالي الهــــويةقال الشاعر السوري أحمد دوغان:يا صفوة الوادي أتيت وقصتي *** بين الجموع كما رأيت ترانيما كنت أبغي البوح إلا أنني *** في كل يوم أشتري كتمانيورأيت في طبع النخيل أصالة ***عربية...أفتكذب العينــــــــان؟قال الشيخ حمزة بوكوشة يناجي الوادي من بعيد:سقاك الغيث يا وادي الرمال ***وصانتـــــك الأسنة والعـــــواليوما زالــــت بك الحصباء درا *** حصاهــا فائق أسنى اللئـــاليتذكرني مــــرائي البحر ليلا*** بنور البـــدر من فوق الرمـــــــالفتبعث في الفؤاد هوى دفينا *** فيلهي النفس عن مرأى الجمالوفيها قال الشاعر سمير سطوف : جبل الثقافة لست بالوادي *** سميت ظلما يا جبين بلاديبعض لبصور عن واد سوف