التكريم السنوي لأعضاء الأقسام الابتدائية لسنة 2020

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 47,593
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته
يتقدم منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان للأعضاء الذين كانوا شعلة أقسام المرحلة الإبتدائية لسنة 2020
وهم
@سعد606
@bachir33
@HAMZA USMA
@وحي القلم
@إلياس
كما لاننسى ان نتقدم بالشكر للأخ @جليلوس
لجهوده ومحاولة تنشيط هذه الأقسام التي تحتاج لتكاثف الجهود مع الأعضاء
تتحصلون على وسام
بارك الله فيكم
دمتم بخير
يتقدم منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان للأعضاء الذين كانوا شعلة أقسام المرحلة الإبتدائية لسنة 2020
وهم
@سعد606
@bachir33
@HAMZA USMA
@وحي القلم
@إلياس
كما لاننسى ان نتقدم بالشكر للأخ @جليلوس
لجهوده ومحاولة تنشيط هذه الأقسام التي تحتاج لتكاثف الجهود مع الأعضاء
تتحصلون على وسام
بارك الله فيكم
دمتم بخير