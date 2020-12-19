اليوم العالمي للغة العربية

ككل عام ككل يوم نفتخرو بعروبتنا و نسبنا اجل انه اليوم العالمي للغة العربيةاليوم العالمي للغة العربية. هو يوم للاحتفال باللغة العربية في 18 كانون الأول / ديسمبر من كل سنة.[1][2]تقرر الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ لكونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في كانون الأول/ ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.[3] بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.[4اليوم العالمي للغة العربية: كيف احتفى العرب حول العالم بلغة الضاد؟18 ديسمبر/ كانون الأول 2020اليوم العالمي للغة العربيةيحتفل العرب حول العالم في 18 كانون الأول/ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية.وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد للاحتفاء باللغة العربية لأنه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 قرارها التاريخي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة.#اليوم_العالمي_للغه_العربيهوبهذه المناسبة، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي #اليوم_العالمي_للغه_العربيه الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في عدد من الدول العربية، مؤكدين من خلاله على دور الجميع في الحفاظ على اللغة العربية الفصحى.فقال تيسير النعيمي: "نتمسك بهويتنا وبالضاد، لغتنا العربية سيدة اللغات، فيها من الجمال والإبداع ما يجعلها بحر البيان والبلاغة، يكفيها فخراً وشرفاً أنها وسعت كتاب الله عز وجل لفظاً وغايةً. هي بحق منارة الإبداع والتألق والجمال".وطالب آخرون باحترام هذه اللغة، ورفضهم لمن يرى في اللغة الغربية حضارة وفي العربية تخلفا.