موقع سبورت360.. هل ضمن جوارديولا التتويج بالدوري الإنجليزي؟

خالد سعيد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 3 أوت 2019
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 29
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
نجح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في السيطرة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين ورغم أنه واجه صعوبة بمنافسة نظيره ليفربول له بقوة على الكأس لكن في النهاية احتفظ به وكان البطل عبر موقع سبورت360.
وصرح يورجن كلوب المدير الفني للريدز بأن خصمه هو المرشح الأبرز لفوز باللقب هذا الموسم أيضا رغم أنه كان مهددا بخسارته على أيدي كتيبة المدرب الألماني في أي لحظة الموسم الماضي، لكنه وعد جماهير فريقه بمحاولة التغلب على السماوي.
وربما يفكر جوارديولا في وضع لقب دوري أبطال أوروبا كهدف أول له بعيدا عن الألقاب المحلية والتي حصدها كلها بالموسم المنتهي، خاصة أن فريقه ودع البطولة في المواسم الثلاثة السابقة منذ توليه القيادة دون الوصول لنصف النهائي.
وفي حال فعل المدرب الإسباني ذلك سيوفر جهوده من أجل ذات الأذنين الأمر الذي سيمنح كلوب فرصة لحصد اللقب لأنه أفضل المرشحين بعد السيتي للفوز بالدوري.
وستكون هناك مواجهة قوية بين الريدز والسيتي 4 أغسطس المقبل على لقب كأس الدرع الخيرية.
يذكر أن جدول ترتيب البريميرليج جاء كالتالي:
مانشستر سيتي في المركز الأول برصيد 98 نقطة وتوج باللقب للموسم الثاني على التوالي، وخلفه ليفربول في المركز الثاني عن السماوي برصيد 97 نقطة، وحل تشيلسي في المركز الثالث ويمتلك في رصيده 72، وخلفه توتنهام برصيد 71 نقطة.
وأنهى أرسنال الموسم في المركز الخامس برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الديوك الذين خطفوا منه التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وتجمد رصيد يونايتد صاحب المركز السادس عند 66 نقطة.
واحتل ولفرهامبتون المركز السابع برصيد 57 نقطة بفارق 3 نقاط عن إيفرتون في المركز الثامن، ويتساوى ليستر سيتي مع وست هام في عدد النقاط برصيد 52 في المركزين التاسع والعاشر على الترتيب.
ويأتي واتفورد برصيد 46 نقطة بالمركز الحادي عشر، بفارق نقطة وحيدة عن كريستال بالاس، وجمع نيوكاسل يونايتد وبورنموث الرصيد ذاته 45 نقطة، في المركزين الثالث والرابع عشر على الترتيب.
ويأتي بيرنلي في المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة، وخلفه ساوثهامبتون في المركز السادس عشر بفارق نقطة، وجاء برايتون برصيد 37 نقطة في المركز السابع عشر، حيث استطاع البقاء في الدوري الممتاز بفارق نقطتين فقط عن الهبوط.
وغادر الثلاثي كارديف سيتي برصيد 34 نقطة في المركز الثامن عشر، وفولهام في المركز التاسع عشر برصيد 26 نقطة، وفي المركز الأخير هيدرسفيلد برصيد 16 نقطة فقط، البطولة حيث هبطوا رسميا للدرجة الأولى ولن نراهم في الموسم المقبل بالبريميرليج.
وصرح يورجن كلوب المدير الفني للريدز بأن خصمه هو المرشح الأبرز لفوز باللقب هذا الموسم أيضا رغم أنه كان مهددا بخسارته على أيدي كتيبة المدرب الألماني في أي لحظة الموسم الماضي، لكنه وعد جماهير فريقه بمحاولة التغلب على السماوي.
وربما يفكر جوارديولا في وضع لقب دوري أبطال أوروبا كهدف أول له بعيدا عن الألقاب المحلية والتي حصدها كلها بالموسم المنتهي، خاصة أن فريقه ودع البطولة في المواسم الثلاثة السابقة منذ توليه القيادة دون الوصول لنصف النهائي.
وفي حال فعل المدرب الإسباني ذلك سيوفر جهوده من أجل ذات الأذنين الأمر الذي سيمنح كلوب فرصة لحصد اللقب لأنه أفضل المرشحين بعد السيتي للفوز بالدوري.
وستكون هناك مواجهة قوية بين الريدز والسيتي 4 أغسطس المقبل على لقب كأس الدرع الخيرية.
يذكر أن جدول ترتيب البريميرليج جاء كالتالي:
مانشستر سيتي في المركز الأول برصيد 98 نقطة وتوج باللقب للموسم الثاني على التوالي، وخلفه ليفربول في المركز الثاني عن السماوي برصيد 97 نقطة، وحل تشيلسي في المركز الثالث ويمتلك في رصيده 72، وخلفه توتنهام برصيد 71 نقطة.
وأنهى أرسنال الموسم في المركز الخامس برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الديوك الذين خطفوا منه التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وتجمد رصيد يونايتد صاحب المركز السادس عند 66 نقطة.
واحتل ولفرهامبتون المركز السابع برصيد 57 نقطة بفارق 3 نقاط عن إيفرتون في المركز الثامن، ويتساوى ليستر سيتي مع وست هام في عدد النقاط برصيد 52 في المركزين التاسع والعاشر على الترتيب.
ويأتي واتفورد برصيد 46 نقطة بالمركز الحادي عشر، بفارق نقطة وحيدة عن كريستال بالاس، وجمع نيوكاسل يونايتد وبورنموث الرصيد ذاته 45 نقطة، في المركزين الثالث والرابع عشر على الترتيب.
ويأتي بيرنلي في المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة، وخلفه ساوثهامبتون في المركز السادس عشر بفارق نقطة، وجاء برايتون برصيد 37 نقطة في المركز السابع عشر، حيث استطاع البقاء في الدوري الممتاز بفارق نقطتين فقط عن الهبوط.
وغادر الثلاثي كارديف سيتي برصيد 34 نقطة في المركز الثامن عشر، وفولهام في المركز التاسع عشر برصيد 26 نقطة، وفي المركز الأخير هيدرسفيلد برصيد 16 نقطة فقط، البطولة حيث هبطوا رسميا للدرجة الأولى ولن نراهم في الموسم المقبل بالبريميرليج.