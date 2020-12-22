عبر عن شعورك

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,579
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم

عبر عن شعورك في هذه الحظة
لطالما تخالجنا احاسيس ومشاعر وتتغير بين الفينة والاخرى
لذلك اردت ان تكون هناك صفحة نعبر فيها عن احاسييننا وبمادا نشعر في تلك اللحظة بالذات
حزن او فرح او قلق
 
PRENNSEE89521

PRENNSEE89521

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 ديسمبر 2020
المشاركات
46
النقاط
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العمر
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
اشعر بالخوف من الاختبارات لكن جاءت الطمئنينة من الله و اختفى الخوف
جزاك الله خيرا ايها الاخ
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,579
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
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