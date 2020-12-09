السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 500$ PAYONEER مقابل 190دج للدولار

السعر: ثابت / المصدر: صديق

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من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)