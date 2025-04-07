العرصة دليل المسافرين قديما في صحراء وادي سوف

السلام عليكم ورحمة الله
العرص واحدة من المعالم الاثرية التاريخية في صحراء واد سوف قديما وكانت تستخدم كدليل للطرقات في زمن كانت الناس فيه تسافر مشيا على الاقدام او على ظهور الابل او الحمير وكانت العرص تستخدم كدليل حتى لا يضيع المسافرين في الصحراء الوعرة والقاسية فالصحراء في ذلك الوقت كانت غير معمورة بكثرة و كانت قليلة الابار وكان الكثير ممن يضيعون فيها في ذلك الوقت يهلكون من الجوع والعطش وكان المسافرين يعتمدون على العرص كثيرا في تحديد الطريق
والعرصة من ناحية الشكل هي عبارة عن هرم مبني من الجبس وبنائها و مكان تواجدها يكون في الاماكن المرتفعة والعالية حتى تكون رؤيتها واضحة وسهلة للمسافرين
وهي متواجدة في الطرق التجارية الثلاث المتجهة نحو الشمال
طريق الوادي تبسة و طريق الواد خنشلة و طريق الواد بسكرة .
والكثير منها لا تزال سليمة وعلى حالها الى يومنا هذا ومنها ما تهدم بفعل العوامل الطبيعية واصبحت عبارة عن كومة حجارة ومنها ما اختفى تماما و منها ما تم ترميمه و الحفاظ عليه كمعلم اثري سياحي كعرصة حي المرزاقة الشهيرة في بلدية حاسي خليفة
صور بعض العرص من تصويري المتواجدة في الاطوال طريق الوادي خنشلة قديما
عرص اخرى انهارت وتلاشت بفعل العوامل الطبيعية واصبحت كومة من الحجارة
وهناك عرص اخرى تم ترميمها و المحافظة عليها كمعالم اثرية سياحية سأضيف لهاصور لاحقا بعد تصويرها
شكرا
دمتم سالمين .
العرص واحدة من المعالم الاثرية التاريخية في صحراء واد سوف قديما وكانت تستخدم كدليل للطرقات في زمن كانت الناس فيه تسافر مشيا على الاقدام او على ظهور الابل او الحمير وكانت العرص تستخدم كدليل حتى لا يضيع المسافرين في الصحراء الوعرة والقاسية فالصحراء في ذلك الوقت كانت غير معمورة بكثرة و كانت قليلة الابار وكان الكثير ممن يضيعون فيها في ذلك الوقت يهلكون من الجوع والعطش وكان المسافرين يعتمدون على العرص كثيرا في تحديد الطريق
والعرصة من ناحية الشكل هي عبارة عن هرم مبني من الجبس وبنائها و مكان تواجدها يكون في الاماكن المرتفعة والعالية حتى تكون رؤيتها واضحة وسهلة للمسافرين
وهي متواجدة في الطرق التجارية الثلاث المتجهة نحو الشمال
طريق الوادي تبسة و طريق الواد خنشلة و طريق الواد بسكرة .
والكثير منها لا تزال سليمة وعلى حالها الى يومنا هذا ومنها ما تهدم بفعل العوامل الطبيعية واصبحت عبارة عن كومة حجارة ومنها ما اختفى تماما و منها ما تم ترميمه و الحفاظ عليه كمعلم اثري سياحي كعرصة حي المرزاقة الشهيرة في بلدية حاسي خليفة
صور بعض العرص من تصويري المتواجدة في الاطوال طريق الوادي خنشلة قديما
عرص اخرى انهارت وتلاشت بفعل العوامل الطبيعية واصبحت كومة من الحجارة
وهناك عرص اخرى تم ترميمها و المحافظة عليها كمعالم اثرية سياحية سأضيف لهاصور لاحقا بعد تصويرها
شكرا
دمتم سالمين .