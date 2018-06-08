محطات لا تنسى في كأس العالم بين الفرح و الحزن كرة مستديرة

25 مايو 1928

عام 1930 ولا زالت مستمرة كل 4 سنوات حتى اليوم.

ترجع فكرة إقامة كأس العالم لكرة القدم إلى أول اجتماع للاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1904 في باريس،و بحضور سبع دول هي: سويسرا، بلجيكا، الدانمارك، فرنسا، هولندا، أسبانيا، والسويد.حيث تبنى للاتحاد الدولي فكرة إقامة بطولة عالمية لكرة القدم، بعد أن استغرق القرار وقتا طويلا للاتفاق عليهبسبب عدة صعوبات، كانت أبرز هذه الصعوبات هو رفض اللجنة الأولمبية الدولية لفكرة البطولة خوفاً من تأثيرهاعلى الدورات الأولمبية العريقة، وكذلك خوفاً من سيطرةللاتحاد الدولي على اللعبة الأكثر شعبية في العالم.نهضت الفكرة مرة أخرى عام 1921 على يد المحامي الفرنسي جول ريميه، والذي أصبح لاحقا رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدموالذي عمل جاهداً بكل ما بوسعه لإطلاق أول بطولة عالمية لكرة القدم، وبعد مرور سبعة أعوام على تعيينه في منصبالرئاسة وافق للاتحاد الدولي لكرة القدم في اجتماع تاريخي عقد فيعلى إقرار بطولة كأس العالم، وتسميتها ببطولة كأس النصر.تقدمت الأوروغواي بطلب تنظيم البطولة، وتمت الموافقة نظرا لأنها كانت رائدة المنتخبات في ذلك الوقتوبطلة آخر دورتين أولمبيتين، وقدمت تسهيلات للمنتخبات المشاركة، وتكفل للاتحاد الدولي بدفع مصاريف الفرق وتنقلاتها الصعبةقبل عامين من انطلاق منافسات أول كأس عالم، اشترطت التعليمات وجوب وجود جائزة ثمينةتقدم للمنتخب الفائز بالبطولة العالمية، مما دفعهم إلى إنشاء كأس النصر (كأس جول ريميه)وانطلقت البطولة لأول مرة