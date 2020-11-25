مدينة الملاهي أم التلاهي ؟.....الكل مدعو

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أعضاء اللمة الكرام أتمنى أن تكون كل أموركم بخير وان تكونو بصحة جيدة نسأل الله أن يرفع عنا الوباء والبلاء


مدينة الملاهي ...افتتاح اللمة للملاهي و الالعاب ....فرصة للتسلية



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مدينة الألعاب في طفولتي كانت حلمي الكبير الرحلة او الخروج المنزلي الأكثر روعة جهاد كبير ونجاح فالدراسة أو إنتظار الأعياد ليمن علينا الأهل برحلة الى مدينة الألعاب والتسلية ..طفولتنا بين السيارات الكهربائية والبكاء خوفا من العجلة الدوارة ومن الأخطبوط أو القطار السريع ..منظر الحارس عند مدينة الأشباح ... وشكل العجوز المخيفة
.غزل البنات والبالونات وأكثر رجل نحبه المهرج

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كل ركن فيك يا مدينة الألعاب ذكرى وعمر مضى وطفولة سعيدة لربما لا يعرفها جيل اليوم .....البراءة التي بحد ذاتها لربما لم تعد موجودة بأطفال اليوم ...الأيام التي مضت منها وصرنا نتأفف ونتحصر ونتذكرها بألم....
إننا اليوم في تلاهي نعم ..تحولت مدينة ملاهينا الى عالم تلاهي .....

حتى مهرجنا البريء والذي بقلب يبكي وشفاه تبتسم مرغمة لإسعادنا صار اليوم يسمى جوكر القاتل

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نعم تغيرت مدينة الملاهي وصارت مدينة الأشباح زوارها للمواعدة أو دفت وقت في تخدير النفس والسهوان والعقل شارد العاب أكلها الصدأ ودمى نحتتها السنين فعلا أمر محزن وبتنا نعيش في عالم التلاهي
عالم التلاهي سحبني وسحبكم وغيركم وغيرني تمضي السنون وهي سنة الحياة ....ويمر الزمن ومنكم من صار ابا ومن صارت أما واكيد لكل منكم عالم ملاهي وعاام تلاهي
تراها مدينة الالعاب غادرت حياتكم وقلوبكم ؟

اجمل ذكرياتكم معها أو عندها ..دعونا نعود للزمن الجميل ومالذي تغير برأيكم؟

أكثر شيء أحببتموه أو أحببتم اللعب بيه مع اعطاء لمحة عن طفولتكم


لخبروني عن عالم التلاهي الذي نعيشه ...ماذا سرق منكم؟

عن نفسي

كنت ازورها كل سنة مرتين او ثلاث أحب السيارات الكهربائية والقطار السريع وأكل غزل البنات ودخول مدينة الأشباح وركوب فيلة صغيرة اللي تعلو وتنخفظ والاحصنة واللعب مع لمهرج الذي كنت أظن أن وجهه خلق كما هو وكنت أشفق علبه لا أدري لما ....وجاء عالم التلاهي واخذ كل حياتي ...لا اأملك أولاد لأعوض إشتياقي لمدينة الألعاب وأزورها واألعب وأنا كبيرة لادأن حتى لو كانو صحتي لن تسمح بركوبها كما كنت وصار المهرج بنظري القاتل الخفي المرعب ...


للأسف هو عالم التلاهي الذي نحن فيه

اليكم الخط وشكرا لكل ذكرى تتذكرونها لانها ستجعلنا نبتسم

 
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الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
أهلاااااا اختي ليلوشة العزيزة الكحلوشة
واش اخباركم انت و الخالة ان شاااء الله تحسنت ربي يباارك فيها


انا مدينة الألعاب في صغري ما رحتش ليها
و كانت تبان بعيدة علينا كنا نظنوها في اسبانيا او في المكسيك فقط

اما طفولتي فكانت كلها لعب اغلبه كرة القدم من الصباح حتى الليل فقط فاصل تاع
ماكلة و ارجع للحرب هههههه و غي الليل نرجع منهك و مرهق احيانا بجروح و احيانا بخدوش و احيانا بكسور و شجار ههههههه
و احيانا ندوروها عصابات بالمشاكل و الحجارة في بيوت الجيران و دكاكينهم

امر آخر العرس اللي نسمعوا بيه نروحوا ليه و نقولولهم ماماتنا راهي معروضة
عندكم المهم نضربوا فيها عشا و غدا كسكس وجبة مجانية مع مورصو لحم
ههههههههه
 
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