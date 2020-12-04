الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،



أما بعد:



فأهلا وسهلا بطلاب المساق الجديد (أحكام صلاة المرأة).



لقد اهتم الإسلام بالمرأة اهتماماً بالغاً وعظيماً فأحاطها بكل سبل التربية والرعاية، وشرع لها من الحقوق ما يلائم تكوينها وفطرتها ما لم تعهده أمة من الأمم علي مر العصور والدهور.



ومن بين تلك الأمور التي اهتم بها الإسلام صلاة المرأة، فأصل صلاة مشروعة للجنسين -الذكر والأنثى- في أغلب الأحكام، لكن ثمة مسائل خصت بها المرأة، نظراً لطبيعتها وما يتعرض لها من أمور جسدية أو نفسية كالحيض والنفاس وما شاكلها.



لذا كان هذا المساق خاصاً بأحكام صلاتها حتى تتعبد الله على بصيرة، وحتى تؤدي صلاتها صحيحة تامة بإذن الله.



وسأكون معكم في هذا المساق التعليمي، حيث تم تقسيم هذا المساق إلى أربع وحدات رئيسة، ضمن كل وحدة عدد من الدروس

