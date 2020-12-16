حصريا صور غامبول متحركة 2021

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهلنبدأعندما يسألني الاستاذ و لا اعلم شيئااااااااااااااااااااااااعلم حسناراقص باليعندما اخرج من حوض السباحةالروعة يا صاحعندما اصور سيلفياهم اهم هذا ما تعلمنارقصة محترفة صحانانيس تحطم .........*كي يكونو الضياف عندنا و ماما تبدا تبعثلي اشارة باش ندير حاجة ...هههههههههههههههداروين يمشيالجنون يايو السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته