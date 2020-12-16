حصريا صور غامبول متحركة 2021

PRENNSEE89521
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 23
- النقاط
- 3
- العمر
- 16
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
لنبدأ
عندما يسألني الاستاذ و لا اعلم شيئا
ااااااااااااااااااااااا
علم حسنا
راقص بالي
عندما اخرج من حوض السباحة
الروعة يا صاح
عندما اصور سيلفي
اهم اهم هذا ما تعلمنا
رقصة محترفة صح
انانيس تحطم .........*
كي يكونو الضياف عندنا و ماما تبدا تبعثلي اشارة باش ندير حاجة ...ههههههههههههههه
داروين يمشي
الجنون ياي
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
لنبدأ
عندما يسألني الاستاذ و لا اعلم شيئا
ااااااااااااااااااااااا
علم حسنا
راقص بالي
عندما اخرج من حوض السباحة
الروعة يا صاح
عندما اصور سيلفي
اهم اهم هذا ما تعلمنا
رقصة محترفة صح
انانيس تحطم .........*
كي يكونو الضياف عندنا و ماما تبدا تبعثلي اشارة باش ندير حاجة ...ههههههههههههههه
داروين يمشي
الجنون ياي
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته