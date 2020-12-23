بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

(( فرص ذهبية وكنوز منسيه في كلام خير البرية ))

مـن إسـتـغـفـرٍ لـلـمـسـلـمـيـن آ‘لـمـسـلـمـات :- كـتـب الله لـه بـكـل مـؤٍمـن وٍمـؤٍمـنـة حـسـنـة .



- مـن قـال سـبـحـان الله ـآ‘لـعـظـيـم وٍبـحـمـده :- غـرٍس لـه نـخـلة فـي ـآ‘لـجـنـة .



- مـن دخـل ـآ‘لـسـوٍق فـقـال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو علي كل شئ قديـرٍ :- كـتـب الله لـه ألـف ألـف حـسـنـة ومـحي عـنه ألف ألـف سيئـة وٍرٍفـع لـه ألـف ألـف درٍجـة .

- مـن تـوٍضـأ فـقـال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبـده وٍرٍسـوٍلـه :- فـتحـت لـه أبـوٍاب الـجـنـة ـآ‘لـثـمـانـيـة يـدخـل من أيهمـا شـاء

- مــن قـال لا إلـه إلا الله وحده لا شـرٍيـك له ، لـه المـلـك و لـه الحـمـد وهـوٍ عـلـي كـل شـئ قـديـرٍ :- كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتي يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منـه .

- مـن قـرٍأ قـل هـو الله أحـد عـشـرٍ مـرات :- بني له بيتـاً فى الجـنـة .

- من صلي الفجر فى جماعة ثم قعد يذكر الله حتي طلعت الشمس وصلي ركعتين :- كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة تامة تامة

- من قال سبحان الله وبحمده فى اليوم مائة مرة :- حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبـد البـحـرٍ .

- من صلى علي مرة واحدة :- صلى الله عليه بها عشرة .

- من توضأ مثل وضوئي هذا ، ثم قام فركع ركعتين ، لا يحدث فيهما نفسه :- غفر له ماتقدم من ذنبه .

- من بني مسجداً يبتغي به وجه الله :- بني الله له مثله فى الجنة .

- من صلى البردين ( الفجرٍ والعصـرٍ ) :-دخـل الجـنـة .

- ما من مسلم يصلي لله تعالي كل يوم 12 ركعة تطوعاً غير الفريضة :- الا بنى الله له بيتاً فى الجنة .

- من (صـام رمضـان وقـام ليلـة القـدرٍ ) إيمـانـاً وٍإحـتـسـابـاً :- غفر له ماتقدم من ذنبه .

- عـمـرة فـي رمضـان :- تعادل حجة كاملة أو حجة مع النبي صلي الله عليه وسلم .

- من فطر صائـمـاً :- كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئـاً .

- صيـام يوٍم عرٍفـه :- يكفر السنة الماضية والباقية .

- من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من شوال :- كان ذلك كصيام الدهرٍ كله .

- من صام من كل شهر ثلاثة أيام :- فكأنما صام الدهـر كله .

- من قال رضيت بالله رباًُ وبالإسلام ديناً وبمحمد صل الله عليه وسلم نبياً ورسولاً :- وجبت له الجنة .

- دعاء الإستغفار : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا علي عهدك ووعدك ماإستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت :- من قالها فى النهار مؤمناً بها فمات فى يومها قبل أن يمسي فهو من أهل الجنه وكذلك إذا قالها فى الليل فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة ..

- من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالي فله به حسنه ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول ألم حرف ولـكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.

- من شهد الجنازة حتي يصلي عليها :- فله قيراط ، ومن شهدها حتي تدفن فله قيراطان . ​