🌻حكم اللعاب الذي يسيل من النائم🌻

Ma$Ter
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هذه رسالة وصلت من المستمع عبد القادر الشيخ من الجبيل الصناعية يقول في سؤاله: ما حكم اللعاب الذي يخرج من الشخص أثناء النوم، هل هذا السائل يخرج من الفم أم من المعدة، فإذا حكمنا بأنه نجس فكيف يمكن الحذر منه؟
الشيخ: الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا اللعاب الذي يخرج من النائم أثناء نومه طاهر وليس بنجس، والأصل فيما يخرج من بني آدم الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «إن المؤمن لا ينجس». فاللعاب والعرق ودمع العين وما يخرج من الأنف وماء الجروح كل هذه طاهرة؛ لأن هذا هو الأصل، والبول والغائط وكل ما يخرج من السبيلين نجس، وهذا اللعاب الذي يخرج من الإنسان حال نومه داخل في الأشياء الطاهرة كالبلغم والنخامة وما أشبه ذلك، وعلى هذا فلا يجب على الإنسان غسله ولا غسل ما أصابه من الثياب والفرش.