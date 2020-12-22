بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

(( النصيحة بين الرفض والقبول ))



هناك الكثير من المخالفات التي يقترفها ويقع فيها كثير من الناس ،

والتي لا تقوم على قاعدة التجاوز المتعمد _ من وجهة نظر الجاني _

لكون كفة المغفرة والرحمة هي الراجحة على كفة العذاب والنكال لديه !





وعلى هذا تسير سفينة المرء على لجج الأماني والتمني على الله ،

وشراعها التسويف والإرجاء !



" حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا " !





فما يموج به المجتمع ما هو إلا توغل في عمق الغفلة ،

والولوج في مستنقع آسن لم يجد صاحبه من ينتشله منه ،

وإن كان بذلك لا يعذر لكونه مكلف ويتحمل جريرة فعله ،





ولكي لا يتخذها شماعة فتكون له منجاة من النقد ، والتجريح ، والملام !

فكم نرى من مشاهد أصحابها وإن كانوا غارقين في الخطأ ،

إلا أننا نرى فيهم الخير _ لا أعمم _



وما يحتاجون إلا احتضانهم بكلمة تغير نمط حياتهم ، من غير أن يُخدش وجه كرامتهم ،

ومن غير أن تكون مختومة بالتقزيم ، وذلك التحقير الذي يُحطم قيمتهم !



فمن هنا كانت الدعوة بالكلمة الطيبة التي تمر على متلقيها وسامعها لتستقر في قلبه

لتلامس بذلك بشاشة إيمانه ، ليكون لها الأثر العظيم في تحويل حياة ذلك الإنسان السعيد .

ليعيش على التقوى والعمل الصالح ،





نأسف كثيراً عندما نرى من حمل على عاتقه هم الدعوة حتى غدا بذلك

سيفا مسلطا على رقاب المهمومين الذين تتقاذفهم الأهواء ،

وزخرف الحياة ، وينازعهم فيها وساوس الشيطان ،





" فلا تزيدهم تلك المعاملة إلا غما بغم ، ولا تزيدهم إلا نفورا " !

لتكون النتيجة من ذلك الغافل والغافلة هو الإنغماس في المعاصي بإصرار

بعدما كان يأتيهم الندم ويطرق على قلبهم الباب !





وما كان أمر الله وتبينه إلا وفق كيفية معينة لتكون دعوة خبير مشفق

ممن يراعي بذلك حال ذلك المنكوب .

فمن هنا كان لزاما علينا مخاطبة المخطي خطاب الترغيب والشفقة ،

لكون ذلك المخطي يعلم يقيناً بأنه على خطأ .







" ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ " .







من هنا :

وددت أن تخطوا ما ترونه وتعايشونه من واقع اشتد عود تناقضاته ،

فما هي وجهة نظركم في بعض تصرفات من يُحسبون على الدعاة أو من يقومون بالنصح ؟

وحال أولئك المنصوحون مقابل النصيحة ؟



ليكون الحوار على ضوء ؛



ما نعانية من ذلك الانفصام والتباين بين ما نقرأه في كتاب الله ،

وبين ما نفعله في شتى نواحي الحياة !



حيث انا نقرأ القرآن ولكن لا نطبق الاحكام !



ولو كانت حياتنا تسير وفق ما جاء به لتنفسنا السعادة ،

وما ساورنا وخالطنا الذل ولا نالنا الخسران والخذلان !



فكم نفتقر لذلك الناصح المشفق الذي يجعل من نصيحته

بلسما نداوي بها الجراح ، ونواسي بها الأحزان ،



ولكون ذلك الإنسان لا ينفك عن الوقوع في مثالب الخطأ ،

ولا يسلم من ذلك انسان ، وما علينا نحن معاشر الاسلام غير الرجوع إلى الله ،

لنغسل بذلك الآثام ، ليقيل عنا الرحمن العثرات وننال بها الغفران ،



وعلينا أن نتلمس النصح ، ونسعى إليه ممن نترسم ونتفرس فيهم الخير ،

فلا يعقم الزمان أن يُقيض لنا من يبادلنا النصح ،

لنكون في الحياة من الذين يُشار إليهم بالبنان ،



أما المتنكبون عن الصراط فالبعض منهم جعل في سمعه وقرا ،

واستغشى ثيابه ليسير مع حادي الشيطان ،



أما من قام بدور الواعظ المشفق وبادر الناس بالاتهام ،

وقسّمهم وأغلظ عليهم وهددهم بالنيران ولم يفتح لهم باب الرحمة ،

ليكون له معين في صد وردع وساوس الشيطان ،

فذاك من ناله الخسران لكونه يبعد الأنان عن حياض الرحمن ،

فكم من كلمة طيبة غيرت مجرى حياة انسان ؟!



فهم لا يمثلون الدين في سماحته ، ​