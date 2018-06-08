محطات لا تنسى في كأس العالم بين الفرح و الحزن كرة مستديرة

الامين محمد

الامين محمد

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#1
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#1
تجدون في هذا الموضوع و في صفحاته صور و أخبار و معلومات
كأس العالم على مر التاريخ
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كأس العالم لكرة القدم هي أهم مسابقة لرياضة كرة القدم تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم
وتقام بطولة كأس العالم لكرة القدم كل أربع سنوات منذ عام 1930م، ما عدا بطولتي عام 1942 و1946
اللتين ألغيتا بسبب الحرب العالمية الثانية
يشارك في النظام الحالي للبطولة 32 منتخبا وطنيا، منذ 1998، مقسمين على ثماني مجموعات
يتنافسون للظفر بلقب البطولة لشهر كامل على ملاعب البلد المستضيف
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شهدت النسخ العشرون السابقة من بطولات كأس العالم فوز ثمانية منتخبات مختلفة باللقب
و يسجل للمنتخب البرازيلي حضوره في كل البطولات
فهو لم يغب أبداً عن أي بطولة كأس عالم حتى الآن وهو الأكثر تتويجا بالكأس حيث فاز بها
خمس مرات أعوام: 1958، و1962، و1970، و1994 و2002.
يليه المنتخب الإيطالي الذي أحرزها أربع مرات في أعوام: 1934، و1938، و1982 و2006،
مع المنتخب الألماني الذي أحرزها اربع مرات أيضاً أعوام: 1954، 1974، و1990، و2014.
فاز كل من المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الأوروغوياني باللقب مرتين
بينما فازت منتخبات إنجلترا وإسبانيا وفرنسا بلقب البطولة مرة واحدة.
أستطاع منتخبين فقط إحراز لقب البطولة مرتين متتاليتين،
الإيطالي في نسختي عام 1934 و1938، ثم البرازيل بطل أعوام: 1958، 1962

و شهد تاريخ كأس العالم محطات لا تنسى بما يحمله من فرح و حزن و منافسة
و شغف غير منتهي و ذكريات خالدة
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,416
الإعجابات
22,502
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
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ترجع فكرة إقامة كأس العالم لكرة القدم إلى أول اجتماع للاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1904 في باريس،
و بحضور سبع دول هي: سويسرا، بلجيكا، الدانمارك، فرنسا، هولندا، أسبانيا، والسويد.
حيث تبنى للاتحاد الدولي فكرة إقامة بطولة عالمية لكرة القدم، بعد أن استغرق القرار وقتا طويلا للاتفاق عليه
بسبب عدة صعوبات، كانت أبرز هذه الصعوبات هو رفض اللجنة الأولمبية الدولية لفكرة البطولة خوفاً من تأثيرها
على الدورات الأولمبية العريقة، وكذلك خوفاً من سيطرةللاتحاد الدولي على اللعبة الأكثر شعبية في العالم.
نهضت الفكرة مرة أخرى عام 1921 على يد المحامي الفرنسي جول ريميه، والذي أصبح لاحقا رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم
والذي عمل جاهداً بكل ما بوسعه لإطلاق أول بطولة عالمية لكرة القدم، وبعد مرور سبعة أعوام على تعيينه في منصب
الرئاسة وافق للاتحاد الدولي لكرة القدم في اجتماع تاريخي عقد في 25 مايو 1928 على إقرار بطولة كأس العالم، وتسميتها ببطولة كأس النصر.
تقدمت الأوروغواي بطلب تنظيم البطولة، وتمت الموافقة نظرا لأنها كانت رائدة المنتخبات في ذلك الوقت
وبطلة آخر دورتين أولمبيتين، وقدمت تسهيلات للمنتخبات المشاركة، وتكفل للاتحاد الدولي بدفع مصاريف الفرق وتنقلاتها الصعبة


قبل عامين من انطلاق منافسات أول كأس عالم، اشترطت التعليمات وجوب وجود جائزة ثمينة
تقدم للمنتخب الفائز بالبطولة العالمية، مما دفعهم إلى إنشاء كأس النصر (كأس جول ريميه)
وانطلقت البطولة لأول مرة عام 1930 ولا زالت مستمرة كل 4 سنوات حتى اليوم.
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,416
الإعجابات
22,502
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#3
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منتخب الأورغواي أول فائز بكأس العالم
اول كأس للعالم عام 1930 اقيم في الاورغواي وحققته الاورغواي بالفوز 4-2 على الارجنتين وكان اسم البطوله وقتها جول ريميه
 
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