كيف احفظ القران

M

MARYTA

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
29 مارس 2020
المشاركات
1,502
نقاط التفاعل
2,760
النقاط
76
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

أما بعد:

فأهلا وسهلا بطلاب في هذا المساق الجديد (كيف تحفظ القرآن الكريم؟).

هل راودك حلمٌ أن تحفظ القرآن الكريم كاملا؟؟ أن تكون حافظاً من أهل القرآن؟؟

هل فكرت يوماً ماذا يتطلب منك حفظ كتاب الله؟؟

ماذا لو كان هذا الهدف العظيم ميسوراً وممكناً، رغم كل ما قد يحتج به البعض من أعذار واهية،

في هذا المساق المبارك بإذن الله سنجيب على تساؤلات كثيرة،

لماذا ينبغي أن نحفظ القرآن الكريم؟؟

هل بإمكان الشخص العادي أن يحفظ كتاب الله كاملا وبإتقانٍ شديد؟؟

هل هناك طرق وأساليب نموذجية تعين من أراد؟؟

كل ذلك وأكثر سنحاول أن نتعرف بإذن الله، في هذا المساق

لهذا سأكون معكم في هذا المساق التعليمي، ولقد قسم إلى أربع وحدات رئيسة؛ وضمن كل وحدة عدد من الدروس.

الوحدة الأولى: مدخل إلى حفظ القرآن الكريم، وفيه أربعة دروس.

الوحدة الثانية: أسس في حفظ القرآن الكريم، وفيه ثلاثة دروس.

الوحدة الثالثة: عوامل في الحفظ النموذجي، وفيه أربعة دروس.

الوحدة الرابعة: وسائل مساعدة لتحسين الحفظ وتقويته، وفيه خمسة دروس.

وسنكون معكم على مدى أربعة أسابيع بحول الله تعالى.

عن زادي للتعلم الشرعي
 
بورك فيك على الطرح القيم جعله الله في ميزان حسناتك
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

إلياس
نصائح للمبتدئين في حفظ القران
المشاركات
4
المشاهدات
68
إلياس
إلياس
إلياس
خطة لحفظ القرآن الكريم
المشاركات
19
المشاهدات
1K
إلياس
إلياس
أبو العبــــاس
فوائد لغوية
المشاركات
5
المشاهدات
438
فادي محمد
فادي محمد
أبو عاتكة
إيجابيات في رمضان الجزائر هذه السنة
المشاركات
3
المشاهدات
215
إلياس
إلياس
EL General
⭐ : هل عندك فكرة أن الحرم الشريف يقدم خدمة أونلاين لتعليم و تحفيظ القرآن الكريم ❗
المشاركات
2
المشاهدات
280
إلياس
إلياس
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top