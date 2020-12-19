اليوم العالمي للغة العربية

PRENNSEE89521

PRENNSEE89521

:: عضو منتسِب ::
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محل الإقامة
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ككل عام ككل يوم نفتخرو بعروبتنا و نسبنا اجل انه اليوم العالمي للغة العربية
اليوم العالمي للغة العربية. هو يوم للاحتفال باللغة العربية في 18 كانون الأول / ديسمبر من كل سنة.[1][2]
تقرر الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ لكونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في كانون الأول/ ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.[3] بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.[4
اليوم العالمي للغة العربية: كيف احتفى العرب حول العالم بلغة الضاد؟
18 ديسمبر/ كانون الأول 2020
اليوم العالمي للغة العربية
يحتفل العرب حول العالم في 18 كانون الأول/ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية.
وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد للاحتفاء باللغة العربية لأنه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 قرارها التاريخي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة.
#اليوم_العالمي_للغه_العربيه
وبهذه المناسبة، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي #اليوم_العالمي_للغه_العربيه الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في عدد من الدول العربية، مؤكدين من خلاله على دور الجميع في الحفاظ على اللغة العربية الفصحى.
فقال تيسير النعيمي: "نتمسك بهويتنا وبالضاد، لغتنا العربية سيدة اللغات، فيها من الجمال والإبداع ما يجعلها بحر البيان والبلاغة، يكفيها فخراً وشرفاً أنها وسعت كتاب الله عز وجل لفظاً وغايةً. هي بحق منارة الإبداع والتألق والجمال".
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وطالب آخرون باحترام هذه اللغة، ورفضهم لمن يرى في اللغة الغربية حضارة وفي العربية تخلفا.
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
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ذكر
يقو الوزير الاول للجزائر عبد العزيز جراد

علينا التفكير في تطوير تدريس اللغة العربية واستخداماتها في الإدارات والمؤسسات

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تعدّ اللغة العربية ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية. وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة. يحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من كانون الأول/أكتوبر من كل عام.

وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد للاحتفاء باللغة العربية لأنه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 قرارها التاريخي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة.

وقد أبدعت اللغة العربية بمختلف أشكالها وأساليبها الشفهية والمكتوبة والفصيحة والعامية، ومختلف خطوطها وفنونها النثرية والشعرية، آيات جمالية رائعة تأسر القلوب وتخلب الألباب في ميادين متنوعة تضم على سبيل المثال لا الحصر الهندسة والشعر والفلسفة والغناء. وتتيح اللغة العربية الدخول إلى عالم زاخر بالتنوع بجميع أشكاله وصوره، ومنها تنوع الأصول والمشارب والمعتقدات. ويزخر تاريخ اللغة العربية بالشواهد التي تبيّن الصلات الكثيرة والوثيقة التي تربطها بعدد من لغات العالم الأخرى، إذ كانت اللغة العربية حافزاً إلى إنتاج المعارف ونشرها، وساعدت على نقل المعارف العلمية والفلسفية اليونانية والرومانية إلى أوروبا في عصر النهضة. وأتاحت اللغة العربية إقامة الحوار بين الثقافات على طول المسالك البرية والبحرية لطريق الحرير من سواحل الهند إلى القرن الأفريقي.

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