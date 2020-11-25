وفاة مارادونا

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توفي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، عن عمر 60 عاما، بعد إصابته بسكتة قلبية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية محلية اليوم الأربعاء.وتدهورت حالة مارادونا الصحية في الأسابيع الأخيرة، وتم إدخاله المستشفى في الأرجنتين قبل 3 أسابيع، إلا أنه تعافى قليلا وظهر أمام عدسات الصحفيين للحظات.وخضع مارادونا لجراحة في المخ مطلع نوفمبر الجاري، لعلاج تجمع دموي، إلا أنه، على ما يبدو، عانى من مضاعفات صحية من جراء العملية الجراحية.وأظهرت بعض الصور سيارات الإسعاف خارج منزل مارادونا لنقله إلى عيادة أكثر تخصصًا، لكن أسطورة الكرة الأرجنتينية فارق الحياةوقالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية، إن الفائز بكأس العالم عانى من توقف في التنفس صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي في مدينة تيغري، في مقاطعة بوينس آيرس.وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيان :“يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ، من خلال رئيسه كلاوديو تابيا ، عن حزنه العميق لوفاة أسطورتنا ، دييغو أرماندو مارادونا“.”ستكون دائما في قلوبنا“.ويعد مارادونا من أبرز نجوم كرة القدم على مر التاريخ، ويعتبر من أساطير كرة القدم الأرجنتينية،حيث قاد منتخب بلاده لتحقيق بطولة كأس العالم عام 1986 في المكسيك.ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.