بسم الله الرحمن الرحيم



عبر عن شعورك في هذه الحظة

لطالما تخالجنا احاسيس ومشاعر وتتغير بين الفينة والاخرى

لذلك اردت ان تكون هناك صفحة نعبر فيها عن احاسييننا وبمادا نشعر في تلك اللحظة بالذات

حزن او فرح او قلق ​