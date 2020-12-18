التكريم السنوي منتدى السياحة والسفر 2020

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,682
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته

تتقدم ادارة منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان للأخت @ليليا مرام
لاثراءها هذا القسم بالمواضيع الحصرية

وكذلك للأخت @ONjINE

لنشاطها في هذا القسم

نهديكما وسام

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شكرا
 
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