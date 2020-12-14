عرض بيع متوفر 162$ SKRILL مقابل 191DA◀◀◀BARIDIMOB/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
NAIM 2093
المبلغ المتاح
162.00 دولار
سعر البيع
191.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Skrill - سكريل
N

NAIM 2093

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
5,567
النقاط
831
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 162$ SKRILL مقابل 191دج للدولار
السعر: ثابت / المصدر: صديق
لا أتعامل مع الأعضاء الجدد وحتى الأعضاء القدماء من لم يسبق لهم الشراء هنا
من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)
ثم يرفع داخل المحادثة
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ملاحظات:
-عمولة الإرسال 1.45% يتحملها المشتري
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي
-لا أتعامل مع الأعضاء الجدد وحتى الأعضاء القدماء من لم يسبق لهم الشراء هنا

تنبيهات:
-أقل مبلغ للبيع 25$
-مدة الحجز للمشتري 24ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
 
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