محطات لا تنسى في كأس العالم بين الفرح و الحزن كرة مستديرة

الامين محمد
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تجدون في هذا الموضوع و في صفحاته صور و أخبار و معلومات
كأس العالم على مر التاريخ
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كأس العالم لكرة القدم هي أهم مسابقة لرياضة كرة القدم تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم
وتقام بطولة كأس العالم لكرة القدم كل أربع سنوات منذ عام 1930م، ما عدا بطولتي عام 1942 و1946
اللتين ألغيتا بسبب الحرب العالمية الثانية
يشارك في النظام الحالي للبطولة 32 منتخبا وطنيا، منذ 1998، مقسمين على ثماني مجموعات
يتنافسون للظفر بلقب البطولة لشهر كامل على ملاعب البلد المستضيف
شهدت النسخ العشرون السابقة من بطولات كأس العالم فوز ثمانية منتخبات مختلفة باللقب
و يسجل للمنتخب البرازيلي حضوره في كل البطولات
فهو لم يغب أبداً عن أي بطولة كأس عالم حتى الآن وهو الأكثر تتويجا بالكأس حيث فاز بها
خمس مرات أعوام: 1958، و1962، و1970، و1994 و2002.
يليه المنتخب الإيطالي الذي أحرزها أربع مرات في أعوام: 1934، و1938، و1982 و2006،
مع المنتخب الألماني الذي أحرزها اربع مرات أيضاً أعوام: 1954، 1974، و1990، و2014.
فاز كل من المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الأوروغوياني باللقب مرتين
بينما فازت منتخبات إنجلترا وإسبانيا وفرنسا بلقب البطولة مرة واحدة.
أستطاع منتخبين فقط إحراز لقب البطولة مرتين متتاليتين،
الإيطالي في نسختي عام 1934 و1938، ثم البرازيل بطل أعوام: 1958، 1962
و شهد تاريخ كأس العالم محطات لا تنسى بما يحمله من فرح و حزن و منافسة
و شغف غير منتهي و ذكريات خالدة
كأس العالم على مر التاريخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كأس العالم لكرة القدم هي أهم مسابقة لرياضة كرة القدم تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم
وتقام بطولة كأس العالم لكرة القدم كل أربع سنوات منذ عام 1930م، ما عدا بطولتي عام 1942 و1946
اللتين ألغيتا بسبب الحرب العالمية الثانية
يشارك في النظام الحالي للبطولة 32 منتخبا وطنيا، منذ 1998، مقسمين على ثماني مجموعات
يتنافسون للظفر بلقب البطولة لشهر كامل على ملاعب البلد المستضيف
شهدت النسخ العشرون السابقة من بطولات كأس العالم فوز ثمانية منتخبات مختلفة باللقب
و يسجل للمنتخب البرازيلي حضوره في كل البطولات
فهو لم يغب أبداً عن أي بطولة كأس عالم حتى الآن وهو الأكثر تتويجا بالكأس حيث فاز بها
خمس مرات أعوام: 1958، و1962، و1970، و1994 و2002.
يليه المنتخب الإيطالي الذي أحرزها أربع مرات في أعوام: 1934، و1938، و1982 و2006،
مع المنتخب الألماني الذي أحرزها اربع مرات أيضاً أعوام: 1954، 1974، و1990، و2014.
فاز كل من المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الأوروغوياني باللقب مرتين
بينما فازت منتخبات إنجلترا وإسبانيا وفرنسا بلقب البطولة مرة واحدة.
أستطاع منتخبين فقط إحراز لقب البطولة مرتين متتاليتين،
الإيطالي في نسختي عام 1934 و1938، ثم البرازيل بطل أعوام: 1958، 1962
و شهد تاريخ كأس العالم محطات لا تنسى بما يحمله من فرح و حزن و منافسة
و شغف غير منتهي و ذكريات خالدة