التكريم السنوي أفضل الأعضاء لسنة 2020

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,573
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تتقدم ادارة منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان للمبدعتين
@نجمة الأرض و
@Yasmina zahra

نشكركما لما قدمتماه من مواضيع حصرية في مجال الخياطة. والمهارات اليدوية

نهديكما وسام

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مزيدا من التألق والسمو بهذا المنتدى


ادارة. المنتدى
 
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