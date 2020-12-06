التكريم السنوي لأعضاء الأقسام الابتدائية لسنة 2020

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,593
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته

يتقدم منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان للأعضاء الذين كانوا شعلة أقسام المرحلة الإبتدائية لسنة 2020
وهم

@سعد606
@bachir33
@HAMZA USMA
@وحي القلم
@إلياس

كما لاننسى ان نتقدم بالشكر للأخ @جليلوس
لجهوده ومحاولة تنشيط هذه الأقسام التي تحتاج لتكاثف الجهود مع الأعضاء
تتحصلون على وسام
وسام-التعليم-الابتدائي.gif
بارك الله فيكم


دمتم بخير
 
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