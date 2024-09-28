كيف احفظ القران

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،



أما بعد:



فأهلا وسهلا بطلاب في هذا المساق الجديد (كيف تحفظ القرآن الكريم؟).



هل راودك حلمٌ أن تحفظ القرآن الكريم كاملا؟؟ أن تكون حافظاً من أهل القرآن؟؟



هل فكرت يوماً ماذا يتطلب منك حفظ كتاب الله؟؟



ماذا لو كان هذا الهدف العظيم ميسوراً وممكناً، رغم كل ما قد يحتج به البعض من أعذار واهية،



في هذا المساق المبارك بإذن الله سنجيب على تساؤلات كثيرة،



لماذا ينبغي أن نحفظ القرآن الكريم؟؟



هل بإمكان الشخص العادي أن يحفظ كتاب الله كاملا وبإتقانٍ شديد؟؟



هل هناك طرق وأساليب نموذجية تعين من أراد؟؟



كل ذلك وأكثر سنحاول أن نتعرف بإذن الله، في هذا المساق



لهذا سأكون معكم في هذا المساق التعليمي، ولقد قسم إلى أربع وحدات رئيسة؛ وضمن كل وحدة عدد من الدروس.



الوحدة الأولى: مدخل إلى حفظ القرآن الكريم، وفيه أربعة دروس.



الوحدة الثانية: أسس في حفظ القرآن الكريم، وفيه ثلاثة دروس.



الوحدة الثالثة: عوامل في الحفظ النموذجي، وفيه أربعة دروس.



الوحدة الرابعة: وسائل مساعدة لتحسين الحفظ وتقويته، وفيه خمسة دروس.



وسنكون معكم على مدى أربعة أسابيع بحول الله تعالى.



عن زادي للتعلم الشرعي