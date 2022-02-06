حساسية الجلد من البرودة

الشرى الباردة ( الارتيكاريا ) هو رد فعل تحسسي للجلد تجاه البرد . حيث تصاب المنطقة التي تعرضت للبرودة بالإحمرار و خلايا النحل و الحكة و الانتفاخ . و تختلف أعراض الشرى الباردة على نطاق واسع ، فبعض الناس لديهم أعراض جانبية بسيطة للبرودة ، في حين أن البعض الآخر يعانون من ردود فعل حادة . و يمكن ان يتطور الشرى الباردة نتيجة للتعرض لجميع انواع البرودة . و تعتبر السباحة في الماء الباردة هو السبب الأكثر شيوعا في ردة فعل الجسم بأكمله ، و التي يمكن أن تؤدي إلى الإنخفاض الشديد في ضغط الدم و الإغماء و الصدمة أو حتى الموت .

ما هي أسباب حساسية البرد ( الشرى البارد ) ؟

– لا يزال السبب الرئيسي ( idiopathic ) لهذا النوع من الحساسية مجهولا ، و عادة ما تتسبب هذه الحساسية نتيجة التعرض للبرد ، حيث تقوم البرودة بتنشيط الخلايا البدنية و إنتاج المزيد من الهيستامين .

– كما توجد اسباب ثانوية تتسبب في تطور هذه الحساسية مثل تشوهات الدم او الأمراض المعدية . و قد يرتبط الشرى الثانوي ببعض الظروف التي تشمل :

غلوبيولين القري .

سرطان الدم الليمفاوي المزمن .

جدري الماء ( الحماق ) .

الالتهاب الكبدي الفيروسي .– و نادرا ما يكون الشرى الباردة عائلي ( وراثي ) ، حيث تحدث معظم الحالات بشكل متقطع بين الناس .

الأعراض :

تشمل أعراض الشرى الباردة ما يلي :

– إحمرار مؤقت ، و ظهور طفح جلدي أو خلايا النحل على المنطقة التي تعرضت للبرودة .

– تفاقم رد الفعل عند دفء الجلد .

– تورم اليدين عند لمس الأشياء الباردة .

– تورم الشفتين و الحلق عند تناول الطعام أو الشراب البارد .

و يمكن أن تشمل ردود الفعل الحادة ما يلي :

الحساسية المفرطة أو الشديدة و التي قد تؤثر على الجسم بأكمله ، و يمكن أن تؤدي إلى الإغماء ، و تسارع في دقات القلب ، و تورم الجذع و الأطراف ، و الصدمة ، و تورم اللسان و الحلق بطريقة تؤدي إلى صعوبة التنفس . و في هذه الحالة يجب طلب المساعدة الطبية على الفور .

التشخيص :

يمكن تشخيص الشرى الباردة عن طريق وضع قطعة من الثلج على جلد الساعد لمدة قد تصل إلى 4 أو 5 دقائق. و تكون نتيجة هذا الإختبار إيجابية عند ظهور طفح متورم في غضون دقائق في المنطقة التي تعرضت لاختبار التحفيز البارد . أما بالنسبة للنتيجة السلبية فلا نستبعد وجود الشرى الباردة الوراثي . في بعض الحالات ، لابد من التعرض للهواء للبارد لمدة من 20 إلى 30 دقيقة لظهور نتيجة مميزة .



من هم الأكثر عرضه لتطور الشرى الباردة لديهم ؟

غالبا ما يصيب هذا النوع من الحساسية الشباب و خاصة الشباب الصغار ، و لكنه يمكن ان يصيب أيضا الأطفال أو كبار السن . و عادة ما يستمر عدة سنوات .

ما هو علاج الشرى الباردة ؟

– المرضى الذين يعانون من هذا النوع من الحساسية يجب ان يتعلموا كيفية حماية انفسهم من التعرض للإنخفاض السريع في درجة حرارة الجسم ، كما يجب عليهم عدم ممارسة الأنشطة المائية ( مثل السباحة ) إلا تحت إشراف في جميع الأوقات .

– الجرعات المنتظمة من مضادات الهيستامين التقليدية عموما قد أثبتت أنها غير فعالة ، و لكن الجرعات العالية من مضادات الهيستامين غير المهدئة قد تكون مفيدة ( على سبيل المثال ، أربعة أضعاف الجرعة المعتادة ) . و من أهم هذه الأدوية السايبروهيبتادين ( و الذي لا يصرف إلا بوصفة طبية ) ، و الدوكسيبين ( السايلينور ) ، و الكيتوتيفين .

– أما بالنسبة للمرضى الذين تتطور لديهم ردود فعل الحساسية الشديدة يجب أن يحملوا أدرينالين الطوارئ .

– توجد العديد من العلاجات الاخرى التي تم ذكر فاعليتها و نجاحها في علاج الشرى مثل مضادات الليكوترين ، و السيكلوسوربين ، و الكورتيكوستيرويد ، و الدابسون ، و المضادات الحيوية التي تؤخذ عن طريق الفم ، و الهرمونات الاصطناعية ، و الدانازول .

– إذا كان السبب الكامن وراء هذا التحسس ظروف صحية معينة أو تناول دواء معين ، فيجب تحديد السبب و معالجته .

و أخيرا ، التوقعات طويلة الأجل للأشخاص الذين يعانون من هذه الحساسية تخلف من شخص لآخر . تقريبا 50 % من الحالات يتحسنوا بشكل كبير في غضون 5- 6 سنوات . و مع ذلك ، قد يعاني بعض الناس من هذا الاضطراب لسنوات عديدة ، و احيانا مدى الحياة .