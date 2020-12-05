التكريم السنوي أفضل الأعضاء لسنة 2020

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 47,573
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تتقدم ادارة منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان للمبدعتين
@نجمة الأرض و
@Yasmina zahra
نشكركما لما قدمتماه من مواضيع حصرية في مجال الخياطة. والمهارات اليدوية
نهديكما وسام
مزيدا من التألق والسمو بهذا المنتدى
ادارة. المنتدى
تتقدم ادارة منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان للمبدعتين
@نجمة الأرض و
@Yasmina zahra
نشكركما لما قدمتماه من مواضيع حصرية في مجال الخياطة. والمهارات اليدوية
نهديكما وسام
مزيدا من التألق والسمو بهذا المنتدى
ادارة. المنتدى