Medical Terminology A Short Course 8th Edition

anesanes
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تعلم أساسيات المصطلحات الطبية باستخدام المصطلحات الطبية: دورة قصيرة ، الإصدار الثامن! استنادًا إلى طريقة التعلم التي أثبتت جدواها لدى Davi-Ellen Chabner ، فإن هذا النص المبسط يتجاهل المعلومات غير الضرورية التي تستغرق وقتًا طويلاً ويساعدك على بناء مفردات طبية عملية من البادئات واللواحق وجذور الكلمات الأكثر تكرارًا. يتم تقديم المصطلحات الطبية في سياق علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء البشرية حتى تفهم المعنى الدقيق ، وتوضح دراسات الحالة ، والملصقات ، والأنشطة كيفية استخدامها في الممارسة. من خلال الكتابة والتفاعل مع المصطلحات الطبية في كل صفحة تقريبًا ، ستتعلم المحتوى من خلال القيام بالعمل. بالإضافة إلى ذلك ، يعزز موقع Evolve المصاحب من التفاهم مع الرسوم المتحركة الطبية وألعاب الكلمات وبطاقات الفلاش. تتيح لك اللغة سهلة القراءة والمفهومة ، بغض النظر عن الخلفية الطبية ، استيعاب المصطلحات الطبية والاحتفاظ بها بسرعة. يعزز نهج نص / كتاب العمل الذاتي التعلم من كل خطوة على الطريق من خلال مخططات التسمية واختبارات النطق وأوراق المراجعة في جميع أنحاء الكتاب. تساعدك روايات الشخص الأول على فهم الأمراض والحالات من منظور المريض. تُظهر أنشطة عرض الصور ودراسات الحالة العملية والنماذج القصيرة تطبيقات واقعية للمصطلحات الطبية في وصف علم الأمراض والإجراءات. ؟؟؟ تُظهر ميزة التشخيص الرئيسي كيفية استخدام المصطلحات الطبية في الممارسة السريرية من خلال مطالبتك بقراءة ملاحظات الطبيب حول حالة ما وتحديد التشخيص الرئيسي للمريض.
رابط التحميل : https://www.up-4ever.org/ja6wdzed2dtb
رابط التحميل : https://www.up-4ever.org/ja6wdzed2dtb